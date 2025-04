„Budou kopat a řvát“. Podle Trumpova ministra se Evropané podvolí

Jak Tucker i ministr Bessent připomenuli, Trump o clech mluvil již před 40 lety, když byl pouze celebritou. Ministr ještě dodal, že to povede k transformaci americké ekonomiky a bude to změna i pro americké zaměstanance. Postupovat se prý bude podle kombinace starých i nových receptů, v tomto ohledu připomenul, že první prezident, který uvalil cla, byl Alexander Hamilton, tedy jeden z otců zakladatelů.

„Použil cla pro financování nového státu a na ochranu amerického průmyslu,“ uvedl a dodal, že Trump používá cla jako prostředek pro vyjednávání. Připomínal také, že všichni vzpomínají na Reagana idylicky, ale ve skutečnosti byl jeho začátek drsný, jeden zemědělec dokonce přišel se zbraní zabít Paula Volckera, ředitele FEDu, protože zvedl úrokové míry. Ale Reagan pak s přehledem vyhrál v roce 1984.

Ministr uvedl, že USA se budou reindustrializovat a že v současnosti jsou příliš závislé na finančnictví. „Přestali jsme spoustu věcí vyrábět včetně věcí důležitých pro národní bezpečnost,“ sdělil s tím, že už za covidu se ukázalo, že globální logistický řetěz není strategicky zabezpečený. „Nevyrábíme si léky, nevyrábíme si své polovodiče, nevyrábíme už ani vlastní lodě,“ jmenoval. A prohlásil, že Wall Streetu se může nadále dařit, ale teď je na řadě „obyčejná ulice“. Zmínil také, že zvýšená cena za zboží se rozloží, jak se stalo už když byl Donald Trump u moci poprvé.

Ale konečným cílem cel je, aby se továrny přestěhovaly z Číny, Mexika či Vietnamu zpátky do USA. Bessent počítá s velkým výběrem peněz z cel na začátku, v mezičase se budou budovat továrny a výběr ze cla se sníží, což se vykryje novými příjmy z těchto nových pracovních příležitostí. Podle ministra mají USA dostatečnou pracovní sílu pro tyto továrny, zvláště když ty budou do značné míry automatizované. „Na druhé straně se zbavujeme přebytečných pracovníků ve státní správě a také si méně půjčujeme, to nám dá pracovní sílu, kterou potřebujeme pro nový výrobní sektor,“ uvedl s tím, že soukromý sektor bude povzbuzen menší regulací.

Slíbit, že nebude recese, prý nemůže. Ale je mu jasné, že současný systém nefunguje. Poukázal na to, že ekonomika před krachem v roce 2008 vypadala dobře, stejně tak před prasknutím internetové bubliny na přelomu tisíciletí. „Jednou z věcí, za které nás nikdo nepochválí, ale kterou uděláme, je, že se vyhneme finanční kalamitě,“ prohlásil Bessent. Trump také prý cly porouchal finanční model, na kterém funguje Čína, podle ministra Čína nedokáže přežít bez amerického trhu.

Řeč přišla i na Evropu. Bessent se vrátil k prvnímu mandátu Donalda Trumpa, kdy vyčetl Německu, že už takhle je většina evropských energií z Ruska a ještě staví Nord Stream 2. „Stejně to udělali a podívejte se, co se stalo,“ řekl Bessent a Carlson mu odpověděl: „Vyhodili jsme to do vzduchu.“ „No, někdo to udělal,“ řekl Bessent a Carlson se začal smát myšlence, že si Rusové vyhodili plynovod do povětří sami. Ministr pak řekl, že Evropané budou „kopat a řvát“, ale budou se muset přizpůsobit.

Evropu zmínil ještě v jednom ohledu. Všiml si dvou statistik. V létě 2024 se nejvíce Američanů v historii vydalo na dovolenou do Evropy. Zároveň ale v létě 2024 bylo nejvíce Američanů v historii závislých na potravinových bankách. Bessent zjišťoval, proč to tak je, a zjistil, že i rodiny pracujících nevyjdou s rozpočtem a doplňují si „košík“ z potravinových bank. A to chce změnit. Vymezil se proti strategii demokratů, kteří by jim dávali dávky. Nemyslí si, že 50 % Američanů jsou neúspěšní lúzři, ale že USA mají systém, který je pro tyto lidi nevýhodný a nefunguje.

