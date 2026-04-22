„ČT není vaše, pane Moláčku. Je nás, občanů. A my poplatky nechceme.“ Dohra rebelie

Na brífincích a shromážděních před budovou Českého rozhlasu v Praze a České televize odboráři a zástupci iniciativy Veřejnoprávně kritizovali vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. „Pokud bude zákon přijat v této nebo podobné podobě, dojde k propouštění zaměstnanců. To znamená omezení služeb a omezení vysílání,“ prohlásil odborový předák Českého rozhlasu Jan Křemen. Účastníci vyhlášení stávkové pohotovosti varovali, že přechod na financování ze státního rozpočtu bez dostatečných ústavních záruk ohrozí nezávislost veřejnoprávních médií a učiní je závislými na aktuální politické moci.
Předseda odborů České televize zdůraznil, že návrh představuje „de facto likvidaci médií veřejné služby“. Podle odborářů by schválení zákona vedlo k masivním škrtům v rozpočtech – Česká televize by přišla o více než miliardu korun ročně a Český rozhlas o stovky milionů.
„Dotlačme vládu k dialogu. Nechceme stávku, ale jsme připraveni bránit nezávislost a kvalitu veřejnoprávního vysílání,“ zaznělo na mítincích. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vyjádřil porozumění frustraci zaměstnanců a označil vládní návrh za nedostatečně připravený. Studentská iniciativa Média nedáme! dnes na svých shromážděních podpořila odboráře a vyzvala vládu k okamžitému stažení návrhu. „Nezávislá média jsou základem demokracie. Nedovolíme, aby se z ČT a ČRo stala státní hlásná trouba,“ prohlásili studenti na náměstí Jana Palacha v Praze.
Mediální analytička a lektorka Alena Maršálková se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila k aktivitě odborů České televize a Českého rozhlasu a iniciativy Veřejnoprávně:
ČT je NAŠE! Neberte si občany jako rukojmí!
Svolat briefing, vyhlásit neomezenou stávkovou pohotovost, a přitom stát pod transparentem s nápisem ČT JE VAŠE! je známkou obrovského pokrytectví. Zaměstnanci veřejnoprávních médií si ČT a ČRo zprivatizovali a mysleli si, že jsou nedotknutelní a budou nám všechno diktovat. Ale tato éra končí. Ovšem ne tím, že dojde ke změně financování, ale musí dojít k zásadním změnám ve fungování veřejnoprávních médií, ve stylu jejich práce a konečně k naplňování poskytování veřejné služby. A to se jim nelíbí!
ČT je naše, nás občanů, voličů a poplatníků! Voliči v parlamentních volbách dali jasně najevo, že chtějí změnu financování ČT, byli to voliči, které teď zastupuje vláda. Koho zastupují zaměstnanci veřejnoprávních médií? Pokud se ohánějí tím, že slouží nám, tak většina z nás chce zrušení poplatků.
Prohlášení zástupce odborů ČT a aktivisty, reportéra Jana Moláčka, který hovořil za jakousi iniciativu Veřejnoprávně, byly zase jen dokola opakované floskule. Prostě jen kecy. Celou dobu jim jde o jediné! O peníze a o to, aby si s nimi mohli dělat, co chtějí. Změnou financování jim to však skončí, jejich utrácení bude pod kontrolou
Mnozí zaměstnanci se jistě shlédli v okupační spacákové stávce, která proběhla na přelomu 2000/2001. Ovšem od té doby jsme, pokud jde o technologie, hodně pokročili. Bez vysílání ČT a ČRo se mnoho občanů obejde, tisíce lidí je už mnoho let nesledují a neposlouchají. Zaměstnanci sami sobě škodí a pokud zahájí stávku, budou se divit. Mnohým nebudou vůbec chybět.
Stávková pohotovost a stávka je legitimní, mají na ni právo, ale pokud chtějí docílit změny politického rozhodnutí, pak je potřeba nejprve jednat, domluvit se, připravit návrhy řešení, a ne okamžitě přistoupit k nátlakové akci. Navíc v den, kdy mělo proběhnout jednání mezi předsedou vlády a generálním ředitelem ČT. Polední akce před budovou ČT byla jen divadelním představením, kterému přítomní hlasitě tleskali.
ČT JE NAŠE NE VAŠE! Je vtipné, když se zaměstnanci veřejnoprávní televize ohánějí transparentem ČT JE VAŠE! Tak pokud to vědí, tak my, občané, voliči, poplatníci, jsme rozhodli, že chceme změnu financování veřejnoprávních médií.
Odboráře a aktivisty v čele s reportérem Janem Moláčkem, který hovořil za iniciativu Veřejnoprávně, jsem si poslechla. Je to opravdu jen parta lidí, kterým nejde o veřejnou službu, ale o to, že přijdou o peníze, nic více v tom není.
A doporučila bych na příště se lépe připravit. Ale potlesk jim šel dobře.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) představila minulý týden návrh zákona o médiích veřejné služby, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas od roku 2027. Financování by mělo být nově zajišťováno přímo ze státního rozpočtu.
Podle návrhu ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) by ČT měla v příštím roce obdržet 5,74 miliardy korun místo letošních očekávaných 6,73 miliardy z poplatků, Český rozhlas pak 2,07 miliardy korun oproti letošním 2,48 miliardy. Odbory i vedení médií tento model kritizují jako nedostatečný a nebezpečný pro nezávislost veřejnoprávních institucí.
Odbory varují, že nižší příjmy, které by podle nich byly navíc závislé na politickém rozhodnutí, by vedly k výrazným škrtům, propouštění zaměstnanců, omezení vysílání i oslabení veřejné služby. Podle představitelů odborů jde o „likvidační návrh“, který by ohrozil nezávislost médií a učinil je více závislými na aktuální politické moci.
Generální ředitelé ČRo i ČT zmiňují chybějící analýzy a širší odbornou debatu před předložením zákona. Vedení rozhlasu vyhlášení stávkové pohotovosti vzalo na vědomí a vyjádřilo porozumění obavám zaměstnanců.
