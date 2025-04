„Chceme armádu doma!“ Babiš si posvítil na Černochovou a její nákupy

Na CNN Prima News vystoupil šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pronesl pár slov k celní válce, kterou rozpoutal prezident USA Donald Trump.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5099 lidí

Poté vysvětloval, že červené kšiltovky s nápisem Silné Česko byly dobrý nápad. Odpoutal pozornost od skutečnosti, že podobné červené čepice využívá Donald Trump. „Rozdejte to kolegům. My jsme je objednali v Číně, 50 tisíc kusů, a jde to na dračku, protože kdo by nechtěl silné Česko,“ nechal se slyšet Babiš.

Posléze se pustil do ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Jurečka za nošení těchto červených čepic Babiše a celé hnutí ANO kritizoval. Babiš odpověděl v podobném duchu.

„Pan Jurečka, to je ten člověk, který zařídil, že vy budete pracovat déle, do 67 let. Za méně peněz. Poškodil i naše lesy, i zemědělství, odrbal důchodce o tisíc korun trvale, takže tenhle člověk by vůbec neměl vystupovat. A ještě navíc tančil, když se střílelo na filozofické fakultě. Takže já nevím, proč to říká. My ty čepice nosíme hrdě, protože my jsme na straně lidí. A náš program je silné Česko,“ zdůraznil šéf hnutí ANO.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4675 lidí

Pár slov věnoval i ilegální migraci a konstatoval, že ANO trvá na svých pozicích od roku 2016. Hnutí ANO podle Babiše prosazuje to, že si sami Češi mají rozhodovat o tom, kdo bude v Česku žít. A ten, kdo tu chce žít, musí podle Babiše také pracovat a plnit stejné povinnosti jako každý jiný občan.

Nešetřil ani ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), která podepsala kontrakty za 435 miliard, včetně protitankových min. „My čekáme nějaké tanky?“ nakladl Babiš otazník.

Jedním dechem dodal, že Černochová celé tři roky kašlala na vojáky a teď těsně před volbami jim chce zvyšovat platy. „My chceme mít armádu doma. Vojáci chtějí být tam, kde mají rodiny. My chceme silnou armádu, ale chceme ji doma,“ zaznělo od Babiše.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Americké stíhačky F-35 považuje za předražené a podle jeho názoru stojí za úvahu tu smlouvu s USA vypovědět a jednat o nákupu evropských stíhaček. „Neplníme si závazky NATO ohledně pozemní brigády,“ podotkl Babiš.

„Jejich předvolební rétorika je strašit lidi válkou, aby vám vzali peníze,“ vyložil svůj pohled na současnou vládu Babiš.

Mezi priority hnutí ANO patří podle Babiše snaha snížit ceny energií, vedle toho posílit vnitřní bezpečnost Česka, a do třetice opět dát peníze do zdravotnictví a obnovit národní plán boje proti rakovině. „My jsme totiž na té správné straně, na straně lidí,“ řekl Babiš.

Hnutí ANO prý bude prosazovat i nový zákon o bydlení a prý si posvítí i na ceny potravin. Stávající vláda podle něj nepodporuje ani české zemědělce, což je z Babišova pohledu problém.

Tato vláda podle jeho názoru nezvládá ani dobře vybírat daně, což se prý změní, až opět bude vládnout hnutí ANO. „Který investor sem přišel po roce 2021? Žádný, protože kdo by sem chodil, když někdo něco jiného slibuje před volbami, a něco jiného dělá po volbách,“ nešetřil vládní čtyřkoalici Andrej Babiš.

Psali jsme: Kdo si odnese prohru Fialy. Vidlák má zlé tušení Nerudová: My ekonomové se Trumpovi smějeme Babiš (ANO): Normalizace podle Fialy a Rakušana „Šílené. Jako v blázinci.“ Babiš odmítá Trumpovy kroky