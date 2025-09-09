Veleba: Potápíme se. 64 % průměru EU. A nikomu to nevadí

Která herečka je lepší?
po 14 dnech, kdy opět vás srdečně zdravím ve svém okénku Pohled selským rozumem, se toho událo mnoho. Dnes ale zůstanu u svého oboru, kterým je agrární politika, protože se konala v Praze vrcholná celostátní událost a sice, 34. sněm Agrární komory ČR. Samozřejmě, coby emeritní prezident komory jsem o tom věděl a netrpělivě očekával mediální výstupy z akce. Zvláště pak proto, že tam byl ministr zemědělství, odborností teolog, Marek Výborný. Co mě zarazilo? Tak nízká účast delegátů sněmu. Plná pětina, přesně 21 procent delegátů Všeobecné sněmovny zůstalo doma a stejně tak 12 procent delegátů Sněmovny společenstev. Řekl bych, že tak vysoká neúčast je vyjádřením osobní nespokojenosti s prací prezidenta komory a většiny z šesti jeho viceprezidentů. Dříve se účast na sněmu rovnala téměř sto procentům. Když některý delegát třeba onemocněl, okamžitě za něj nastoupil náhradník, který byl pro tento případ zvolen. Dříve ale také nemohla být Agrární komora místem, které využily politické subjekty ke své propagaci a slibům před parlamentními volbami, jako tomu bylo 5. září na sněmu komory v Praze. Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
České zemědělství ve srovnání s konkurencí EU…
Aby bylo jasno, české zemědělství se ve srovnání s konkurencí Evropské unie pomalu potápí – dosahuje pouhých 64 procent produkce na hektar z průměru EU! A slova šéfa Agrární komory Doležala, pět dní před sněmem komory, na placené dvojstránce v Právu, že „Příští vláda se musí k zemědělcům chovat podstatně odpovědněji než ta, která končí“, mě připadají poněkud alibistická. Není totiž známo, že by pan prezident Doležal se s touto vládou, s tímto premiérem, s tímto ministrem zemědělství utkal, respektive střetl. Placené autoprezentace v Právu za takový střet rozhodně považovat nelze. No a dávat do usnesení sněmu Agrární komory, že se příští vláda žádá o měsíční pravidelná jednání, z nichž bude pořízen zápis a seznam úkolů pro jednotlivá ministerstva, tak to nemá smysl komentovat. Co ale smysl má, tak je méně sedět na úřadě komory v Praze a výrazně víc pracovat v terénu, objet republiku. Zvláště to platí pro toho, kdo se v praxi téměř nepohyboval, leč jednodenní osmihodinový sněm agrární komory proběhl bez jakýchkoliv změn, a tak je zaděláno na další propad strategického oboru, kterým zemědělství nepochybně je, bylo a bude.
Restart musí začít od školních lavic
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
autor: David Hora