„Byli varováni. Teď je oheň zažehnut.“ K Izraeli, který spadl do pasti

„Jenže je to celé těžké, když vůdce teroristické organizace Hizballáh Hasan Nasralláh hlásá věci jako: ‚Napište krví Smrt Izraeli‘. Když podle Hizballáhu jsou Židé ‚potomci opic a prasat‘ a je nutné je pozabíjet. A když tyto názory sdílí i převážná část spřáteleného Hamásu,“ dodal dále Šik.

„Je to těžké, když cílem organizace Hamás je mimo jiné zlikvidovat stát Izrael vojenskými prostředky a vytvořit islámský stát a všechny peníze nejdou pro obyčejné občany, ale jen pro tenhle jediný účel. Ve své zakládací listině zveřejněné 18. srpna 1988 se Hamás odvolává na nejvlivnější světovou antisemitskou konspirační teorii Protokoly sionských mudrců, která byla vyvrácena již v roce 1921. Sari Nusseibeh, palestinský rektor univerzity al-Quds v Jeruzalémě komentoval zakládací listinu Hamásu: ‚Zní to jako přímý citát z německého nacionálně-socialistického deníku své doby Der Stürmer‘,“ sdělil Šik.

„Později po volbách 2006 sice Hamás oficiálně už část zakládací listiny týkající se Židů nezveřejňoval, nicméně člen politického byra Hamásu Fathi Hamad vyzval v roce 2018 k vyvraždění sionistických Židů: ‚Muslimové, kdekoli najdete sionistického Žida, musíte ho zabít, protože to je výrazem vaší solidarity s mešitou Al-Aksá.‘ Jen přesně neurčil, jak se přesně pozná ten sionistický Žid, takže je asi lepší zabít všechny. Je to i proto těžké, když se u Hamásu jedná o jednu z nejbohatších teroristických organizací světa s obratem ca 1 miliarda USD. No řekněte, zavřeli byste dobrovolně podnik s takovým obratem? Je to i proto těžké, že Palestince na Blízkém východě nikdo nechce, kam přijdou, nesmí se zabydlet, zůstávají v táborech, ani Egypt Palestince z Gazy nepřijímá. Jedině Západ jim neustále otevírá dveře a oni tady potom oslavují smrt Židů. Biden se nechal slyšet, že největším rizikem pro Ameriku je bílý supremacismus. Nejsem si zcela jistý, zdali něco nepřehlédl. A zřejmě si to uvědomuje i Evropská unie, když slavné prohlášení komisaře o zastavení pomoci Palestincům pár hodin poté revidovala a komise uvedla, že nedojde k pozastavení plateb. Víc než bílý supremacismus jim zadky stahují v Evropě žijící Palestinci a všichni, kdo je podporují,“ rozebral Šik. Fotogalerie: - Fidlerův symbol

„Tak snad přijde někdo s nápadem k jednání, co pane prezidente? Když to na Ukrajině podle vás nejde, určitě to půjde na Blízkém východě s Hizbaláhem a Hamásem. Když jsem kdysi hrával s Íránci, Araby a Palestinci fotbal, bylo zajímavé pozorovat obrovské rozdíly. Zatímco hrdí Peršané (Íránci) mě tolerovali a diskuse s nimi byla nadmíru zajímavá, Palestinci se ve shodě podobali Ronaldovi, který když něco podělá, svede to na chybu někoho jiného. V Jeruzalémě jsem byl zase svědkem situace, kdy pravověrný Žid stál na volném parkovacím místě a držel ho svému známému. Palestinec ale viděl prázdné místo a Žida neakceptoval a málem ho při couvání přejel. Ten se ale nepohnul, a tak Palestinec vystoupil a začal řvát. Během minuty za ním stála skupina Palestinců připravených okamžitě vystartovat. To už byla podobná skupina i za oním Židem, a pokud by okamžitě nepřispěchala armáda, byl by z toho novinový titulek. Chci tím jen říct, že nejhorší a nejdrsnější jsou rodinné hádky,“ dodal Šik.

„Izrael šlápl do obrovské pasti, kterou mu někdo nastražil, možná Írán, možná i v tichém přihlížení Mossadu, Bejt Šin, GRU i CIA, které schválně nezasáhly. Proč? Každá asi z jiného důvodu. Nyní už to bude jen horší. Pod kotlem se zapálil oheň a zúčastněných bude již jen přibývat. Je mi to docela líto a Naftali Bennett věděl minulý rok velice přesně, proč je na Ukrajině nutné uzavřít co nejdříve příměří a přestat rozdělovat svět na zlo a dobro. Protože když se vypustí džin války ven z lahve do společnosti a zbrojaři ochutnají toky peněz, už ten džin nechce zpět do lahve. Bylo by zajímavé detailně zjistit, kdo kupoval akcie amerických zbrojařů před víkendem, než jejich ceny prudce stouply. Celá bezpečnostní situace na Blízkém východě se změní. Saúdská Arábie oficiálně informovala amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, že ‚ukončuje veškerá jednání‘ o normalizaci vztahů s Izraelem, informoval izraelský deník The Jerusalem Post. Rijád v dopise adresovaném Bidenově administrativě uvedl, že „extremistický charakter pravicové izraelské vlády podkopává jakoukoli možnost sblížení s Palestinci, a tedy i se Saúdy. Kdo ví, zdali jejich přiblížení s Teheránem a Čínou nebylo až příliš vřelé,“ podotkl. Psali jsme: A co tyhle statisíce mrtvých? „Muskův“ Carlson po Izraeli svým USA

Vylilo se to nejhorší. Po útoku v Izraeli téma Rusko a Ukrajina

„Brzy utichnou hlasy, jak to bylo možné. Zapadne i zpráva, že představitel egyptské tajné služby podle agentury AP uvedl, že Egypt, který často slouží jako prostředník mezi Izraelem a Hamásem, opakovaně hovořil s Izraelci o ‚něčem velkém‘, aniž by to upřesnil. ‚Varovali jsme je před výbuchem situace, a to velmi brzy, a že to bude velké. Ale podcenili taková varování,‘ řekl úředník, který mluvil pod podmínkou anonymity, protože nebyl oprávněn diskutovat s médii o obsahu citlivých zpravodajských informací. Podcenili? Trochu to zní jako hlasy po 11. září. Možná se konflikt rozroste, zpravodaj televize Shehaba (nepotvrzeno) uvedl, že v Sýrii se směrem na Quneitra (v blízkosti hranic Izraele na severu) přesouvá Armáda pro osvobození Palestiny ze svých táborů v Damašku (Sýrie), skupiny brigády Al-Quds z tábora Handarat v Aleppu a skupiny Islámského džihádu vyrážejí z tábora Saiqa tím samým směrem. Izraelské obranné síly tvrdí, že bitevní vrtulníky již provádějí nové údery v Libanonu. Hizballáh má v Libanonu dle informací přibližně 14 tisíc balistických raket a raket s přesným zaměřením (které mohou zasáhnout cíle až v Egyptě) a ca 20 tisíc bojovníků. Podle libanonských médií se libanonská vláda snaží tlačit na Hizballáh, aby se nezapojil do konfliktu. Palestinské frakce v Libanonu ale touží otevřít druhou frontu proti Izraeli, pokud útok povede skupina Hizballáh podporovaná šíity. ‚Hizballáh… rozhodl, že zaútočí, pokud bude odveta vůči Gaze přehnaná. Řekli, že se koordinují s vedením Hamásu v Palestině a že zasáhnou ve správný čas, pokud to bude nutné‘,“ zmínil Šik.

„Nyní už slyšíme jen výhrůžky, jako když se Izrael nechá slyšet, že pokud se Hizballáh zapojí do války, IDF zcela zničí Damašek a zaměří se přímo na Íránem podporovaného syrského diktátora Bašára Asada. Kromě toho prý budou Izrael v této válce podporovat americké válečné lodě. To jsou silná slova a zní to jako konflikt nejen s Damaškem, ale i s Teheránem, který nebude přihlížet. Nebo z druhé strany, když Abú Obajda, mluvčí vojenského křídla Hamásu, brigád Al-Kassám, oznámil dnes odpoledne: „Od této hodiny oznamujeme, že jakýkoli útok na civilní domy bez předchozího varování bude bohužel potrestán popravou jednoho z nepřátelských civilních rukojmí, které držíme, a budeme nuceni to odvysílat.‘ Teď už asi zapadne, když ‚představitel Hamásu prohlásí, že je otevřen diskusím o příměří s Izraelem‘,“ dodal Šik.

„Optimisticky to vidí asi jen polský prezident Andrzej Duda: ‚Nepřeháněl bych. Není to první válka na Blízkém východě. Uvědomme si, že k takovým situacím už v posledních desetiletích došlo. Vedly se tam války, které nevedly k žádné světové válce. Takže bych to tak nepřeháněl.‘ No tak jo, no, když to říká Duda. Já osobně mám stísněný pocit a i když byl Žirinovskij prý podle médií ‚šašek ruské politiky‘, mám trochu obavy, aby se jeho předpověď nenaplnila,“ zakončil Šik.

