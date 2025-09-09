„Nechám vás vyvést.“ Pekarová hrozila Babišovi, Benda zatím „ukradl“ mikrofon

Bouřlivou výměnu mezi předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou nejsilnější opoziční strany Andrejem Babišem (ANO) vyvolal spor ohledně pořadí u řečnického pultu. Vzápětí se do konfliktu vložil i předseda SPD Tomio Okamura.

„Nechám vás vyvést.“ Pekarová hrozila Babišovi, Benda zatím „ukradl“ mikrofon
Zmatek – tak dnes odpoledne vypadala schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Když se Andrej Babiš, předseda ANO, přihlásil o slovo, předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová ho upozornila, že písemnou přihláškou ho už předběhl Marek Benda, poslanec z ODS. Do zdánlivého nedorozumění se postupně zapojili další přítomní politici. Předsedkyně jen obtížně skrývala frustraci. „Nikdo tady nepodvádí. Řešili jsme to jednoznačně na grémiu a já teď vyzývám pana předsedu Bendu, aby vystoupil. A vás vyzývám opakovaně podle jednacího řádu, abyste se ujali svého místa, nebo vás budu muset nechat vyvést ze sálu, protože to opravdu porušujete jednací řád,“ vmetla Babišovi Pekarová. 

Do sporu se zapojil i Tomio Okamura z SPD, který nabyl přesvědčení, že předsedkyně Poslanecké sněmovny si sama určuje pořadí, v jakém řečníci vystoupí. Připomněl, že předsedové mají přednostní právo před poslanci jako je Benda. „Ano, je tam napsáno v § 67, že se hlásí lidé s přednostním právem, ale pořadí je dáno časem přihlášení. Písemné přihlášky jsou vždycky opatřeny tímto časem přihlášení,“ odvětila Pekarová a oba přítomné předsedy opozičních stran vzápětí nařkla z toho, že obírají o čas ostatní. „To je ta pointa. Opusťte řečniště, opusťte řečniště, ať může vystoupit pan předseda Benda. Neporušuji zákon, neporušuji zákon, o tom vás ubezpečuji,“ prohlásila Pekarová směrem k Babišovi.

Marek Benda se za zády Babiše a Okamury blíží k mikrofonu. (Screen: psp.cz)

V moment, kdy se Andrej Babiš otočil k řečnickému pultu, tak mu přítomný Marek Benda vzal mikrofon, k pobavení sálu. Tomio Okamura se taktéž pokusil dostat k řečnickému pultu, aby se domohl odpovědi, jak tedy předsedkyně určila pořadí, byl ale vypnut zvuk. Benda si tedy nakonec přeci jen vzal slovo, aby Pekarové Adamové poděkoval za „skvělý výkon“.


(Screen: psp.cz)

Nejedná se o první podobný incident u řečnického pultu. Například loni bývalý premiér Andrej Babiš vystoupil v Poslanecké sněmovně s rohlíkem v ruce, aby názorně kritizoval vládu za zdražování během inflace. Mával rohlíkem směrem k vládním lavicím a sám si kladl otázky ohledně ceny pečiva, což vyvolalo pozdvižení. V roce 2021 došlo k fyzické potyčce u řečnického pultu, když poslanec Lubomír Volný (tehdy nezařazený) odmítl opustit řečniště po vypnutí mikrofonu předsedajícím Tomášem Hanzelem (ČSSD). Incident vyústil ve strkanici a ve vulgární nadávky, přičemž musela zasáhnout ochranka. Volný byl následně vykázán ze sálu a čelil disciplinárnímu řízení. 

Záznam ze Sněmovny

 

autor: Martin Huml

