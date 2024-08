„CNN je objektivní.“ A lidé vyprskli smíchy. Potíže kvůli Kamale

Shellenberger upozorňuje na kuriózní moment, kdy v pořadu CBS Late Night proběhla krátká a výstižná debata moderátora Stephena Colberta a reportérky CNN Kaitlin Collinsové. Colbert přesvědčeně uvedl, že CNN je objektivní a informuje o zprávách tak, jak jsou. Následoval ale hlasitý smích publika, což oba dva naprosto vyvedlo z míry.

„To je pravda, to měla být vtipná hláška?“ byla překvapená Collinsová. „Neměla, ale asi je,“ reagoval Colbert a raději změnil téma. Právě na tomto jednoduchém příkladu Shellenberger ilustruje, jak i lidé sledující mainstreamová média vlastně už moc nevěří jejich objektivnosti.

„Úžasné na tom nebylo to, že se všichni smáli. Vždyť jen 32 % veřejnosti věří médiím, že jsou objektivní. Úžasné bylo to, že Colbert skutečně zřejmě věří, že CNN je objektivní,“ podivil se Shellenberger. „Vždyť jen 7 % veřejnosti loni agentuře Gallup řeklo, že médiím velmi důvěřuje, zatímco 38 % tvrdí, že jim nedůvěřuje vůbec,“ upozorňuje novinář.

„A přesto si Colbert nejenže myslí, že CNN je objektivní, ale zřejmě si myslel, že s ním jeho publikum bude souhlasit. Svědčí o tom, jak byl překvapen a jak nepříjemné to bylo, což ho vedlo k rychlé změně tématu. Smích publika zjevně Colberta vyvedl z míry. Smích v něm možná vyvolal určitý druh kognitivní disonance, což je úzkost ze zjištění, že realita je úplně jiná, než jak si ji představujete,“ přemýšlí Shellenberger.

Přitom právě lidi jako moderátor Colbert jsou podle Shellenbergera vlastně ještě vlivnější než většina reportérů. „Možná si myslíte, že na tom nezáleží. Colbert je moderátor večerní talk show, ne reportér. A každý už ví, že mediální elity, které tvoří nejvlivnější část vládnoucí třídy každé západní společnosti, žijí v bublině. Ale Colbert je vlastně mnohem vlivnější než většina reportérů. A přestože všichni možná vědí, že elity žijí v bublině, je zarážející sledovat, jak tuto skutečnost objevují v celostátní televizi,“ komentuje Shellenberger zmíněný rozhovor na CBS.

Lidé jako Colbert jsou podle něj zcela odtrženi od reality, což je problém pro celou zemi. „Když se nad tím zamyslíte, je skutečně překvapivé, že jsou naše elity tak mimo. Je to proto, že k tomu, abyste zůstali vládnoucí třídou, potřebujete přesné porozumění veřejnosti. Když jsou elity jako Colbert tak mimo kontakt s veřejností, je ohrožena jejich legitimita a schopnost vládnout zemi,“ má jasno Shellenberger.

Jako příklad uvádí dlouhodobé krytí zdravotní stavu prezidenta Joea Bidena, ačkoliv bylo všem zřejmé, že už není v dobré kondici. „Média léta trvala na tom, že Joe Biden je v pořádku, a pak se doslova přes noc rozhodla, že není,“ všímá si novinář.

Média podle něj zcela zřetelně podporují Kamalu Harrisovou, ačkoliv si nadále myslí, že jsou objektivní. „Poslední tři týdny média nejenže produkují otevřenou propagandu pro Kamalu Harrisovou, ale obhajují její rozhodnutí neuspořádat tiskovou konferenci ani nesednout si k serióznímu rozhovoru. A v reakci na rozhovor Elona Muska s Donaldem Trumpem v pondělí večer se novináři připojili k Evropské unii a požadovali cenzuru jejich rozhovoru,“ tvrdí Shellenberger s odkazem na slova novináře Washington Post o dezinformacích na síti X.

„Proč tomu tak je? Proč jsou naše mediální elity tak mimo kontakt s veřejností? Proč se domnívají, že jsou objektivní, když pro Harrisovou produkují nehoráznou propagandu, požadují, aby s ní nebyl poskytován rozhovor, a nabádají k cenzuře svých politických nepřátel? Proč nevidí, že podkopávají svou vlastní důvěryhodnost a legitimitu, stejně jako základy západní civilizace, jimiž je snaha o odhalování pravdy?“ ptá se Shellenberger s tím, že by se nad tím měli lidé zamyslet.

You might have seen this amazing exchange between CBS Late Night host Stephen Colbert and CNN’s Kaitlyn Collins on Monday night.



Colbert: I know you guys are objective over there, that you just report the news as it is.



[loud audience laughter]



Collins: Was that supposed to be… pic.twitter.com/TRuSIdNE3m