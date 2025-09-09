Zděšení rodiče si posílají leták, který v Praze našli ve škole

Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Onemocnění se šíří především od bezdomovců, osob závislých na drogách či z vyloučených komunit, avšak se startem školního roku se hygienici začínají obávat nových ohnisek na školách, jelikož děti častokrát nevykazují žádné příznaky a mohou tak dále nakazit rodinu či své spolužáky. Například v hlavním městě tvoří dosud děti zhruba šestinu z celkového počtu vykázaných případů.
Ve zmiňovaném letáku se základy prevence se lidé dozvídají, jak se žloutence typu A mohou vyhnout skrze správnou hygienu a kdy být v aktuální situaci raději více na pozoru. Infekčnímu zánětu jater vyvolaným virem hepatitidy A se dá dle doporučení vyhnout zejména mytím rukou a očkováním, přičemž je zmíněno, že nemocný člověk viry vylučuje stolicí, načež je po neumytí rukou po vykonání potřeby může přenést na další předměty.
Ve městech se dle letáku SZÚ dá nakazit jednoduše při držení madel v MHD, otevírání klik, dotýkání se vodovodních baterií či třeba skrze vozíky v obchodech – nezbytné je tak si aktuálně po jakémkoli styku s předměty, kterých se na veřejnosti dotýkají cizí lidé, důkladně umýt ruce.
Kromě těchto informacích je zmíněno, že v důsledku nízké hygieny rukou se virus šíří také mezi injekčními uživateli drog nebo při „análně orálním sexu“.
Informační leták s touto informací, určený zejména pro dospělou populaci, se aktuálně podle informací redakce začal vyskytovat i v některých školách.
Leták, popisující šíření infekce skrze „análně orální sex“, měl dle informací od zdroje naší redakce být rozesílán ředitelům škol odborem školství Prahy 3 na konci prázdnin s doporučením o předání informací z něj nejen pedagogům, ale též žákům.
Tiskový mluvčí dané městské části ParlamentnímListům.cz na dotaz ohledně uvedeného materiálu pro školy uvedl, že o daných letácích slyší poprvé. Podle něj se Praha 3 „jakýmkoli způsobem nepodílela na jejich distribuci do škol“.
O daných letácích ve školách se přitom již vedou značné diskuse na sociálních sítích.
Lidé v diskusích k tématu připojují obavy, že mnohé ratolesti začnou po informacích pátrat na vlastní pěst na internetu. „V době telefonů nebude trvat dlouho a děti to budou vědět velmi přesně, stačí chvilka hledání. Proč to někdo takhle napsal a považuje za správné, je mi záhada,“ posteskl si jeden z komentujících.
Rodiče se pak děsí i toho, že paní učitelka nebude jediná, která zažije ve škole horké chvilky. „Uff, to zase někdo myslel. U ‚paňčelky‘ ještě dobrý, pokud to sama vyvěsí, ať se s tím popasuje, nebo vyřeší přelepením. Lepší bude ‚mamííí‘ a ideálně ‚tatííí‘. Obzvláště ‚tatííí‘ mají takové vysvětlovací výzvy moc rádi,“ padlo.
„No… tak to by mě ale vážně zajímalo, jak bych to děcku na prvním stupni vysvětloval… Upřímně nevím,“ potvrdil jeden z mužů, že by měl po podobném dotazu od ratolestí orosené čelo.
Našli se však i tací, kteří ocenili, že leták ve třídách nepůjde do dalších deatailů. „V tomto případě asi jde o lízání análu, takzvaný rimming… myslím, že autor plakátu je fajnšmekr… těším se na další dílo…“ zaznělo k podrobnostem přenosu žloutenky, které se naštěstí na plakáty do škol dostaly v méně explicitní podobě.
I ta dle mnohých názorů rodičů stačí. Radí si, jak se zachovat, když se podobný plakát dostane i do třídy jejich potomků. „Na třídní schůzce veřejně konfrontujte učitelku, jestli může vysvětlit, co je análně orální sex. Bez prdele, na vážno. Tohle totiž jedině probere i další rodiče, páč to prostě, bude všem nepříjemné, nepatřičné a přes čáru. Což je přesně ten argument, že když je to nevhodné a nepříjemné pro dospělé, jak je to tedy vůbec možné chtít po dětech,“ nastínila jedna z komentujících, jak by věc řešila ona.
Mnozí doufají, že se dětem po dotazech následně dostane „pořádné vysvětlení“. „Možná by jim to názorně měl vysvětlit někdo ze zdravotního ústavu nebo sám ministr Válek…“ padlo.
Tisková mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová ParlamentnímListům.cz k umísťování letáku k prevenci šíření žloutenky typu A se zmínkou o „análně orálním sexu“ ve školách sdělila, že jde o materiál „mnohokrát publikovaný a široce využívaný“. „Úkolem SZÚ je podat ucelené informace o způsobech přenosu infekce a o prevenci. Není možné cenzurovat informace, že se infekce přenáší i při análně orálním sexu, je to jeden ze způsobů, jak se lze nakazit,“ podotýká.
Potvrdila též, že plakát byl nabídnut školám jako informační materiál. „To považujeme za velmi důležitý krok, protože právě v tamních kolektivech se hepatitida A může rychle šířit. Je to mimo jiné z toho důvodu, že u mladých lidí probíhá nemoc často bezpříznakově, a tak se infikovaní mohou nevědomky stávat nositeli infekce pro své okolí. Právě školy jsou tedy jedním z míst, kde je vhodné velmi dbát na důkladnou a častou hygienu rukou. Informace dostali do rukou zástupci škol, ředitelé, pedagogové,“ dodala.
Dle Čechové je plakát určen široké veřejnosti a vedení školy spolu s učitelským sborem má rozhodnout, jak s ním naložit. „Předpokládáme, že ředitelé a pedagogové jsou dostatečně kvalifikovanými osobami, aby rozhodly, jakým způsobem plakát ve své škole využijí,“ dodala ke kontroverze budícímu letáku mluvčí SZÚ pro ParlamentníListy.cz.
Státní zdravotní ústav má podle Čechové mimo jiné komunikovat nutnost zvýšené hygieny směrem k nejmenším dětem skrze zcela jiné cesty. Nutnost si správně umýt ruce jim předkládá například skrze kreslené leporelo. Zdůrazňuje, že to je také všem veřejně dostupné, stejně jako další preventivní materiály.
autor: Radek Kotas