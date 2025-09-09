Dufek (KDU-ČSL): Ztrácíme

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice uvnitř Evropské unii.

Dufek (KDU-ČSL): Ztrácíme
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL) varuje, že manželství pro všechnymůže prolomit červenou linii

Viděl jsem teď v médiích nějaké srovnání, že před 25 lety Evropa vyprodukovala 26 % světového HDP. V loňském roce už to bylo jenom 11 %, takže ztrácíme.

Asi nejvíce vnímaným symbolem EU v této době je takzvaný Greendeal. Chceme ukázat ostatnímu světu, že přece jenom z hlediska sociálního smíru a ochrany životního prostředí jsme na tom lépe než zbytek světa. Zvyšující se zadlužení v podstatě všech evropských zemí jasně vypovídá o tom, jestli se tento záměr daří nebo ne.

Při založení EU se po diskuzích vynechal odkaz na Boha. Od té doby to tak nějak tvoříme sami lidskými silami bez vertikálního přesahu. Typickými znaky této lidskosti je například dávání si lhůt a termínů - třeba v zákazu spalovacích motorů.

A taky se už kvůli tomu pěkně hádáme napříč celou Evropou, to je taky velmi lidské.

Ale důraz na ochranu životního prostředí je sám o sobě dobrý. Proto vás zvu 15. září do Zlína, kde o tomto vertikálním přesahu ochrany života budu diskutovat s Davidem Surým.

Mgr. Aleš Dufek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice uvnitř Evropské unii.