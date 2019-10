„ČT? Všude je něco...“ Soukup jen zíral. Významný host pak oslovil mládež

Hned na úvod Hamáček promluvil o církevních restitucích. Právě v úterý totiž Ústavní soud rozhodl, že zdanění náhrad poskytnutých církvím, které prosazovala vláda, je protiústavní. „Myslíme si o tom svoje, ale rozhodnutí musíme respektovat. Udělali jsme maximum pro to, abychom restituce alespoň korigovali,“ řekl k tomu předseda Hamáček.

Ten pak také vysvětlil, že ČSSD necítí žádný závazek vůči KSČM, která podporuje vládní koalici a zmírnění církevních restitucí měla jako zásadní téma. „KSČM má dohodu o toleranci pouze s ANO, a co se týče tématu restitucí, žádné hlasy jsme si v tomto ohledu nekupovali,“ rozčílil se trochu ministr vnitra. Sociální demokraté podle něj hlasovali pro zdanění restitucí prostě proto, že se jim zdálo fér. „Za vlády Slávka Sobotky nám bylo vyčítáno, že s tím nic neděláme, tak teď jsme řekli, dobře, když je na stole to zdanění, tak ho podpoříme,“ vysvětlil.

Otázkou je, jak tento neúspěch poznamená ochotu komunistů podpořit státní rozpočet, klíčový zákon roku. Komunisté již delší čas naznačují, že rozpočet jim přijde až příliš deficitní. „Nemohu mluvit za stranu pana Vojtěcha Filipa, jen vím, že vláda jednala s komunisty o státním rozpočtu a v tomto ohledu nás strana podpoří,“ krčil rameny Hamáček, který je ve vládě místopředsedou.

Dalším tématem byla Česká televize a její výroční zprávy. V minulém týdnu proběhl v Poslanecké sněmovně seminář, na kterém poslanci objevili řadu nesrovnalostí a „malých domů“ v hospodaření veřejnoprávní televize a někteří pak dávali najevo, že po tomto zážitku pro zprávu o hospodaření ruku nezvednou.

Den předtím ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek informoval, že ČSSD požadovala podpoření zpráv o ČT i od koaličního partnera a hnutí ANO se zavázalo k podpoře.

Hamáček to ale vnímá tak, že neschválení zpráv by ohrozilo nezávislost České televize – a to je hlavní důvod, proč chce hlasovat pro. Případné nejasnosti se prý mohou vyřešit „potom“. „My se můžeme bavit o tom, zda veřejnoprávní média dobře investují peníze, které vyberou. Zpráva o hospodaření by ale neměla být cestou, jak zničit veřejnoprávní status televize,“ varoval.

V zákoně je prý „nešťastný konstrukt“, že když zpráva není dvakrát schválena, tak padá Rada ČT. „A je tam destabilizace České televize a je to nešťastné,“ dodal.

Pokud jde o podivné hospodaření, Hamáček se s ním vypořádal slovy: „Samozřejmě, že v hospodaření České televize jsou rezervy. Tak jako na každém ministerstvu jsou rezervy.“ Generálního ředitele TV Barandov takový přístup zjevně udivil.

Nakonec proto Hamáček přišel s originálním návrhem ČSSD, jak nejasnosti v hospodaření České televize vyřešit systematicky. Vzhledem k tomu, že se objevily domněnky o provázanosti Rady ČT, která má jménem občanů televizi kontrolovat, a vedení televize, bylo by podle Hamáčka nejlepší, kdyby televizi kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad, který stejnou kontrolu vykonává u mnoha jiných veřejnoprávních korporací.

Když Soukupa zajímalo, jaké téma bude klíčové pro volby v roce 2021, vyjádřil Hamáček názor, že by to mohla být ekologie a ochrana klimatu. „Především mladé lidi hodně trápí a nemůžeme před tím zavírat oči. Téma ochrany životního prostředí je stále silnější,“ myslí si předseda ČSSD.

Soukup mu pak připomněl, že ČSSD má v názvu slovo „sociální“, ale sociální témata jí celkem šikovně odebírá koaliční partner, hnutí ANO.