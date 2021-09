„Bojím se, že leden nezvládneme.“ Nová covidová předzvěst Flegra. Je to strašlivé

Evoluční biolog, profesor Jaroslav Flegr předestřel v Prostoru X další černý scénář vývoje pandemie pro letošní podzim a zimu. Zatímco jiní věří, že další epidemická vlna nebude díky očkování tak silná, Flegr predikuje pro Česko tu největší a také poslední vlnu pandemie: „Bude víc zabíjet neočkované. Bojím se, že to v lednu nezvládneme,“ řekl s tím, že bez lockdownu to zřejmě nepůjde.

Od následujících měsíců Flegr očekává velký nárůst nově potvrzených nakažených případů. Lze podle něj čekat až 20 tisíc nakažených denně. „Na počet nakažených to bude nejsilnější vlna, protože tu nemáme tu brzdu, politici nevidí ty přeplněný nemocnice včas,“ uvedl evoluční biolog, že Česko bude lámat rekordy v počtu nakažených.

Nemyslí si, že se proto vyhneme plošným uzávěrám. Přestože se ministr zdravotnictví nechal slyšet, že neplánuje přijmout plošná opatření: „Věřím politikům, že nebudou chtít plošné uzávěry, ale obávám se, že virus na to bude mít jiný názor a nakonec k nim dojde,“ míní.

Celý rozhovor najdete ZDE.

Neočekává, že by však skončilo letos tolik lidí v nemocnicích, ani počet mrtvých by neměl být tak vysoký. „Je ale třeba, aby to politici nenechali rozjet, a hlavně je třeba naočkovat seniory, naočkovat je třetí dávkou,“ doplnil.

Naopak varoval, co čeká ty, kteří nejsou ještě naočkovaní: „Když se dnes nakazí neočkovaný člověk, má dvakrát větší pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, než před půlrokem, když tu byla britská mutace. Covid teď bude kvůli variantě delta víc zabíjet neočkované.

„Stát by teď měl přemluvit, přinutit, cokoliv... lidi k tomu, aby se očkovali. Musí mít aktivní politiku a zaměřit se na seniory,“ řekl s tím, že skupině ohrožených by podal třetí dávku všem. „V zimních dnech bychom potřebovali alespoň přes 90 procent naočkovaných, ale to nedáme dohromady, takže v tom lednu se to rozjede,“ doplnil.

Okolní „rozumné“ státy podle něj během podzimu zřejmě přistoupí k povinnému očkování, v Česku to však neprojde. „U nás by to alespoň ve zdravotnictví měla být povinnost, tam mohou ublížit lidem. Možná až uvidíme, že to má polovina států kolem nás, a vyzkoušíme si lednovou vlnu, se o tom začne diskutovat nebo se to bez diskuse zavede,“ uvedl.

Optimistické by mohlo být v jeho scénáři snad jen to, že lednová vlna by měla být ta poslední: „Věřím, že na jaře už se pandemie zbavíme. Naprostá většina lidí bude promořená nebo proočkovaná a převládnou zde méně virulentní varianty,“ dodal Flegr, který věří, že sám zachránil životy.

