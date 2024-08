„Češi přivandrovali z Afriky.“ Eurohujer Dvořák v pořádné hádce s voličem

Ministr Dvořák nedávno na síti X uvedl, že fenomén white flight ve skutečnosti není založen ani tak na rasovém základě, ale na přirozené svobodě pohybu, na touze vybrat si místo k životu, a že stěhování z některých „špatných čtvrtí“ je dáno zejména ekonomickými a sociálními faktory.

Hlubší vysvětlení po Dvořákovi žádal jistý Anton Musil, kterého zajímalo, jak se Dvořák staví k možnému vzniku jevu white flight v Česku. „Pane ministře, tady se vyjadřujete k white flight fenoménu, kdy jsou bílí obyvatelé nějaké oblasti vytlačeni pryč přistěhovalci například skrze vyšší kriminalitu. Můžete prosím deklarovat, zda vám přijde přijatelné, aby se něco takového dělo u nás? Budete prosazovat takové způsoby politiky, které by tomuto bránily, nebo je to jedno? Mimochodem, zoufalí Britové a Švédové se ve velkém stěhují v rámci státu, pryč z měst nebo do jiných čtvrtí. Třeba populaci Londýna tvoří původní Britové dneska již jenom z cca 37 %. Je podle vás v pořádku, pokud se něco podobného stane v Praze?“ ptá se Musil.

Pane ministře, tady se vyjadřujete k White flight - fenoménu, kdy jsou bílí obyvatelé nějaké oblasti vytlačeni pryč přistěhovalci například skrze vyšší kriminalitu.

Můžete prosím deklarovat, zda Vám přijde přijatelné, aby se něco takového dělo u nás?

Dvořák v odpovědi opakuje přesvědčení, že migrace a stěhování je přirozenou lidskou touhou a dokonce uvádí, že i Češi „přivandrovali“ z Afriky. „Skutečnost, že migrace je přirozená lidská potřeba a touha, totiž vašimi výroky rozhodně nezmizí. Jistě je vám známo, že například Češi přivandrovali do Evropy zřejmě odkudsi z Afriky a z Blízkého východu. Nic jiného, natož pak hodnocení, tedy zda já osobně souhlasím s tím, že by v Česku měl nastat white flight v mé reakci rozhodně nebylo. Jistě nelze kvitovat takový fenomén s povděkem či nadšením ani v Detroitu či jinde, ale totéž lze říci třeba o zemětřesení nebo o hurikánech. V českých městech zkrátka nehrozí ani jedno z toho,“ prohlásil Dvořák, že Češi se bát nemusí.

Zdejší populace je totiž výhradně bílá a rasově homogenní a tedy nehrozí, že by nějaká jiná etnická skupina měla takovou sílu, že by mohla masově vyhánět současné obyvatelstvo. „Ale hlavně proto, že i v místech, kde k takovému jevu dochází, není jeho příčinou barva pleti či rasa, ale sociální status. Tedy z postižených oblastí odcházejí nejen běloši, ale i jiná etnika, jejichž příslušníci jsou schopni a ochotni platit více za bydlení v lepších čtvrtích a chovat se tam v souladu s tamními normami. Výraz white flight ovšem tuto skutečnosti ignoruje, protože vnímá svět rasistickým prizmatem,“ zopakoval Dvořák své přesvědčení, že lidé se z problémových čtvrtí nestěhují kvůli rasismu, ale kvůli socioekonomickým otázkám.

Tato odpověď ministra pro evropské záležitosti podle Antona Musila ve skutečnosti naznačuje, že Dvořákovi sice white flight nepřijde dobrý, ale že jde o přirozený děj. „Implikací nejspíš je, že proti němu nic dělat nemáme. Jsem rád, že máme tuto odpověď,“ reaguje Musil.

Ten nesouhlasí s tím, že bychom měli nečinně přihlížet ztrátě své domoviny. „Žijeme v demokracii, kde můžeme svou vůlí směřovat naši společnost. Proč bychom se zrovna u tohoto museli nemohoucně složit na lopatky? Žádný argument není dán, třeba ho pan Dvořák doplní, nebo upřesní,“ vyzval Musil.

Podle Musila není pravda, že white flight u nás nehrozí, protože jsme rasově homogenní. „To byl kdysi i Londýn, ale dneska jsou tam Britové v menšině. To nastane i u nás. Bavíme se o budoucnosti. Ta je odlišná od přítomnosti,“ vysvětluje ministrovi.

Nelíbí se mu také tvrzení, že „Češi přivandrovali z Afriky a z Blízkého východu“, což je podle něj jen další variace na frázi, že jsou všichni vlastně migranti. „Ne, Češi nepřivandrovali (proč takový nabitý termín?) ani z jednoho z těch míst, Češi jsou etnikum, jehož geneze se odehrála v Evropě,“ má jasno Musil.

„Riziko vysoké míry migrace z Afriky či z Blízkého východu je u nás sníženo dvěma faktory. 1) Nikdy jsme nebyli kolonizátory, nemáme tedy mindrák či pocity viny vůči tamním obyvatelům, můžeme k nim být tvrdí, a oni nemají v naší zemi zázemí rodinných příslušníků z předchozích generací. 2) Česká společnost dlouhodobě tenduje spíš k etnické homogenitě, než k diverzitě a k inkluzi, a nevytváří podmínky ‚otevřenosti‘ podobné těm, jaké kdysi nabízelo třeba Švédsko. To je přirozeným limitem zájmu migrantů o zakotvení v Česku,“ vysvětluje Dvořák, že migranti do Česka jednoduše nechtějí.

Dvořák obhajuje také své tvrzení, že „Češi přišli z Afriky a z Blízkého východu“. „To jsem si nevymyslel, naopak jsem chvilku před svou reakcí googlil a našel jsem. Abyste to nemusel číst celé (i když je to poučné), přikládám screenshot. A obecně chci doplnit, že i v této debatě se velmi nešťastně míchá migrační politika (kde já rozhodně nejsem vítačem a právě si znovu v Dánsku ověřuju, že se to dá zvládat velmi dobře při důsledném dodržování přísných pravidel), s ubohým rasismem jakožto politickým programem či osobním postojem. Pak se ten, kdo brojí proti rasismu, stává zrádcem národa, a čistý nácek naopak ochráncem tradičních hodnot…“ dodal Dvořák, že problém migrace se musí jasně oddělovat od rasismu.

Debata tím ovšem neskončila, protože podle Musila je zřejmé, že migrace k nám jednou stejně dorazí. „Jestli jsme byli kolonizátory a kam tendujeme, to je celkem irelevantní. Nejdůležitější proměnná je jen naše ochota povolovat imigrantům pobyt u nás, což je to, o čem se tu bavíme. Neevropanů jsou miliardy a pro drtivou většinu z nich je život v ČR lepší než u nich doma, už teď se sem stěhují ve významných počtech,“ upozorňuje Musil a následně ještě strhá článek, který Dvořák poslal, jako „brak“.

