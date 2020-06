„Černí vůdci jsou šejdíři.“ Světoznámý černošský ekonom nastavil zrcadlo „vlastním"

reklama

„Liberální vize osudu černochů, že jsou téměř zcela v rukou bílých, je vysilujícím poselstvím pro ty černochy, kteří to berou vážně, bez ohledu na to, jako výhodné to může být zase pro ty, kteří to berou jako alibi,“ šíří se nyní po sociální síti v době nepokojů ve Spojených státech, které se odkazují na rasový podtext.

The liberal vision of blacks’ fate as being almost wholly in the hands of whites is a debilitating message for those blacks who take it seriously, however convenient it may be for those who are receptive to an alibi. — Thomas Sowell (@ThomasSowell) June 16, 2020

V jiném úryvku se zase odkazuje na Sowellova slova týkající se aktivismu některých lidí černé barvy pleti. „Lidé se mě někdy ptají, jestli jsem se pokusil přesvědčit černé ‚vůdce‘, aby zaujali odlišný pohled na rasové otázky. Samozřejmě, že ne. Strávil bych svůj čas zkoušením přesvědčovat mafii, aby se vzdala zločinu. Proč bych měl trávit čas snahou přesvědčit šejdíře, aby se vzdali své oběti?“

People sometimes ask if I have tried to convince black “leaders” to take a different view on racial issues. Of course not. I wouldn't spend my time trying to persuade the mafia to give up crime. Why should I spend time trying to convince race hustlers to give up victimhood? — Thomas Sowell (@ThomasSowell) June 7, 2020

V dalším citátu je znát, že Sowell je též sociální teoretik: „Emoce neprokazují ani nevyvracejí fakta. Dříve tu bylo období, kdy tomu rozumově dospělý člověk rozuměl. Ale roky hloupého vzdělávání a důrazu na to, jak se lidé ‚cítí‘, zanechaly příliš mnoho lidí neschopných vidět skrze tento mediální trik.“

Emotions neither prove nor disprove facts. There was a time when any rational adult understood this. But years of dumbed-down education and emphasis on how people “feel” have left too many people unable to see through this media gimmick. — Thomas Sowell (@ThomasSowell) June 17, 2020

„Pokud chcete vidět, jak chudí zůstávají chudými, generace po generaci, udržujte nízké standardy na jejich školách a omlouvejte se za jejich akademické nedostatky a chování. Ale prosím, negratulujte si za to, že máte soucit,“ zní jeden z citátů, který již šířilo přes dvanáct tisíc lidí a 31 tisíc jej ohodnotilo kladně.

If you want to see the poor remain poor, generation after generation, just keep the standards low in their schools and make excuses for their academic shortcomings and personal misbehavior. But please don't congratulate yourself on your compassion. — Thomas Sowell (@ThomasSowell) June 17, 2020

Kromě aktuálně nejvíce skloňovaného hnutí za práva Afroameričanů Black Lives Matter, se v poslední době šíří i další odsuzování rasismu.

