Veleba: Potápíme se. 64 % průměru EU. A nikomu to nevadí

09.09.2025 9:45 | Komentář

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „České zemědělství se ve srovnání s konkurencí Evropské unie pomalu potápí – dosahuje pouhých 64 procent produkce na hektar z průměru EU!“ říká exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Mluví o nízké účasti delegátů sněmu Agrární komory ČR a zmiňuje možnou nespokojenost. „Méně sedět na úřadě komory v Praze a výrazně víc pracovat v terénu, objet republiku,“ vzkazuje pak na adresu prezidenta Agrární komory.

Foto: Hans Štembera
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bývalý senátor, exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba.

 Vážení čtenáři ParlamentníchListů.cz,

po 14 dnech, kdy opět vás srdečně zdravím ve svém okénku Pohled selským rozumem, se toho událo mnoho. Dnes ale zůstanu u svého oboru, kterým je agrární politika, protože se konala v Praze vrcholná celostátní událost a sice, 34. sněm Agrární komory ČR. Samozřejmě, coby emeritní prezident komory jsem o tom věděl a netrpělivě očekával mediální výstupy z akce. Zvláště pak proto, že tam byl ministr zemědělství, odborností teolog, Marek Výborný. Co mě zarazilo? Tak nízká účast delegátů sněmu. Plná pětina, přesně 21 procent delegátů Všeobecné sněmovny zůstalo doma a stejně tak 12 procent delegátů Sněmovny společenstev. Řekl bych, že tak vysoká neúčast je vyjádřením osobní nespokojenosti s prací prezidenta komory a většiny z šesti jeho viceprezidentů. Dříve se účast na sněmu rovnala téměř sto procentům. Když některý delegát třeba onemocněl, okamžitě za něj nastoupil náhradník, který byl pro tento případ zvolen. Dříve ale také nemohla být Agrární komora místem, které využily politické subjekty ke své propagaci a slibům před parlamentními volbami, jako tomu bylo 5. září na sněmu komory v Praze.

České zemědělství ve srovnání s konkurencí EU…

Aby bylo jasno, české zemědělství se ve srovnání s konkurencí Evropské unie pomalu potápí – dosahuje pouhých 64 procent produkce na hektar z průměru EU! A slova šéfa Agrární komory Doležala, pět dní před sněmem komory, na placené dvojstránce v Právu, že „Příští vláda se musí k zemědělcům chovat podstatně odpovědněji než ta, která končí“, mě připadají poněkud alibistická. Není totiž známo, že by pan prezident Doležal se s touto vládou, s tímto premiérem, s tímto ministrem zemědělství utkal, respektive střetl. Placené autoprezentace v Právu za takový střet rozhodně považovat nelze. No a dávat do usnesení sněmu Agrární komory, že se příští vláda žádá o měsíční pravidelná jednání, z nichž bude pořízen zápis a seznam úkolů pro jednotlivá ministerstva, tak to nemá smysl komentovat. Co ale smysl má, tak je méně sedět na úřadě komory v Praze a výrazně víc pracovat v terénu, objet republiku. Zvláště to platí pro toho, kdo se v praxi téměř nepohyboval, leč jednodenní osmihodinový sněm agrární komory proběhl bez jakýchkoliv změn, a tak je zaděláno na další propad strategického oboru, kterým zemědělství nepochybně je, bylo a bude.

Restart musí začít od školních lavic

Jsem přesvědčen, že právě teď se láme chleba, a tak je třeba bez prodlení zahájit restart, který musí začít od školních lavic. „Za minulého režimu byla školní výuka sice prodchnuta ideologií, ale naprostá většina žáků deváté třídy věděla o zeměkouli, kontinentech, Evropě a vlastní zemi víc, než dnešní maturanti. Je sice pravda, že současní maturanti umějí anglicky, ale co je jim to platné, když mnozí nedokážou zformulovat myšlenky ani v češtině.“ To jsou slova spisovatelky Lenky Procházkové, nepohodlné režimu, které je třeba šířit. Přátelé na shledanou za 14 dní zde v ParlamentníchListech.cz

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019  

autor: David Hora

