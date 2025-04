„ČT vytváří příznivce Putina.“ Pozorovatel zachytil, jak měnila zprávu o příměří. Mnohokrát

Vychází přitom z příkladu tzv. velikonočního příměří, které ohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Jednostranné příměří mělo začít v sobotu od 18:00 moskevského času a trvat do nedělní půlnoci. Důvod? Může jít o propagandu, politický tah nebo výsledek mezinárodního tlaku – ale, jak píše Šik, první lidská reakce by měla být jednoduchá: hlavně že si kluci na frontě alespoň na pár hodin odpočinou.

Jenže právě tato „lidskost“ se v českém veřejnoprávním zpravodajství zcela ztrácí. Šik upozorňuje, že když toto přišlo od Putina, je to okamžitě a automaticky vnímáno jako špatné – bez ohledu na to, co to reálně znamená pro lidi přímo ve válce. Připouštět, že by „něco od Putina“ mohlo mít i pozitivní dopad, je z hlediska mediálního obrazu prostě nepřípustné.

V textu pak Šik cituje, jak Česká televize informovala o vývoji na frontě: Zelenskyj oznámil, že Ukrajina čelila masivnímu dronovému útoku právě během oznámeného příměří – jenže podle Šika ČT účelově vynechala, že Zelenskyj mluvil o době, kdy se příměří ještě ani nezačalo oficiálně počítat.

Šik se ve svém textu podrobně věnuje posloupnosti informací, které Česká televize zveřejnila. Ukazuje, jak se v průběhu hodin měnilo zpravodajství o příměří a Zelenského reakci. „První zpráva v 16:01, kam vloží redakce vyjádření Sybihy, že se Putinovi nedá věřit. V redakci nastane panika, protože Zelenskyj se ozve, že na Ukrajinu útočí drony a že Putin je hajzl a tak se připraví aktualizace s novým titulkem, že na Ukrajinu útočí ruské drony a v 17:41 jde nové oznámení na sítě i proto, že se vyjádřil i omyl Černínského paláce, který opakuje slova Zelenského.

Poté asi někomu v redakci dojde, že Zelenskyj psal ten tweet ještě před 18. hodinou moskevského času a tak se redakce raději na jejich serveru vrací k původnímu titulku se Sybihou a vyjádření omylu Černínského paláce dá na sítích pouze do komentáře. Nikdo z redakce nezmíní, že ukrajinská armáda za posledních 10 hodin provedla deset úderů na elektrická vedení a na plynovod v několika ruských regionech a na okupovaných územích, zato uvede slova Lipavského, že se nemáme nechat oklamat Putinovou propagandou a Fišera z Top009, že on mu nevěří, ani kdyby začal říkat pravdu.

To ovšem není konec úprav. Protože je celá informace zřejmě stále ještě moc prorusky pozitivní, redakce změní na serveru celý titulek článku ještě jednou a přejmenuje ho na „Putin vyhlásil příměří. Podle Zelenského by mělo trvat i po 20. dubnu.“

Také pro jistotu vymění první hlavní odstavec (perex), v kterém původně na začátku stálo, cituji: „Ruský vládce Vladimir Putin podle agentur Reuters či TASS vyhlásil jednostranné velikonoční příměří. Rusko podle něj zastaví boje od sobotního pozdního odpoledne do půlnoci na 21. dubna. Putin očekává, že Ukrajina udělá to samé“ – na mnohem lepší začátek: „Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na Ruskem proklamované (krásné přídavné slovo) velikonoční příměří v sobotu večer navrhl, aby klid zbraní trval i po 20. dubnu, pokud se skutečně ujme. Moskva podle něj ale zatím stále útočí.“

No skvělé, doufejme, že takto už budou všichni s verzí zprávy spokojení, snad nebude namítat nic ani omyl Černínského paláce, když teď konečně zase převzal aktivitu Zelenskyj. Ale pro jistotu dáme na sítě tiskovou konferenci Zelenského... a ještě jednou celou novou verzi článku tentokrát s obrázkem Zelenského.“

Výsledkem podle Šika je, že člověk, který sleduje obě strany konfliktu, začne pochybovat nejen o ruské propagandě, ale i o ukrajinské – a nakonec i o samotné České televizi. „A tak je to s Českou televizí. Vytváří svým zpravodajstvím příznivce Putina,“ uzavírá Šik ironicky.