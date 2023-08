„Budeme lítat leda do...“ Jak vysvětlit dětem oteplování. Drsně

reklama

„Příběh z Respektu: Puberťanda z Holýšova lítá s rodiči na Rhodos a pak brečí z klima-krize. To je jak sežrat vínršnicl a dojímat se nad telátkem. Jak o tom mluvit s dětmi? 'Milá holčičko, až kvůli klima-agendě kiksne průmysl v Německu, zkrachují i ty fabriky kolem našeho městečka, co pro Němce dělají díly. Všichni tady zchudneme, takže už nebudeme lítat na Rhodos, ale leda do řiti. Což bude mnohem ekologičtější a příroda se postupně zotaví. Tak nebuď jako Gréta a hezky choď do školy, třeba se nauč čínsky, ať máš nějakou budoucnost,“ napsal na svůj profil na síti X právník Ondřej Dostál.

Příběh z @RESPEKT_CZ: Puberťanda z Holýšova lítá s rodiči na Rhodos a pak brečí z klima-krize. To je jak sežrat vínršnicl a dojímat se nad telátkem?? Jak o tom mluvit s dětmi? "Milá holčičko, až kvůli klima-agendě kiksne průmysl v Německu, zkrachují i ty fabriky kolem našeho… https://t.co/secCErm6V3 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 9, 2023

„No, tak to je dobře, že se nad tímhle zamýšlí. Jen místo pasivně agresivní řeči typu já chytrý a ty ne, by bylo lepší nabídnout nějakou dostupnou cestu, jak tohle konstruktivně řešit i na úrovni jednotlivců. Třeba naši na tohle měli výborný recept. Šli jsme sázet stromy,“ reaguje v diskusi jedna z uživatelek.

„Dobrý recept. A když má někdo za humny tak krásnou přírodu jako ti v Holýšově, nemusí nutně na konzumní dovču na Rhodos. Příčí se mi panikaření a zakazování, ale planetě může pomoci, když se dítěti vysvětlí, že nemusí mít to či ono jen proto, aby sousedi neřekli, že jsme socky,“ dodal Dostál.

Dobrý recept. A když má někdo za humny tak krásnou přírodu jako ti v Holýšově, nemusí nutně na konzumní dovču na Rhodos. Příčí se mi panikaření a zakazování, ale planetě může pomoci, když se dítěti vysvětlí, že nemusí mít to či ono jen proto, aby sousedi neřekli, že jsme socky. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 9, 2023

„Masírujou to do dětí ze všech stran, každý den, jaké je hrozné teplo. Pak se divme, že tomu děti podlehnou…“ zareagoval v diskusi někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Masírujou to do dětí ze vsmech stran, každý den jaké je hrozné teplo.. Pak se divme, že tomu děti podlehnou… — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) August 9, 2023

„Jediný, kdo hypuje tuhle hysterii, jsou influenceři, kteří to mají jako business plán, a ty potom citují a zpovídají boomerská vydavatelství, která mají pocit, že se přiblíží mladým. Nikdo, až na pár hysterek z Bali, to neřeší. Mladá generace konzumnější než všechny před ní,“ konstatuje český podnikatel Ondřej Kania.

Jediný, kdo hypuje tuhle hysterii jsou influenceři, kteří to mají jako business plan a ty potom citují a zpovidají boomerská vydavatelství, která mají pocit, že se přiblíží mladým. Nikdo až na pár hysterek z Bali, to neřeší. Mladá generace konzumnější než všechny před ní. https://t.co/BbOULGvwC2 — Ondřej Kania (@OndrejKania) August 9, 2023

„Pro začátek přestat strašit neexistujícími hrozbami a věnovat se práci na řešení těch skutečných,“ komentoval text Respektu sociolog Vojtěch Bednář.

Pro začátek přestat strašit neexistujícími hrozbami a věnovat se práci na řešení těch skutečných. — Vojtěch Bednář (@aveius) August 9, 2023

„Jak mluvit s dětmi o klimatu je složité téma, ale kam se hrabe na topic: Jak mluvit s dospělými popírači klimatické změny,“ reaguje následně týdeník Respekt.

Jak mluvit s dětmi o klimatu je složité téma, ale kam se hrabe na topic: Jak mluvit s dospělými popírači klimatické změny. — Týdeník Respekt (@RESPEKT_CZ) August 8, 2023

