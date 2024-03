„Chápou, že na Ukrajině se to láme.“ Paroubek k hysterii ve Sněmovně

„Zvrhlé záležitosti z EU…… Po sedmdesátce bez řidičáku? A v Nizozemsku krávy bzdí víc než v Argentině?“ I to zaznělo na tiskové konferenci v Českých Budějovicích, které se zúčastnil expremiér Jiří Paroubek. Ten přijel podpořit založení krajské organizace ČSSD, a především nově zvoleného předsedu kraje ČSSD a krajského zastupitele Petra Sojku, původně člena hnutí ANO. Mluvilo se o volbách do Evropského parlamentu, ale také třeba o exhejtmanovi Zimolovi.

Společně s expremiérem Jiřím Paroubkem přijela do Českých Budějovic i Jana Volfová. Bývalá členka dnešní SOCDEM a předsedkyně České suverenity si nechala minulý rok zaregistrovat na ministerstvu vnitra změnu názvu na Česká suverenita sociální demokracie se značkou ČSSD. Předsedou této strany se stal letos v únoru právě expremiér Jiří Paroubek.

Nám jde o mír……

„A myslím, že volby do Evropského parlamentu, jsou volby, které budou především o tom, jak vládne Fialova vládní sestava, pětikoalice. To za prvé. A také jakým způsob přistupuje k řešení toho konfliktu ve východní Evropě. A ten její přístup je ryze válečný. Stupňovat napětí v Evropě, v podstatě pomáhat stupňovat napětí ve světě, není perspektivní záležitost a my prostě máme na věci jiný názor,“ vysvětlil a pokračoval.

V Nizozemsku krávy bzdí a v Argentině?

„Samozřejmě že volby do Evropského parlamentu jsou důležité i z hlediska řady těch zvrhlých záležitostí, které teď přicházejí z EU. Ať je to třeba úvaha o vraždění krav v Nizozemsku, protože příliš bzdí…. Jako kdyby tedy ty krávy, které jsou někde v zámoří, třeba v Brazílii nebo Argentině, protože bychom dováželi asi to maso do Evropy z těchto zemí, jako kdyby neměly tuto potřebu. Tam se to asi na těch pampách ztratí. Ale hlavně se toto maso pak přepravuje v mrazírenských lodích. Takže ty lodě samozřejmě také ničí životní prostředí. Prostě některé věci, které jsou na úrovni EU, zasluhují změnu a je potřeba, aby do Evropského parlamentu přišli lidé, kteří jsou schopni tu změnu prosazovat. Počínají mírem na Ukrajině, samozřejmě mírem v Gaze a mírem po celém světě,“ vysvětlil a dodal.

„No a pak také přehodnotit třeba migrační politiku, přehodnotit Green Deal. Protože možná že v principu tato politika, ty záměry, nejsou špatné. Ale ve svých důsledcích, jak už jsem ukázal na těch kravách, nebo bych mohl hovořit o nuceném ukončení výroby aut se spalovacím motorem, tak je to vlastně zvrhlost. Mě osobně se třeba týká nápad, že by měli ztratit řidičák, podle připravované evropské směrnice, všichni ti, kterým je přes 70 let. Myslím, že záleží na zdravotním stavu každého člověka. A upřímně, když se podíváte na to, kdo nejvíc způsobuje dopravní nehody, tak to určitě nejsou lidé toho staršího věku,“ uvedl a dodal, že ČSSD také odmítá zrušení práva veta v EU.

Zájmy voličů levice zastupuje miliardář

Dostal se i k tomu proč do Českých Budějovic především přijel.

„Abychom podpořili naše kandidáty do krajského zastupitelstva. Na prvém místě pana Sojku, který je členem krajského zastupitelstva, má své zkušenosti z té práce. Jde nám o to, abychom v těch krajích, kde to půjde a já si myslím, že to může jít ve většině krajů, vytvořili koalice, které jsou postaveny na spolupráci levice,“ uvedl a dostal se i k sociální demokracii. „Pokud se dívám na své bývalé kolegy v Lidovém domě, tak ty poslední průzkumy, tam se pohybují tak mezi dvěma, třemi procenty. Já si myslím, že po volbách do Evropského parlamentu nastane nová situace, která umožní jednání na bázi nějaké širší spolupráce levicových sil. Opakovat pořád ty samé chyby v tom směru, že budeme počítat s tím, že se s nějakou sestavou dostaneme, ať jedna, druhá, třetí… pátá… levicová strana do Sněmovny, nebo do Evropského parlamentu a nedostaneme se tam, je pro levici špatné. Protože ať je to, jak chce, tak dnes zastupuje zájmy voličů levice v podstatě miliardář. A to není přirozené řešení,“ domnívá se Jiří Paroubek.

U Hnutí ANO pak ještě zůstal. „Hnutí ANO má řadu pozitivních rysů, zcela nepochybně, ale jeho poslanci hlasovali ve Sněmovně pro smlouvu o pobytu vojsk Spojených států na našem území. Andrej Babiš mě vehementně přesvědčoval, že toto hlasování neznamená, že by tady vznikly základny vojsk Spojených států. Já si myslím opak. Protože jakmile tady budou sofistikované zbraně typu stíhaček F-35, no tak prostě tady musí být americký vojenský personál. A ta smlouva je udělaná tak, aby v podstatě ti američtí vojáci požívali principu exteritoriality,“ pokýval a v závěru se znovu vrátil k blížícím se volbám do Evropského parlamentu.

„V příštím týdnu dotvoříme kandidátku pro Evropské volby. Mezi kandidáty máme bývalé hejtmany, bývalé Senátory, bývalé poslance, ale také starosty různých měst, a to celostátně a také bývalého premiéra, tedy mě,“ usmál se a na závěr zopakoval. „A tím hlavním naším programovým cílem je mírové uspořádání ve východní Evropě.“

Bývalý člen hnutí ANO: Proč vstoupil do ČSSD?

Petr Sojka, který před časem odešel z hnutí ANO vysvětlil, co ho vedlo ke vstupu do ČSSD. „Do ČSSD jsem vstoupil především proto, že moje bývalá strana ANO zde v kraji velmi spolupracuje s pravicovou ODS a já jsem byl vždy levicový volič i politik. Také mi vadí postoj ANO, které podporuje posílání zbraní na Ukrajinu. Já preferuji mírové řešení, a proto souzním s programem ČSSD“ řekl předseda kraje za ČSSD Petr Sojka, který bude i kandidátem ČSSD do Evropského parlamentu.

Oslovili i Zimolu

Vzhledem k tomu, že expremiér Jiří Paroubek zavítal do jižních Čech, padla otázka i na bývalého hejtmana za tehdejší ČSSD Jiřího Zimolu. „My jsme samozřejmě s panem Zimolou mluvili a jsme s ním v kontaktu. Jiří v současné době má pocit, že se chce věnovat svému městu (starosta Nové Bystřice), což je pro něj priorita. Ale v žádném případě nevyloučil i do budoucna spolupráci. My jsme s ním kontaktu, byli bychom rádi, kdyby co nejdříve naskočil do rozjetého vlaku, ale zatím je pro něj prioritou jeho město. A my to respektujeme a vážíme si toho, že pro něj občan jako takový je to nejdůležitější. Ale opravdu spolupráci nevyloučil,“ prozradila Jana Volfová.

