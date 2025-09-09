„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí

Michale, jste sice zrovna v Egyptě, ale určitě se i tak k vám doneslo, co se odehrálo na mítinku strany ANO, tedy napadení Andreje Babiše. Co k tomu říci?
Když to trochu nadnesu, zatím u nás nestřílíme, ale používáme francouzské hole. Jak typicky české. Zaplať bůh. Ale dokazuje to, že agresivita stoupá a jistě bude vrcholit těsně před volbami. Bohužel si myslím, že její nová fáze nastane po volbách. Příznivci současné vlády výsledek nenechají jen tak. Koneckonců, přihraje jim nejspíš hradní pán, pokud se na pokyn pokusí volební výsledek gajlovat.
Co to celkově vypovídá o předvolební atmosféře v naší zemi?
Nikdy jsme nic podobného neprožili. Rozdělení, na kterém se pracovalo usilovně a po krůčku, nese své ovoce. Tahle země nebude na dlouho sjednocená, bude to na jednu, dvě generace, než se budou věci vracet k normálu. Záměr vyšel. Lidé se na to chytili. Média tomu sekundují, seč můžou. Vypovídá to o tom, že národ trpí morální rakovinou.
Když jsme si domlouvali rozhovor, zmínil jste, že od té doby, co se veřejně vyjadřujete k politice a především od té doby, co jste se rozhodl kandidovat za STAČILO!, nemáte to ohledně své práce vůbec lehké. Můžete nám k tomu říct něco víc?
Už to mám lehké. Přijetí reality solitérního postoje je ve všech směrech osvobozující. I ve smyslu ztráty práce.
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Znovu opakuji, chceme-li lepší svět, musíme začít masivně investovat do výchovy a vzdělání, jinak nám budou vyrůstat budoucí posuzovatelé postojů a ve společnosti tak budou nadále probíhat procesy, ve kterých bude bujet virus nenávisti stále dokolečka, lidově řečeno: „Jak u blbejch.“
Co to vše, co popisujete, vypovídá o naší demokracii a i o tolik diskutované svobodě slova?
Řád se hroutí. Začalo to v 90. letech, poslední desetiletí nastartovalo stádium hroucení kostry, která systém držela. Jako byste sledovali rozkladem postiženou, stále dýchající bytost. Nevím, jestli v souvislosti s tímto stavem je možné hovořit o demokracii. Nemyslím si, že fatální údery do života Evropy ze strany EU si přeje většina občanů. Sleduji velký chaos v tom, co kdo chce, co kdo o čem ví, v čem se orientuje, co je ochoten si připustit. Jedná se o klasickou fázi rozkladu. Jestliže ještě před patnácti lety to působilo demokraticky, teď se dostavily turbulence vedoucí k úpadku, lépe řečeno k pádu.
Fascinuje mne, že je tu taková silná skupina absolutně politicko-společenských mamlasů, kteří jsou ochotní udělat všechno pro udržení toho „leprou postiženého, umírajícího chudáka“, pro ty západní hodnoty, které už nelze ani definovat. Lépe řečeno, jejich současná definice je kamufláž a směšná lež. A oni stojí nejen na stráži, oni se připravují na kamikadze útoky. Mača se budou chovat vždycky jako mača, i kdyby měli doktoráty, pozice, hodnosti, moc. Společnost je zkrátka prosycená vlivnou debilitou. Svoboda slova je pouze jeden faktor, svoboda ducha je ten důležitější rozměr, který zasluhuje rozvoj a zaslouží si zásadní společenskou pozornost, protože je v permanentním ohrožení.
„Potřebujeme se vrátit do roku 1990 a začít znovu a jinak,“ zaznělo také například od vašeho předsedy Daniela Sterzika alias Vidláka. Tak tedy, jak jinak by bylo dobré začít? Co se od té doby povedlo, a co nepovedlo?
Rozumím Danovi, jak to myslí. Já bych ho doplnil; potřebujeme uhnout z trajektorie tvrdého pádu a začít hledat malá, ale veledůležitá témata. Musíme se vychýlit z dráhy střetu s krachem, s frustrací, se vztekem a s rezignací. Samozřejmě, nejlépe by to bylo možné formou politického blackoutu. Potřebujeme základní kostru státu. Potřebujeme páteřní průmysl, renesanci vzdělání a jasnou národní ideu. Potřebujeme se obrátit zády k politicky a lidsky dekadentním skřetům a nechat je, ať se sežerou mezi sebou ve svém liberálně demokratickém prostředí. Musíme vyvolat národní soustředění na úkoly, které narýsují budoucnost české populace v nové geopolitické realitě.
Co se podle mnohých opravdu nepovedlo, je to, co se děje ohledně emisních povolenek. Co s tím tedy?
Další strašná eurounijní věc! Prostě se to tu nemůže aplikovat. Je to daňová zlodějna a kšeft, který lidem zatíží už tak drahý život – tak se k tomu, jako ke zlodějně a neetickému kšeftu, chovejme. Doufám po volbách v silného premiéra a v odvážný národní parlament. Stejně se to celé do roka začne fakticky rozpadat. Myslím EU. Utopie zařve jako prašivý mastodont.
Hnutí STAN prý míří na takový volební výsledek, aby mohli vést vládu místo ODS, zaznělo od Víta Rakušana. Líbil by se vám Rakušan jako premiér? A co říci na informaci, že se na něj prý chystá kompro, což uvedl sám Rakušan?
Kompro? – Já myslím, že není žádného odhalení třeba, když ho někdo nosí na čele. Jestli chce být premiérem, tak to se budou muset jeho „šéfíci a pomocníčci“ hodně snažit. Tady totiž není jen jeden zájem. Možná má Víťa od Kolína jen takové velké, vykulené oči, ale možná mají podvody s čísly vychytané tak, že vyhrajou na 101%. Uvědomte si, že máte co do činění se skutečným, jemně řečeno, politicky neslušným prostředím.
Na závěr ještě k jedné aktuálce. „Takhle vítají slovenského premiéra v Číně. Milí libtardi idioti, svůj svět, své možnosti a příležitosti jste prošvihli!“ napsal jste na svém facebooku. Takže, co říci k Ficově návštěvě Číny a jak komentovat kritiku, která se na něj snesla ohledně jeho setkání s Putinem?
Fico si sáhl na smrt, což ho nejspíš posílilo. Tvoří se nové mocenské centrum a Slovák chce být u toho. Slováci mají lídra. Napsal jsem, že dochází ke smrti Západu v přímém přenosu. To jsem se dočkal některých reakcí... Smrt západu znamená, že pokud nezačne Západ racionálně a v intencích reality jednat tak, jak se o to snaží např. Trump, tak jsme jako Západ prostě ve smrti! Neexistuje o tom jiná diskuse, resp. existuje jich nekonečné množství, ale všechny jsou mimo skutečnost, mimo tu realitu, mimo jakýkoliv úspěch.
Libtardí šašci jsou brzdou k takové diskusi, k úspěchu, k budoucnosti, která má smysl pro národní společnost, nikoliv jen pro hrstku nenažraných, nebezpečných psychopatů a sociopatů, pozérů a sebe milujících narcisů. Západ je ve smrti a kretenoidní komentáře, propaganda a válečně pošukaní magoři ho neresuscituují. Západní Evropa je degenerovaná ideologiemi, okupována imigranty, liberálně syfilitická fanatiky, a je jedno, jestli tu budou šašci u kormidla držet křečovitě své pozice. Odpadnou, dřív nebo později.
Holt to kluci z Východu a z Asie v tuhle chvíli kočírují po lepší cestě. Ironií osudu je, že Západ jim k tomu dopomohl svou politickou arogancí. Takže, Slováka chápu, že jede tam, kde něco je a bude, protože Slovák má ambice a snahu a dobrý nos.
Nos Čecha je nastaven akorát tak k tomu, aby přes něj dostal. Stydím se za tuhle vládu tak, že se jí vyloženě štítím.
autor: David Hora