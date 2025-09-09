„Nechám vás vyvést.“ Pekarová hrozila Babišovi, Benda zatím „ukradl“ mikrofon

Zmatek – tak dnes odpoledne vypadala schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Když se Andrej Babiš, předseda ANO, přihlásil o slovo, předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová ho upozornila, že písemnou přihláškou ho už předběhl Marek Benda, poslanec z ODS. Do zdánlivého nedorozumění se postupně zapojili další přítomní politici. Předsedkyně jen obtížně skrývala frustraci. „Nikdo tady nepodvádí. Řešili jsme to jednoznačně na grémiu a já teď vyzývám pana předsedu Bendu, aby vystoupil. A vás vyzývám opakovaně podle jednacího řádu, abyste se ujali svého místa, nebo vás budu muset nechat vyvést ze sálu, protože to opravdu porušujete jednací řád,“ vmetla Babišovi Pekarová.
Do sporu se zapojil i Tomio Okamura z SPD, který nabyl přesvědčení, že předsedkyně Poslanecké sněmovny si sama určuje pořadí, v jakém řečníci vystoupí. Připomněl, že předsedové mají přednostní právo před poslanci jako je Benda. „Ano, je tam napsáno v § 67, že se hlásí lidé s přednostním právem, ale pořadí je dáno časem přihlášení. Písemné přihlášky jsou vždycky opatřeny tímto časem přihlášení,“ odvětila Pekarová a oba přítomné předsedy opozičních stran vzápětí nařkla z toho, že obírají o čas ostatní. „To je ta pointa. Opusťte řečniště, opusťte řečniště, ať může vystoupit pan předseda Benda. Neporušuji zákon, neporušuji zákon, o tom vás ubezpečuji,“ prohlásila Pekarová směrem k Babišovi.
Ing. Markéta Pekarová Adamová
Tomio Okamura
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Marek Benda se za zády Babiše a Okamury blíží k mikrofonu. (Screen: psp.cz)
Anketa
(Screen: psp.cz)
Nejedná se o první podobný incident u řečnického pultu. Například loni bývalý premiér Andrej Babiš vystoupil v Poslanecké sněmovně s rohlíkem v ruce, aby názorně kritizoval vládu za zdražování během inflace. Mával rohlíkem směrem k vládním lavicím a sám si kladl otázky ohledně ceny pečiva, což vyvolalo pozdvižení. V roce 2021 došlo k fyzické potyčce u řečnického pultu, když poslanec Lubomír Volný (tehdy nezařazený) odmítl opustit řečniště po vypnutí mikrofonu předsedajícím Tomášem Hanzelem (ČSSD). Incident vyústil ve strkanici a ve vulgární nadávky, přičemž musela zasáhnout ochranka. Volný byl následně vykázán ze sálu a čelil disciplinárnímu řízení.
Záznam ze Sněmovny
Záznam první poloviny výměny. pic.twitter.com/waQgAw35j5— Michal Poláček ? (@okurkabinladin) September 9, 2025
autor: Martin Huml