„Česká ulhaná televize! Žádný sopel i bez hadru na hu*ě!“ Nedělní demonstrace měla své dění i mimo. Toto jen na PL

"Vadí mi, že nežijeme jako lidi. Lidé nemají práci, oddalují se operace, chodíme s rouškama jako ovce, parlament je plný opic. Na tom je nějaký vyšší zájem. Takhle to opravdu nejde dál," prohlásil novopečený důchodce Pavel Esseler. Do centra Prahy přijel demonstrovat z Brna, kde ještě donedávna pracoval v nemocnici. Ostatně těch rozhněvaných mužů i žen bylo na Václaváku přes tisíc.

Chybí tu Žižka

"Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic," zní motto americké spisovatelky a aktivistky Helen Kellerové, které je vyryto na jedné z laviček zhruba v polovině Václavského náměstí. Právě u ní jsme se s Esselerem bavili. Donedávna pracoval v nemocnici v brněnské městské části Bohunice a jak sám říká, vozil odtamtud odpad včetně pytlů s testy s tím hnusem. Nyní je v předčasném důchodu, bere 15 400 korun, je vysmátý, ale doufá, že po poskytnutí rozhovoru ParlamentnímListům.cz neskončí za mřížemi na Pankráci.

"Chybí tady Žižka, ale to už říkám léta. On by je v parlamentu srovnal. Šest set let samý šlendriján. Dlouho jsme úpěli pod Němcema, jedna válka, druhá válka, tenhle ministr říká to, jiný tamto a kdo se v tom má vyznat. Všechno je covid a žádná jiná nemoc neexistuje. Oddalují se operace, děcka nejsou ve škole, to není normální stav. Jedno procento má problém, tak ať je v nemocnicích s léky. Ale devětadevadesát procent lidí trpí," podotýká muž, jenž přijel z metropole jižní Moravy v autobuse s lidmi, kteří se tam scházejí v petiční hospůdce U čtyř růží.

Fotogalerie: - Jsme lidi, nás nevypnete!

Bez soplu a bez roušky

"Vadí mi, že z našich dětí dělají hlupáky. Páchají tím na nich zločin. Obecně vládne neskutečný bordel. Je šílené, co si vláda k obyčejným lidem dovolí. Nikdy jsem po nich nechtěla ani korunu, přitom mi dnes nedovolí normálně fungovat," řekla Irma z Valašského Meziříčí, která do hlavního města dojela s přáteli autem a dodala: "Věřím, že opakovaný nátlak na politiky by mohl pomoci. Chaotická nařízení vlády považuji za diskriminaci normálních a svéprávných lidí. Náhubky, zákazy, příkazy a my, co jsme u nosu od března i bez hadru na hubě neměli ani sopel, dostáváme za uši. Česká ulhaná televize se snaží, ale hlupáky z nás neudělá."

Ilona Csáková. (FOTO: Hans Štembera)

"Musíme bojovat za svobodu. Myslím, že by se mohlo něco změnit, protože vláda vidí, že lid je nespokojený, odpor vzrůstá a každý den je nás víc a víc," zmínila zase Miluše, která dorazila z Plzně. Než na pódium vystoupila zpěvačka Ilona Csáková, lakonicky sdělila: "Vše už jsem řekla písní a nové věci píšu na Facebook." Píseň V dlouhém zatmění posléze i zazpívala.

To Roman Hájek, který po roce 1990 pracoval pro Václava Havla na pražském Hradě a pak skoro sedmnáct let na ministerstvu vnitra, přidal srovnání se severním sousedem: "Polsko je oproti nám skoro plně katolický stát. Ničeho se tam ale nezalekli a všechno otevřeli. Restaurace, lyžařské vleky, posilovny. A my Češi jsme takoví sralbotkové. Je mi z toho na zvracení."

Ostatně za neúčast na akci byl kritizován zpěvák Daniel Landa, který pak na Facebooku napsal: "Nemůžu akceptovat způsob, jakým mě dlouhodobě někteří lidé vehementně tlačí k tomu, abych tančil, jak oni pískají." Na jednom z transparentů na demonstraci bylo napsáno: "Vláda plní plán Rockefellerovy nadace."

