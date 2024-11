„Blázen, demence“. Fiala zopakoval „německé platy“ a ještě to rozmazal

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) spoluobčany požádal, aby mu ve sněmovních volbách příští rok dali ještě jednou důvěru a nechali ho, aby Česko skutečně postavil na nohy, zmodernizoval ho a aby mohl zařídit to, aby se české platy konečně přiblížily těm německým.

Ekonom Pavel Šik se Fialovi vysmál. Zdůraznil, že „Fiala je nahý“ a na svém facebooku, kroutil hlavou nad tím, jak vůbec někdo může Fialovi věřit.

„Nevím, jestli je to tím, že jsme si za éry Bidena zvykli, že v čele států mohou být i lidé s demencí, kteří nechápou realitu kolem sebe, a média nás přesvědčují, že tomu tak není. Možná je to i tím, že jsme si zvykli, že Evropskou unií vede gynekoložka, která po čtyřech letech ve vedení bundeswehru není schopná odhadnout armádu nepřítele a po letech v nejvyšší politice prosazuje absurdnosti, které budou stát konkurenceschopnost celého kontinentu, a média nás zase přesvědčují, že tomu tak není,“ konstatoval Šik.

Šik má za to, že Fiala je psychicky nemocný, protože kdyby nebyl, nemohl by říkat to, co říká. A snad si ještě myslet, že mu lidé budou věřit. Podle Šika to znamená, že Fiala má své spoluobčany za hlupáky nebo se je chystá podvést.

„Češi si na leccos zvykli a prakticky ze všeho si dělají srandu. Když ale premiér během pár dní nejdříve řekne, že jsou mu průzkumy ukradené a že chce mít bez personálních změn přes 30 procent ve volbách, a po pár dnech řekne, že potřebuje ještě další 4 roky, aby se Češi měli stejné dobře (doslova měli stejné platy, tj o 100 procent v průměru vyšší) jako západní sousedé, abychom měli špičkové univerzity a špičkové firmy, tak každý normální člověk by si měl uvědomit, že nás vede blázen, který je obklopený falešnými tkalci, krejčími i ministry,“ pokračoval Šik.

Nakonec zdůraznil, že na šílence ve vládě by si lidé zvykat neměli. Tím méně na šíleného premiéra. A měli by se mít na pozoru před člověkem, který se z jeho pohledu buď pomátl, nebo lže.

Ostrými slovy nešetřil ani publicista Petr Holec.

„Na 17. listopadu usedl premiér Petr Fiala u svého propagandisty Václava Moravce na ČT a byla z toho nonstop exploze dezinformací, která trumfne i Vrbětice. Mám dvě otázky. Zaprvé, co na tohle očividné profesní selhání říká šéf ČT Jan Souček? Nedávno sympaticky říkal, že ani Moravec nemá bianco šek. A Nora Fridrichová prý chystá bytovou TV a nabírá. A zadruhé, co na to plukovník Foltýn z protidezinfo brigády? Protože jak říká i soudružka Věra Jourová, právě dezinfo ohrožuje demokracii jako nic,“ napsal Holec.

Holec ve shodě s Šikem konstatoval, že by Petr Fiala potřeboval psychiatra.

„Premiér Petr Fiala je už jen pro psychiatry. A taky ústavní právníky. Ti by měli najít způsob, jak ze Strakovky dostat premiéra, který se ve funkci úplně zbláznil a nechce se jít léčit. Protože jinak bude muset zase nastoupit Robert Šlachta. V zájmu národa,“ konstatoval Holec.

Slova premiéra Fialy o tom, že za čtyři roky přiblíží české platy těm německým, označila za nesmysl i řada ekonomů. Fiala si ale z kritiky očividně nic nedělá a na síti X označil všechny, kdo s ním nesouhlasí, za nesebevědomé pochybovače, kteří asi platy jako v Německu nechtějí.

„‚Platy jako v Německu? To tady u nás nechceme!‘ Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně práce. Je to jednoduché: když nebudeme mít velké cíle, zůstanou nám tu mzdy jako v Agrofertu. To se možná některým líbí, ale nikam to nevede,“ neopomenul Petr Fiala rýpnout do šéfa ANO Andreje Babiše.

Následně vychválil svůj kabinet, který prý díky rekordním investicím přispívá k zářné budoucnosti Česka. „Co pro to dělám já? Moje vláda rekordně investuje do budoucnosti. I rozpočet na příští rok je toho důkazem. Snažíme se restartovat Česko, budujeme klíčovou infrastrukturu, která tady roky chyběla, a umíme přilákat velké zahraniční investory. Naše země bude díky rekordní investici americké onsemi součástí evropského centra výroby čipů. Také se staneme mezinárodní špičkou v jaderné energetice. A to jsou jen dva příklady,“ pochlubil se Petr Fiala.

„Toto je cesta k vyšším platům a k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. A k tomu je třeba mít i sebevědomí, velké plány a nebát se o nich mluvit. Jinak se atmosféra v naší zemi nezmění. A spolu s ní se nezmění ani budoucnost. A to zase nechci já!“ dodal premiér, že smělé plány jsou základem úspěchu.

