„Buď se na tom uděláte, nebo odděláte.“ Zeman jmenoval Fialovu vládu. A řekl cosi navíc

Prezident Miloš Zeman v Lánech jmenoval členy vlády premiéra Petra Fialy (ODS) a to včetně Jana Lipavského (Piráti) do pozice ministra zahraničí. I Lipavský slíbil v rámci ministerského slibu, že bude zachovávat věrnost České republice. Prezident Zeman vyslovil před Fialovou vládou jedno specifické přání. A rád se pochlubil svými vlastními úspěchy.

Na zámku v Lánech složili do rukou prezidenta Zemana ministerské sliby členové vlády Petra Fialy. Ministerský slib složil i Jan Lipavský, jehož původně nechtěl Zeman jmenovat mimo jiné s odůvodněním, že Lipavský připouští, že by se v budoucnu mohl na českém území konat sjezd sudetských Němců a jejich potomků.

Když kancléř Vratislav Mynář před kamerami ČT četl jména ministrů, u Jana Lipavského spletl akademický titul, nejprve ho označil za magistra a později za bakaláře.

Jmenován nebyl jen Zdeněk Nekula coby ministr zemědělství, protože se momentálně nalézá v covidové karanténě. Resort zemědělství dočasně povede předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, jenž je usazen v křesle vicepremiéra a zároveň v křesle ministra práce a sociálních věcí.

Prezident Zeman poté k nově jmenované vládě promluvil.

„Přemýšlel jsem o tom, co vám mám popřát do budoucnosti. Samozřejmě, že nejjednodušší by bylo popřát vám jenom úspěch. Ale to by nebylo příliš konkrétní. Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco důležitého zůstalo. Zní to sice samozřejmě, ale samozřejmé to není. Známe i vlády jen udržovací,“ upozornil Zeman.

„My politici se rádi chlubíme, a já nejsem výjimkou. Proto bych chtěl připomenout, že za mé vlády byla prosazena reforma, která vedla ke krajské samosprávě, byla prosazena modernizace armády, takže tisíce mladých mužů nemusely jít na vojnu, a privatizace bank. Před vámi je příležitost vyřešit covid, energetickou krizi a samozřejmě státní rozpočet. Na této příležitosti se buď uděláte, nebo odděláte, jak říkával Petr Nečas. Přeji vám to první,“ pokračoval Zeman.

Po něm promluvil i premiér Petr Fiala.

„Tímto slavnostním aktem přebírá odpovědnost za dění naše nová koaliční vláda. Voliči do nás vložili naději a naději pro další generace. Nečelíme lehké situaci. V naší zemi je leccos zanedbáno. Před námi jsou vánoční svátky, jsou to svátky odpočinku a naděje, ale my jsme si dobře vědomi, že nás žádný odpočinek nečeká a musíme pracovat. Už dnes odpoledne máme první zasedání vlády, na kterém si rozdělíme první úkoly. Jsem přesvědčen, že nová vláda je tvořena lidmi, kteří budou pracovat jako tým. ... Víme, že to nebude jednoduché, ale jsem přesvědčen, že to společně zvládneme,“ pravil Fiala.

Po jmenování členové vlády vyrazili k místu posledního odpočinku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jemuž vzdali hold. Zazpívali si tady i hymnu.

