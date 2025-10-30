Ministr Výborný: Ukázkový vrchol pokrytectví Babiše a Okamury

Ti dva, kteří nejvíce zneužívali jednací řád, měli obstrukce na denním pořádku a blokovali námi navrhované změny jednacího řádu, se teď dostali k vládě a najednou chtějí jednací řád změnit. To je ukázkový vrchol pokrytectví!
Ale jasně, my nebudeme jako oni. Já osobně jsem pro změnu jednacího řádu, aby nebylo možné blokovat a destruovat Sněmovnu. Ale slyšet to právě od těchto dvou, to opravdu sedí.
Než ale za KDU-ČSL řekneme své stanovisko, musíme ten návrh vidět. A zatím mi Alena Schillerová pouze vzkázala, že ho ještě nemají a musí se jako koalice domluvit. Tak hurá do toho!
Mgr. Marek Výborný
