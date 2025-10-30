Ministr Výborný: Ukázkový vrchol pokrytectví Babiše a Okamury

30.10.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystané změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Ti dva, kteří nejvíce zneužívali jednací řád, měli obstrukce na denním pořádku a blokovali námi navrhované změny jednacího řádu, se teď dostali k vládě a najednou chtějí jednací řád změnit. To je ukázkový vrchol pokrytectví!

Ale jasně, my nebudeme jako oni. Já osobně jsem pro změnu jednacího řádu, aby nebylo možné blokovat a destruovat Sněmovnu. Ale slyšet to právě od těchto dvou, to opravdu sedí.

Než ale za KDU-ČSL řekneme své stanovisko, musíme ten návrh vidět. A zatím mi Alena Schillerová pouze vzkázala, že ho ještě nemají a musí se jako koalice domluvit. Tak hurá do toho!

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
