„Č*rák a k*nda Zeman“. Nájezd Babišova syna má své pozadí. Stačí zapátrat

Prý náhoda. Jen šli na polévku. Tak komentuje Andrej Babiš jr. svůj dnešní výstup, kdy jedovatě vynadal svému otci, premiéru Andreji Babišovi. Každopádně, „náhodou“ na mítink v Ústí nad Labem přišel s dokumentárním režisérem Vítem Klusákem, který ho přitom točil. Klusák nedávno řekl o prezidentu Zemanovi, že je „čurák a kunda“ a svou historii má i s premiérem Babišem. O tom natočil v roce 2015 dokument, který premiéra popudil. Režisér Klusák se uvedl už v roce 2004 filmem Český sen, kdy nalákal na pole za Prahou stovky důchodců pod záminkou založení nového supermarketu. Za „akci Babiš“ ale sklízí kritiku i z „pražské kavárny“. „Teda jestli Klusák fakt pase Babiše juniora, dostává se celá ta kauza z fáze ‚dost ekl‘ do fáze ‚hodně nechutná‘. Nevím, co si od toho kdo slibuje, ale rozhodně to nedělá dobře,“ vyjádřil se liberální publicista Luděk Staněk.

Anketa Kdo byl vítězem středeční debaty na CNN Prima News? Babiš 82% Bartoš 1% Jurečka 3% Hamáček 1% Nevím / Nedíval(a) jsem se 13% hlasovalo: 2956 lidí



„Proč jsi mi ublížil, i s tím Rusem Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat,“ pokračoval Babiš junior s odkazem na Petra Protopopova, který podle šetření novinářů odvezl v roce 2017 Andreje Babiše mladšího na Rusy okupovaný Krym proti jeho vůli.



Babišův syn, který se několik let pohyboval v letectví až do chvíle, kdy se u něj podle tvrzení premiéra projevila duševní nemoc. Dva měsíce před podáním trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo jej policisté nalezli u krajnice dálnice D1 a jeho stav měl vyžadovat hospitalizaci. Babiše juniora museli při zadržení policisté spoutat, později však tvrdil, že šlo o „legraci“. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní potomek ministerského předsedy tvrdí, že je v pořádku. „Dnes máš narozeniny. Jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys mohl slyšet na svoje narozeniny,“ prohlásil Andrej Babiš mladší na setkání. „Hodně štěstí v tvé kampani a oblbování národa,“ vlepil pak svému otci.



„Vždycky jsem se o svého syna staral,“ reagoval na vše Babiš s tím, že jej to mrzí.

Fotogalerie: - Babiš do roztrhání těla



„Víme, kdo ho nabízí novinářům,“ uvedl také premiér, aniž konkretizoval, koho má přesně na mysli, vedle jeho syna však po celou stál režisér Vít Klusák, který si celý incident od začátku natáčel, světlo mnohých komentátorů tak padlo právě na něj.



Video pořízené Klusákem:

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Že by šlo o připravené setkání, Babiš junior odmítá. Stejně tak i Klusák, dle kterého jej Babišův syn prostě jen požádal, aby spolu jeli do Ústí nad Labem na polévku. „Andrej mě požádal, abych ho odvezl do Ústí. Vím, že to zní absurdně,“ řekl dokumentarista pro Ústecký deník. Tvrdí, že s Babišem mladším nic netočí.



Pokud by se skutečně nejednalo o dosti neuvěřitelnou náhodu, pak by to novinář a komentátor Luděk Staněk považoval za „dost nechutné“. „Teda jestli Klusák fakt pase Babiše juniora, dostavá se celá ta kauza z fáze ‚dost ekl‘ do fáze ‚hodně nechutná‘. Nevím, co si od toho kdo slibuje, ale rozhodně to nedělá dobře,“ vyjádřil se.

Teda jestli Klusak fakt pase Babise juniora, dostava se cela ta kauza z faze “dost ekl” do faze “hodne nechutna”. Nevim, co si od toho kdo slibuje, ale rozhodne to nedela dobre. — Ludek Stanek (@LudekStanek) September 2, 2021

Později doplnil, že video může každý interpretovat dosti odlišně. „Všem, kteří sdílejí to video ze setkání Babiše mladšího a staršího, nedochází, že v tom videu vidí jen to, co v něm vidět chtějí. Pro jiný lidi má jiný významy. A hodně lidem bude po jeho zhlédnutí obou Babišů především líto,“ komentoval.

Vsem, ktery sdilej to video ze setkani Babise mladsiho a starsiho nedochazi, ze v tom videu videj jen to, co v nem videt chteji. Pro jiny lidi ma jiny vyznamy. A hodne lidem bude po jeho shlednuti obou Babisu predevsim lito. — Ludek Stanek (@LudekStanek) September 2, 2021

Klusák se v okolí Babišovy rodiny vyskytl již v minulosti, v roce 2015 rok sledoval působení Babiše a natáčel o něm dokument. Babiš však se spoluprací s Klusákem nadšený nebyl a s režisérem se rozešel s hodnocením, že daný film je na něj „obrovský podraz“.

Babišovo vyjádření ke snímku:

Klusák, jenž v loňském roce proslul svým dokumentárním filmem „V síti“, o zneužívání dětí na internetu, se v mediálním prostoru pohybuje často. V poslední době se do popředí dostal například svým výrokem odrážejícím postoj prezidenta Miloše Zeman k transgender lidem. „Prezident Miloš Zeman je transgender a ani to neví. Čurák i kunda v jednom,“ zhodnotil Klusák hlavu státu na konci června.



Psali jsme: Cože? Po Babišově zahájení předvedl Fiala a SPOLU neskutečnou věc Babiš rozjel peklo: Nedáme Česko Bruselu! Zbabělci proti mně. Chtějí koryta. Ani jeden migrant „ANO znamená stabilitu.“ Schillerová dala záruky daní a rozpočtu To je síla: Za Babišem dorazil jeho syn Andrej. Jedovatá slova. Před novináři

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.