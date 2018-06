„Chodím mezi lidi do hospůdky a tam se rozebírá, co píšou PL,“ stěžoval si student Taberymu. „Jejich volba... to nemá smysl,“ reagoval šéfredaktor. A to nebylo vše

REPORTÁŽ Někteří politici, zvláště Babiš a Okamura, ale i Zeman, chtějí, abychom měli málo vysokoškoláků a tím byl tupější národ. I to bylo řečeno na besedě, kterou uspořádali studenti Západočeské univerzity v Plzni s Erikem Taberym z Respektu. Samozřejmě se neopomnělo otřít o „lživé“ Parlamentní listy. Přítomní se dozvěděli, co by se stalo, kdyby předseda hnutí ANO znenadání vylétl na Mars a proč je jako český Orbán. Dokonce se přetřásalo, zda generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup nemá zálusk na Hrad…

Naším jediným nástrojem je slovo – to bylo první poselství na začátku besedy, které pronesl přímo Erik Tabery.

Stokrát opakovaná lež stává se pravdou

„Můžeme odhalovat kauzy mocných, když veřejnost si myslí, že cokoliv napíšete o jejich politickém lídrovi, je prostě lež, protože on říká na to, co se o něm píše – to je všechno lež. Ať již píšete o jakémkoliv problému, který se týká životního prostředí nebo měst,“ posteskl si v úvodu.

Lidsky prý selhává to, že nás nějaký politik může zachránit. „Američani nikdy nezažili, že by byla ohrožena jejich demokracie. To se trochu změnilo. Tam vůbec nebyl ani náznak, že by mohl Trump vyhrát,“ povzdechl si. A dodal: „Žádný text vám nedá kompletní obraz reality. Je celá řada témat, o kterých víme, že bychom je měli udělat, ale prostě vůbec se nám nedaří tam někoho dostat a to je vůbec nejtěžší,“ pohovořil Tabery o „novinářské infiltraci a získávání informací“.

„Využíváte soukromé detektivy?“ zněl poněkud naivní dotaz vysokoškoláka. Tabery na to: „Ne. Tam riskujete strašně moc věcí, které nemáte pod kontrolou, nevíte, jestli vám nebude dávat nějaké zkreslené informace. Snažíme se to dělat vlastní cestou. Prostor se zmenšuje, on se začal zmenšovat ještě před příchodem Andreje Babiše. U investigativních materiálů ten autor pracuje někdy týdny, někdy měsíce a ten vydavatel po ten čas nic z něho vlastně nemá. A Češi bohužel o to nemají zájem. Velké kauzy na titulních stranách vedly k nižším prodejům, místo toho, aby vedly k vyšším prodejům. Je představa společnosti, že když se rozkrádají stamiliony, tak to nic není, miliarda nic moc, tak spíše sto miliard a nikoho to příliš nezvedá ze židle. V tom je společnost ochuzena o nějakou sílu a nevěřím, že by se to v blízké budoucnosti změnilo,“ posmutněl řečník.

Ve společnosti podle Taberyho převažuje mínění: „Přijde nějaký ten alfa samec a nějak to vyřeší. Pro spoustu lidí je nepochybně Andrej Babiš alfa samec,“ zhodnotil předsedu hnutí ANO 2011.

Někteří politici nechtějí vzdělané občany

Následoval dotaz na české školství a státní maturity. „Nejsem expert, ale mám zkušenosti. Je třeba, aby se více rozvinulo kritické myšlení. Data i znalosti jsou důležité, a schopnost přemýšlet, hledat si informace, dávat si věci do kontextu. Svět se strašně mění. To vidíte i u manuálních profesí, kde když člověk studuje, tak se pak ta práce nějakým způsobem změní, takže absolventi pak říkají, že nejsou připraveni na tu práci. Velká část politické reprezentace bude tvrdit, že je lepší mít méně gymnázií a vysokoškoláků, což je celkem ojedinělý přístup v západní Evropě. Ten systém maturit, když slyšíte interpretaci, která jde kolem nich, jako by ty maturity měly být brzdou, která zastaví ty hlupáky, kteří by neměli dále studovat. Místo toho, aby systém přemýšlel, jak to udělat, aby studovalo co nejvíce lidí. Ten šíleně stresující fakt, který kolem toho je. Nedávno jsem se probudil s hrůzou, že mne čeká maturita,“ zaglosoval za smíchu publika Tabery.

„Žádný systém nemůže říct – ty budeš řezník. Že by znovu stát či systém měl určovat, co člověk smí, a co nesmí dělat. Vždy budete mít nějakou selekci. Ne každý bude studovat na vysoké škole. My tady máme zcela opačný systém – stále hledáme, jak zabránit co největšímu počtu lidí, aby se dostali na vysoké školy,“ pokračoval dále publicista a dodal: „Potřebujeme vytvořit tlak na to, aby se v Česku lidé lépe platili. Podle mne je největší z problémů této společnosti, že můžete dobře, kvalitně pracovat, ale budete mít výrazně nižší plat než si zasloužíte vzhledem ke své vynaložené námaze.“

Demonstrace na náměstích jsou podle Taberyho důležité. „Ale to je připomenutí – jsme tady. Nic víc.“ Andrej Babiš je prý nebezpečí pro systém, že jej narušuje všude, kde je. A on se mění v systém... „Způsob vládnutí s komunisty nepřinese změnu samu o sobě. Jsou proti němu dvě možnosti – že se objeví opravdu megaprůšvih, nějaká kauza. Nebo se objeví alternativa, kde si část jeho stoupenců, která si řekne, že chce udržet daný étos, ale přitom, že Babiš nebude spojován s Čapím hnízdem.“

Fotogalerie: - Proti vládě pod záštitou KSČM

Babiš – český Orbán

Když je Babiš problém, tak je zapotřebí podle Taberyho vybrat někoho, kdo bere politiku moderně, slušně, čistě. Zatím tento projekt není. Lidem se na Babišovi líbí, že má chuť, drive, že chce být všude. To jsou věci, které mohou nabízet ve více stranách.

Muž středních let pak bez servítku vyhrkl: „Termín ‚slovenský barbar‘ vystihuje mnohé... Jak to bude vypadat, když se bude dařit?“ „Jestli se bude dařit, tak tu máme Andreje Babiše na dlouho. Dříve nebo později se začne měnit systém,“ varoval Tabery. „A pokud by vyhrál další volby, tak se tam dostane méně stran. Pak to bude jako Orbán v Maďarsku, který kašle na politická pravidla. Pořád se bude říkat, že je to demokracie, ale porazit ho je téměř nemožné. Porazit v Maďarsku Orbána, i kdyby tam byla nějaká silná strana, je téměř nemožné, tak jak se nastavil volební systém, státní správa a tak dále. To by mohlo být třetí stádium. Může se stát mnoho věcí, které toto naruší. Na Babišovi je strašně vidět, jak mu roste sebevědomí. A to není dobře. To velmi zvyšuje apetit.“

„Andrej Babiš, jakmile vstoupil do politiky, ukázal, jak se to má dělat. To není nic špatného, proč by lidé nemohli vidět svého politika. Je to ale trochu cílené,“ zasmál se sám sobě Tabery. „Je to složitější, že bude muset oslovovat více voličů, ty, kteří jsou více pochybující, náročnější. A to je trochu těžší.“

Pak se vrátil k současnému problému: „Psal jsem o tom, když vypukly ty silné tlaky na vyšetřovatele. To můžete být jako Rambo, ale když pořád slyšíte, že nejmocnější lidi vás zpochybňují, že vaše jméno vláčejí, tak si řeknete, jestli vám to stojí za to. A to riziko. Nejsem právník, ale vím, že kauza může skončit zprošťujícím verdiktem, že budete mít lepšího právníka.“ Hlas z lidu zazněl jako memento: „A stačí procesní chyba...“

Když podporujete politika v médiích tak hrozí, že média ztratí důvěru lidí. I tato věta zazněla auditoriem.

Věřte nám! Lživé Parlamentky...

„Komu máme věřit na internetu?“ zeptal se mladíček.

„Aktuálně.cz nabízí kvalitní zprávy, velice dobrý web má iRozhlas.cz. Naštěstí jej má i Česká televize, protože v některých zemích je to potlačeno, vzhledem ke koncesionářským poplatkům, které mají mířit na vyslání rozhlasu nebo televize,“ doporučil Tabery. A hned si postěžoval: „Problém v Česku i ve světě je, že mladší generace vůbec nerozlišuje zdroj informací. Zda Parlamentní listy nebo Český rozhlas... Vše na stejné rovině. To může do budoucnosti způsobovat velké problémy. Všichni říkají, že jediná šance je zavést důkladné mediální vzdělávání, ve školách vysvětlovat, jak se pozná fake news, manipulace, dezinformace.“

„Jak to poznáte?“ zněl další dotaz. A Tabery poučil přítomné: „Jde o to, zda budete dávat přednost médiím, která se budou snažit hledat řešení, před těmi, která budou lhát, která vás chtějí někam dostat. Pokud si vytvoříte ze začátku kritéria, tak to poznáte snadno. Jestli tam máte jméno, poznáte to podle jazyka – neuvěříte, co jsme zjistili... neuvěříte, co se stalo...“ varoval novinář. „Už to by vás mělo varovat.“

Další student si pak přisadil: „U vzdělanějších to jde, ale já chodím rád mezi lidi do hospůdky, a tam se probírá, co píšou Parlamentní listy, a nevysvětlíte jim to,“ zesmutněl kluk. „To je jejich volba... to nemá smysl,“ na to Tabery. „Oni tomu věří. Já respektuju jejich názor, ale kde je jistota, že pravda je pravdivá...“ nedal se student. „My se snažíme hledat pravdu,“ reagoval Erik Tabery. „Někdo to tak nedělá. Když uděláme chybu, stane se, napíšeme to. Nepřesvědčíme vaše kamarády, respektujme jejich názor. Když začnou říkat nějakou lež z Parlamentních listů, tak ať se podívají do Respektu,“ poradil studentovi. „Kde berou právo šířit lež?“ běsnil student ZČU.

Na tapetě Okamura

Jiný student odsoudil politiky: „Babiš, Okamura vlastně nechtějí mít vzdělanou společnost. Je paradoxní, že tito politici by měli určovat, kam se vzdělání bude vyvíjet, když kvalitní vzdělávání by mohlo teoreticky být proti jejich zájmu.“ „Vy jste popsal ten klíčový problém,“ pochválil ho Tabery. „To je problém s Tomiem Okamurou. Už tehdy, když byl v Úsvitu, tak tvrdil, že potřebujeme více děcek do učňáků. A já jsem tehdy napsal, že je zajímavé, že toto vždy říkají politici, kteří mají děti na těch nejdražších soukromých školách,“ informoval novinář za smíchu auditoria. „On doteď říká, že jsem spáchal atentát na jeho rodinu, což je úplný nonsens,“ sdělil přítomným Tabery a studenti se evidentně dobře bavili. „Proč to tedy nechce, aby to tak bylo i u jiných rodičů. Podívejte na výroky Miloše Zemana, on říká, že nepotřebujeme vysokoškoláky. Jsou otázky, které mažou z facebooku, vyhazují novináře.“

„Babiš přesvědčil jeho inteligentní voliče, že něco dělá. On zjednodušil jazyk...“ uvedl další student za masivního přikyvování přítomného exposlance Šrámka. „Není to, že by Andreje Babiše zvolili blbci. Část společnosti volala po změně, měla dost Nečase. Babiš měl energii, drive, šel do toho úplně naplno, objížděl setkání, ukazoval, jak se to má dělat. Viděli v tom modernizační stránku věci. Oni nesledují pořádně, co se děje, jeho minulost. Dodnes, když se bavím se stoupenci Babiše, tak říkají, že tady třicet let byla spálená země, hnusní politici. Jemu se podařilo brnknout na strunu – v Polsku třeba na náboženství, v Maďarsku na historii, Velké Maďarsko – no a v Česku jsou to peníze, materialismus. Přišel miliardář, s charismatem, je jedno, co dělal před rokem 1989, co dělal na Čapáku. Ale nás zvedne, protože hlídá ty peníze. To je trend od šedesátých let,“ vykládal zevrubně Tabery. „Když se podíváme na devadesátá léta, tak to byla prý hrozná občanská společnost, my chceme kácet lesy, jsou z toho peníze, chceme pole, jsou z toho peníze. Prostě pořád peníze. Pak přišel chlap, co má strup na hlavě a lidé na to slyší.“

Soukup na Hrad?

„Klaus dělá přesně to samé, jde až na dřeň, začne to prodávat. Voliči chtějí slyšet základ a nechtějí se zabývat věcmi kolem okolo,“ uvedl student na adresu Václava Klause mladšího.“ A na to zkratkovitě Tabery: „Jako vypadnout rychle z Evropy. Zjednodušení politiky.“ Načež si Tabery pochvaloval, jak Respektu stoupá náklad.

„Směřuje Soukup na Hrad?“ byla další otázka. „Je tam kombinace obrovské sebelásky a ega. A když to funguje, ale ono to tak není, před volbami to bylo lákavé, společnost měla zájem o politiky, hlavně voliči Zemana ho chtěli slyšet. Ale bude mu to klesat,“ zaprognózoval Tabery. „On byl náměstkem, pak pomáhal Zeleným, pak je začal likvidovat,“ vypočítával za smíchu přítomných Tabery. „Pak Věci veřejné. Teď našel politického partnera na Hradě v prezidentovi a ambice může mít, nevím, zda mu to bude stačit v klanu Miloše Zemana. On se bude snažit prosadit nějak svůj vliv. Navíc, je majitelem největší reklamní agentury, která prodává do řady titulů, i třeba do Týdne, což je třeba jakási konkurence. Ale on není konkurence, to je jen čistá propaganda,“ odsoudil Jaromíra Soukupa Tabery.

Žena měla dotaz za smíchu studentů „na našeho Chovance“. „Netvrdil bych, že to je jeho konec kariéry. Konstelace, která teď je, mu není úplně nakloněna, což ale za chvíli může být výhoda. Vrací se Michal Hašek, Tejc může být ministr... Když může být Andrej Babiš premiérem této země... Paměť lidí je strašně malá. To jsem si uvědomil, když v roce 2013 kandidoval Miloš Zeman a mladí lidé z něj byli pro začátek nadšení. Já jsem byl překvapen a pak mi došlo, že ho neznají. Protože paměť je strašně krátká,“ posmutněl Tabery

Sociální demokracie v křeči

„Jak si vysvětlujete změnu v ČSSD, když tam byli Dienstbierové, Zaorálkové, Sobotkové a najednou jako kdyby z ČSSD odešli a jsou tam zas ti Haškové a Tejcové a Foldynové,“ zněl za smíchu lidu dotaz. „Jak je možné, že ti jejich straníci najednou zapomenou?“

„Je to projev nečitelnosti českého stranického systému. Já jsem to rozebíral i ve své knize. Když byste v roce 2002 v ČSSD zvolil Vladimíra Špidlu, pak Stanislava Grose a končil byste Jiřím Paroubkem. Během jednoho jediného volebního období tři úplně rozdílní politici. A straně je to docela jedno. V referendu nyní řeší víc ‚co jim to přinese‘, než co je program ČSSD a co chtějí přinášet ve společnosti. Není to problém jen ČSSD. Pro mě ta proměna není tak překvapivá a myslím, že sociální demokracie neví, co vlastně chce a čím chce být. Tato nejistota stála před jejich tragickým pádem v posledních volbách, protože tam už jejich voliči nedošli,“ vypočítával Tabery.

„Ale ANO se vyčítá, že se odchylují ze svého směru a přelétají,“ nedala se žena. „ANO nemá vůbec ideologii. To je Andrej Babiš. Z druhé strany to voliči akceptují. Politickým stranám se promíjí mnohem méně než těm, kteří zrovna jsou v tom drivu. U Babiše lidé hledají Babiše. Ne ANO. Kdyby odlétl na Mars, tak ta strana končí, rozpadne se. Kdo by jej zastoupil? Teď má voliče více vlevo a on má cit na voliče, kteří by o něj mohli stát,“ odpověděl Tabery.

(Ne)čitelní Piráti

Následoval dotaz novinářky z Mladé fronty Dnes – co s Piráty? „To se odhaduje mnohem hůře než u jiných stran,“ reagoval Tabery. „Mají několik výhod, a ty jsou, že mluví normálním jazykem, někteří z nich jsou pohotoví řečníci, je to mladá strana. Nicméně je zatím v náznacích vidět, že je to strana s ne úplně promyšlenou představou o společnosti. Pokud se z věcí poučí, mohou tu i v dalším volebním období fungovat jako poměrně silná strana, ale hůře se to předvídá. Největší výzvou pro ně je, že až tato vláda vznikne, že budou hlasovat s Babišem a s ČSSD ve věcech, které budou považovat za dobré. Je velká otázka, co na to jejich voliči, jestli jim to nebude vadit. Jestli nebudou vyžadovat ne tedy nulovou toleranci, ale nehlasování.“

Starší muž se poté rozohnil: „Kam se poděla všechna environmentální témata? Velmi reálně zde existují a mrzí mě to u mladé generace. Předlistopadový nádech byl takový revoltní, a to už samozřejmě zmizelo... Proč to nikoho nezajímá?“ „Máte pravdu a je to dané tím, že toto téma jako u ‚zelených teroristů a šílenců‘ se dostává na okraj. Když třeba vidíte, co se děje kvůli suchu s lesy v Jeseníkách, tak se ptáte, kde jsou naše činy. Obrovská energetická lobby. Vytvořil se tu dojem, že ten, kdo řeší životní protředí, je nějaký šílenec a brání rozvoji,“ odpověděl host.

A poslední dotaz téměř dvouhodinové besedy zněl, proč ho nezvou do ČT. „Zvali mě a pak tři a půl roku mě nezvali. Před volbami úplně přestali zvát novináře. Najednou se mi ozvali, zda bych mohl přijít, a já to odmítl. Je to tedy kombinace mé a jejich nechuti hrát úlohu nějaké stafáže. Na Studiu 6 mají politology, ne novináře,“ uvedl na závěr diskuse Erik Tabery.

autor: Václav Fiala