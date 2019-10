„Byli bychom pitomci.“ Vlastimil Vondruška o „multikulti“: Pravda a láska po celém světě? Nesmysl

Na Svobodném universu hovořil o historii, tradici i multikulturalismu historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. „My bychom to neměli škrtnutím pera zahodit a říct, že těch deset staletí byli všichni pitomci, kteří ctili hodnoty, jež už dneska vůbec neplatí, a my budeme moderně kráčet úplně jinam,“ prohlásil historik. Rýpl si i do současného zákonodárství a vzdělání. A dodal, že kulturní antropologie nezná pojem multikulturalismus. „Nenajdete jedinou teorii kulturní antropologie, která by objasňovala dlouhodobé soužití dvou nekompatibilních kulturních systémů vedle sebe jakožto mírové. Buď vedle sebe žijí izolacionisticky, nebo se vždy jedna z nich snaží ovládnout tu druhou,“ pravil.

Dle Vondrušky je, co se týče historie, nutné si uvědomit, že člověk má biologickou a sociální podstatu, že existuje zákon reprodukce a pud sebezáchovy. „A od toho se samozřejmě odvíjejí nejrůznější principy, které v minulosti existovaly a které existují i dnes,“ říká Vondruška, tedy že se mění herci a kulisy, ale hra zůstává stejná. Dějiny prý trefně popsal Napoleon Bonaparte, který řekl, že dějiny jsou v podstatě fáma, kterou přijala většina obyvatel.

Vysvětlil také, proč se věnuje psaní historické beletrie. „Vždycky jsem měl touhu přibližovat co nejširšímu fóru čtenářů naše dějiny, protože poučení z vlastních dějin považuji za strašně důležité. Dějiny nejsou jen jakási nudná fakta ze školy, kdy se do dětí cpou jména panovníků a bitvy, i když dneska už ani to ne.

Fotogalerie: - Předávání státních vyznamenání

Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 1753 lidí

Ale dějiny jsou hlavně obrovským souborem určitých hodnot a tyto hodnoty podle mého názoru mají nadčasovou platnost, a tudíž bychom měli vědět a znát to, o čem naši předkové snili, proč bojovali a umírali. Vždyť oni přece neumírali z plezíru, ale proto, že chtěli lepší život pro sebe, a hlavně pro své potomky, což je v genech všech rodičů. A protože něco budovali a odkázali to svým potomkům, tedy nám, tak to je přeci náš obrovský závazek a my bychom to neměli škrtnutím pera zahodit a říct, že těch deset staletí byli všichni pitomci, kteří ctili hodnoty, jež už dneska vůbec neplatí, a my budeme moderně kráčet úplně jinam. To je prostě nonsens.“

Vondruška pak popsal, že středověk v sobě měl ohromnou statiku z hlediska života a administrativy. „My jsme dnes zvyklí na to, že když se vydá nějaký zákon, tak se během roku šestkrát novelizuje, protože ho poslanci jednak schválí blbě, a za další se ukáže, že to tak nemůže fungovat a tak dále,“ mínil historik a dodal, že některé smlouvy z 13. století, ač byly pro uzavíratele absolutně nevýhodné, se dodržovaly až do století osmnáctého. Fotogalerie: - Ne turecké agresi

Také srovnal současnost a středověk z hlediska přístupu. „Oni věřili, že skutečně drží osud ve svých rukou, a pokud se budou chovat tak, jak se od nich očekává, tak se jim s boží pomocí povede stále lépe a lépe. Takže oni byli pozitivní a nefňukali. Dnes pořád jenom fňukáme, fňukáme a fňukáme, a přitom nejsou morové epidemie, nejsou války ani hladomory. Takže oni byli konzistentnější a uměli si život víc užívat.“ Dnes jsou prý zprávy ve stylu pět minut do apokalypsy.

Jiný byl prý i přístup lidí k jejich životu. „Oni navzdory tomu, že mnozí lidé byli nevzdělaní, tak vcelku logicky cítili obrovskou odpovědnost za svou rodinu, za hospodářství a svou obec, protože věděli, že nikdo jiný jim nepomůže. A tudíž pokud došlo k nějakému průšvihu, tak to nebylo jako dnes, kdy pořád natahujeme ruce, ‚postarejte se o nás‘, a když nám někdo ublížil, ‚tak nám to někdo zaplaťte‘. Ne, oni věděli, že se o sebe musí postarat sami, a byli tudíž mnohem rezistentnější a akčnější, protože jim nikdo nic nedal.“

A na závěr pohovořil i o hodnotách: „Obecně, každý člověk, jak to říká profesor Bárta, se musí umět dívat nahoru, ale nyní nikoli k Bohu. Člověk musí mít určitý systém hodnot, které postihují určitou morálku, ale morálku tradiční. Myslím, že není možné začít si vymýšlet nejrůznější sociální a rodinné experimenty a myslet si, že to je to pravé a moderní, protože jak jsem říkal na začátku, jsme bytosti, které mají biologickou a sociální podstatu. Ať chceme, nebo nechceme, tak se v první řadě musíme postarat o rozmnožování svého rodu, o to, abychom se uživili a vychovali své potomky. To je kánon přírody. A tudíž hodnoty, které zastávalo křesťanství v náboženské rovině, tyto hodnoty stabilizovalo.“ Fotogalerie: - Předávání státních vyznamenání

Dodal, že když byla v 18. století zpochybněna církev, tak se začaly hledat nové ideologické hodnoty, které v 19. století přinesly socialismus. „Od 19. století se Evropa stále potácí mezi lidoveckou a socialistickou politikou. A socialistická politika říká, že jestliže máme věřit v nějaké sociální záležitosti, tak nemůžeme věřit v Boha, protože to za nás nebude dělat Bůh, ale odbory a politici. Takže díky této koncepci zesvětštění jsme začali odbourávat i etické hodnoty.“

„Můžete dělat politiku, můžete dělat politiku sociální, ale nesmíte bourat etické hodnoty, a to je to, co nám chybí. Tedy že v tuto chvíli nad sebou nemáme etické hodnoty kompatibilní se současnou realitou. A etické hodnoty, které bychom měli mít, by měly stále vycházet, jak jsem říkal na začátku, z naší tradice, protože rodina zde v nějaké podobě fungovala tisíc let,“ tvrdil historik.

Doplnil, že je druhým oborem etnograf a že se snažil velmi podrobně studovat teorii kulturní antropologie. „Pojem multikulturalismus kulturní antropologie nezná, je to politický pojem. Nenajdete jedinou teorii kulturní antropologie, která by objasňovala dlouhodobé soužití dvou nekompatibilních kulturních systémů vedle sebe jakožto mírové. Buď vedle sebe žijí izolacionisticky, nebo se vždy jedna z nich snaží ovládnout tu druhou,“ popsal současnou situaci.

„Na toto jako bychom dnes zapomněli, my vlastně nevíme, co chceme, nedokázali jsme si definovat, jaké zájmy chceme hájit,“ posteskl si. „V tuto chvíli bychom chtěli hájit celosvětovou lásku a pravdu, ale to je nesmysl a nejde to. Takže ano, měli bychom hledět, řekněme, ne k Bohu, ale měli bychom spíše s úctou hledět k tradici evropské civilizace. A tu bychom měli hájit,“ apeloval na závěr.

Psali jsme: Příliš mnoho mrtvých, zhodnotil kníže hradní ceremoniál. Gazdík vzpomínal na Havla a zásadový postoj k StB Vláda projedná umožnění 1 500 mimořádných víz pro Ukrajince Hejtman Bernard: Masaryk říkal, že potrvá 50 let, než bude demokracie pevná Kubera odmítl kritiku čínského velvyslance. A řekl mu to do očí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.