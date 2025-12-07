„Jurečku už nevytahujte!“ Hádka o Babiše ve studiu se vyhrotila

V nedělní Partii Terezie Tománkové vystoupil Karel Havlíček (ANO), Petr Macinka (Motoristé sobě), Martin Kupka (ODS) a Petr Hladík (KDU-ČSL). Prvním tématem diskuse bylo plánované jmenování Andreje Babiše (ANO) předsedou vlády.
„Více, než Babiš udělal, se už udělat nedalo,“ řekl Havlíček k záměru Andreje Babiše vložit Agrofert do slepého zahraničního fondu, který nebude moci nijak ovlivňovat. „Je to velmi vážné rozhodnutí i s ohledem na rodinu. Vlastní proces nechci komentovat, ani ho do detailu neznám,“ dodal první místopředseda ANO.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Oceňuji kroky prezidenta. Překvapivé je, že jsme zažili kličkování Andreje Babiše. Za normálních okolností by prohlášení zaznělo v Poslanecké sněmovně, ne na sociálních sítích,“ zmínil Kupka.
Mgr. Martin Kupka
Dále upozornil, že právní stanoviska poukazují na to, že i nadále bude zájmem Andreje Babiše svou bývalou firmu nepotápět. „Měl variantu, že by řekl, že Agrofert nebude pobírat dotace. A bylo by to vyřešené. Ale bez dotací by Agrofert nepřežil,“ poznamenal ministr dopravy v demisi.
„Část veřejnosti bude mít vždy pochybnosti, i kdyby se Agrofert propadl do země a skončil v Austrálii,“ řekl v nadsázce Macinka. Babiš podle něj sdělil to nejdůležitější – učinil politické rozhodnutí. Následovat bude technická cesta realizace jeho záměru. „Já jsem spokojen. Každý může být spokojen. S výjimkou těch, kteří nebudou spokojeni nikdy,“ dodal šéf Motoristů.
„Pro českou demokracii je důležité, aby tu nebyli ministři ve střetu zájmů,“ řekl Hladík a připomněl, že Babiš vlastní nejen Agrofert. Dále hovořil o morální zkoušce Andreje Babiše. „V minulosti několikrát selhal. Tahle zkouška poslouží k tomu, jestli tu bude čtyři roky premiér, který bude zastávat zájmy všech občanů,“ pravil ministr životního prostředí v demisi a zmínil kauzu Čapí hnízdo. Babiš by podle Hladíka měl „vrátit sedm miliard“.
Mgr. Petr Hladík
„Ta skupina bude spravována nezávislým správcem, nezávislým protektorem, Babiš tam nebude mít žádný vliv. Ale ten správce logicky vyčerpá všechny právní možnosti, aby tu společnost ochránil,“ podotkl Havlíček.
Jurečku už nevytahujte
Opozice podle prvního místopředsedy ANO útočí na úspěšné lidi. „Měli bychom být rádi, že tady člověk pracuje, vydělává, odvádí daně. Babiš udělal ten nejčistší krok, jaký mohl udělat. Kdyby to převedl na příbuzné, jak to udělal Marian Jurečka, který to převedl na manželku, kritizovali byste to,“ řekl Havlíček.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Kupka namítl, že to nebyla vláda, ale soud, kdo řekl, že Babiš má dotace vrátit. „Česká republika potřebuje podnikatele, ale soutěž musí být férová. Pokud někdo čerpá dotace neférově, ostatní jsou znevýhodněni,“ míní Kupka.
Havlíček odpověděl, že čerpání nárokové dotace není zvýhodnění. „Nesmí být ani znevýhodněn,“ zdůraznil druhý muž ANO.
Hladík zopakoval, že nejčistší by bylo, kdyby si Babiš vše ponechal, ale nečerpal by dotace. „Problém je v tom, že bude premiérem vlády, která se bude soudit s jeho bývalou firmu. A Jurečku už nevytahujte, přestal čerpat dotace v roce 2017,“ řekl Hladík. Je podle něj správné, že Babiš konečně řekl, co udělá. „Ať převezme moc, jenom je třeba věci splnit. Je to další zkouška Andreje Babiše, jestli vyřeší střet zájmů,“ řekl ministr životního prostředí v demisi.
Podle Havlíčka není možné říct, že lidé, kteří úspěšně podnikali či podnikají, nemohou být v politice.
„Když někdo zmíní Jurečku, tak se vždy začnete rozčilovat,“ vpálil Macinka Hladíkovi. Připomněl, že už v minulém období Babiš dal svou firmu do svěřenského fondu. „Vybudoval firmu, což vám se nepodařilo. Teď dáváte hraběcí rady,“ vmetl Hladíkovi do očí. „Máme tu zákon. Jestli je litera zákona naplněna, dál je to už jen politický boj,“ dodal předseda Motoristů.
Kupka reagoval slovy, že je jasné, že Macinka bude s Babišem hrát jakoukoliv hru. „Pro všechny musí platit rovné podmínky. Budeme to z opozice hlídat, aby to bylo férové,“ dodal ministr dopravy v demisi.
„Představte si, že celý život na něčem pracujete. Jdete do politiky a zbavíte se toho doživotně. Kdo by to udělal z tuzemských politiků?“ poznamenal Havlíček.
Kupka mu vyčetl, že buduje fenomén spasitele. „Každý z nás má volbu. Důležité je, abychom věděli, jaké budou detaily,“ zmínil Kupka a dodal, že v civilizovaném světě platí pravidla.
„Babiš do politiky vstoupil dobrovolně,“ zdůraznil Hladík. „Ano, nikdy jsem nepodnikal. Dobrovolně jsem se rozhodl. Nepokusili jste se vyřešit střet zájmů celou dobu. Nehovořili jste o tom,“ vyčítal Havlíčkovi.
Moderátorka konstatovala, že mluvčí se už točí v kruhu, a připomněla, že prezident Pavel v úterý Andreje Babiše jmenuje předsedou vlády.
Voliči nechápou, proč by Turek neměl být ve vládě, když je tak populární
Další diskuse se vedla kolem jmenování Filipa Turka ministrem. Macinka řekl, že Turek trpí vyhřeznutou ploténkou a lékaři ho snad dají dohromady, aby se k prezidentovi vůbec dostavil. „Pan prezident se teď rozhoduje. To je rozhodnutí o vztahu Motoristů k prezidentovi do budoucna. Uvidíme, jak se zachová. Turek je naším nominantem. Jak by to vypadlo, kdyby prezident jmenování Turka nepodepsal?“ řekl předseda Motoristů.
Turek je podle něj nejviditelnější postavou strany. Dostal nejvíc hlasů, je populární. Prezident teď problematizuje vztah s Motoristy. „Turek je neustále skandalizován v novinách,“ řekl o čestném předsedovi Motoristů. „Pokud se mi nelíbí nějaké vlastnosti, není to důvodem pro nejmenování člena vlády. Pohybujeme se v ústavním rámci, který nic takového neříká,“ soudí Macinka.
Moderátorka Tománková chtěla vědět, jestli ministerstvo zamýšlené pro Turka by mohlo být řízeno někým jiným. „To by musel někdo navrhnout. Taková situace už v ČR nastala. Ale to je několik kroků dopředu,“ zdůraznil Macinka. Na příštím evropském jednání už by měl podle něj ČR zastupovat Turek, ne Hladík.
Dále řekl, že nechce být vystaven tlaku, že bude s prezidentem spolupracovat méně. „To se může stát,“ poznamenal Macinka. A zdůraznil, že Turek má stovky tisíc voličů a ti nechápou, proč by ve vládě nebyl. „Tlačí teď na mě, abych se ho zastal,“ podotkl šéf Motoristů.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Moderátorka pak naznačila, že Motoristé by třeba mohli rozpoutat diskusi kolem rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Macinka to nepotvrdil.
„Nepamatuju si vládu, která vznikala, a nebyl by tam žádný problém,“ zmínil Havlíček. Souhlasil, že voliči Turkovi dali důvěru, a že prezident jde proti tomu. „Turek se mnohokrát omluvil. Dokážu odpouštět, rád bych hodnotil lidi podle výsledků. Až začne Turek působit na pozici ministra, lidé budou mít důvod kritizovat nás,“ řekl první místopředseda ANO.
„Je logické, že Motoristé hájí svého nominanta. Nikdo si nepřeje ústavní krizi. Za vládu odpovídá premiér. Prezident jmenuje vládu na základě návrhu premiéra,“ připomněl Havlíček. Hypoteticky lze podle něj řídit dvě ministerstva jednou osobou. „Já jsem to taky dělal. Dnes mou práci dělají tři ministři,“ pochlubil se druhý muž ANO.
Kupka se nechal slyšet, že Turek si problémy způsobil sám. „To nebyli novináři. Já jsem měl víc preferenčních hlasů než Turek, a odcházím do opozice. Motoristé nemají minimum reflexe. Nesledují to, co si jejich voliči a většinová veřejnost myslí,“ domnívá se ministr dopravy v demisi. Turkova vyjádření jsou podle něj prokazatelně protizákonná. Zmínil jeho údajně nevhodné chování 17. listopadu. A že prezident dělá aktivní kroky, aby vláda nebyla nestabilní a aby nebyla ohrožována kontroverzními kroky Filipa Turka.
Macinka zdůraznil, že Turek dostal 34 % preferenčních hlasů. – Hladík mu předal dokumenty, které mají dokládat klimatickou změnu. „Abyste věděl, když klimatickou změnu zpochybňujete,“ řekl Hladík. – Macinka se pak opět vrátil ke kauze Turek. „Udělali jsme ústupek, když jsme nenominovali Turka na ministerstvo zahraničních věcí,“ zdůraznil předseda Motoristů.
autor: Naďa Borská