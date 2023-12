„Bezpečné oblasti“ v Gaze? I tam se už umíralo. Verze Izraele a Palestinců...

Jsme jen kousek od zhroucení, hřměl na půdě OSN generální tajemník António Guterres, který promlouval ve prospěch palestinských civilistů. Izraelci si podle něj s civilisty z Gazy hrají jako s kuličkami pinballu. Palestinci tvrdí, že Izraelci útočí i na zóny, které předem označili za bezpečné. Izraelci odpovídají, že za to může Hamás. Armáda však také přiznala jeden neúspěch.

Ozbrojené síly Státu Izrael oznámily, že od konce příměří s teroristickým hnutím Hamás provedly v posledních hodinách nejvýraznější nálet na pásmo Gazy a zasáhly až 450 cílů.

Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že jde o „spirálovou humanitární noční můru“, mezitím prohlásil, že v Gaze neexistuje účinná ochrana civilistů a nikde v enklávě není bezpečno. Svá slova pronesl jen několik hodin před tím, než Rada bezpečnosti OSN měla na návrh Spojených arabských emirátů hlasovat o požadavku na humanitární příměří v Gaze. Na jeho slova upozornila agentura Reuters.

„Jsme na bodu zlomu,“ řekl v Radě bezpečnosti OSN s tím, že kolaps humanitárního systému by mohl vést k úplnému zhroucení veřejného pořádku. „Lidem z Gazy se říká, aby se pohybovali jako kuličky na pinball a odráželi se mezi stále menšími ostrůvky bezpečnějšího jihu, bez jakýchkoliv záruk pro přežití,“ rozhněval se.

Také z Bílého domu zaznělo znepokojení.

„Určitě všichni uznáváme, že pro snížení civilních obětí lze udělat více,“ řekl novinářům mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu John Kirby.

Současně však USA v OSN zablokovaly rezoluci, která by Izrael tlačila k uzavření příměří. Izraelský velvyslanec Gilad Erdan při OSN za to podle serveru Times of Israel poděkoval americkému prezidentovi Bidenovi.

„Je šokující, že když Hamás odpaluje rakety na Gush Dan z populačních center v jižní Gaze, OSN je zaneprázdněna nesouvislými úvahami o zkresleném usnesení, které je namířeno na špatnou stranu a Hamás ani neodsuzuje,“ upozornil velvyslanec. „Příměří je možné pouze s návratem všech rukojmích a zničením Hamásu,“ dodal.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že kvůli izraelským útokům zemřelo už takřka 1500 lidí a další tisíce se pohřešují. Je tedy zřejmé, že ozbrojené síly Státu Izrael odpověděly na teroristický útok ze 7. října opravdu tvrdě. Na útok teroristů Hamásu, kteří na území Izraele povraždili na 1200 lidí. Jen ve městě Chán Júnis na jihu pásma Gazy se prý bojovalo prakticky dům od domu, od jednoho vstupu do tunelů ke druhému.

Izraelská armáda však zároveň trvá na tom, že existují bezpečné oblasti, do kterých se civilisté mohou uchýlit a dochází-li k obětem na životech i mezi civilisty, je to proto, že se mezi nim pohybují ozbrojenci Hamásu. Hamás popírá, že by činil něco podobného.

Podle serveru izraelského listu Jerusalem Post speciální jednotky provedly razii ve známém areálu Hamásu a zlikvidovaly teroristy, kteří se podíleli na únosech a zadržování rukojmích.

„IDF nadále operuje různými operačními a zpravodajskými způsoby, spolu s dalšími bezpečnostními organizacemi, aby osvobodila unesené a shromáždila o nich informace," řekl mluvčí IDF.

Podle oznámení Hamásu byly během operace objeveny speciální jednotky a došlo k přestřelce.

Palestinci tvrdí, že Izraelci útočí i na oblasti, které původně sami označili za bezpečné.

„Zůstáváme v oblasti, která je podle map bezpečnou oblastí," řekl Mohamed al-Amouri a upravoval kyslíkovou masku pro svého školního syna, který ležel na nemocničním lůžku ve fotbalových trenýrkách s obvázanýma nohama, tělo roztrhané. „Děti si hrály na ulici, žily normálně... Po zásahu jsme vyšli ven, slyšeli křik, abychom našli mladé, děti, ženy a muže – někdy jen části těl - mezi nimi mučedníky (mrtvé) a zraněné.“

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v Ramalláhu na Západním břehu řekl agentuře Reuters, že k ukončení války a vypracování trvalého politického řešení vedoucího k vytvoření palestinského státu je nezbytná mezinárodní mírová konference.

