„Bez publika.“ Biden si dal podmínku pro debaty s Trumpem. Má plán

Prezident Spojených států amerických a bývalý prezident Donald Trump se dohodli na účasti na dvou předvolebních debatách. První se uskuteční 27. června a bude ji pořádat stanice CNN. Druhou debatu bude 10. září pořádat stanice ABC.

„Trump říká, že si dopravu zajistí sám. Také vezmu své vlastní letadlo. Plánuji si ho ponechat další čtyři roky,“ chlubil se Biden na sociální síti X prezidentským letadlem Air Force One a v dalším příspěvku připomněl, že Trump proti němu už dvě debaty v roce 2020 prohrál a od té doby se debatám s ním vyhýbal.

I've also received and accepted an invitation to a debate hosted by ABC on Tuesday, September 10th.



Trump says he’ll arrange his own transportation. I’ll bring my plane, too. I plan on keeping it for another four years.