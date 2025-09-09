Na opozici „pustili plyn“. Akce s podporou poslance TOP 09

09.09.2025 11:44 | Reportáž

Mírové náměstí, Ústí nad Labem, pondělí odpoledne. Dusno. Nejen kvůli počasí, ale kvůli dusivé příměsi výfukových plynů, kterou během veřejného mítinku hnutí STAČILO! připravila skupina „spontánních“ protestujících. Alespoň tak je nazval poslanec Michal Kučera (TOP 09), který se na svém facebookovém profilu pochlubil, že akci sám aktivně podporoval.

Na opozici „pustili plyn“. Akce s podporou poslance TOP 09
Foto: screen X ABJ
Popisek: Jana Bobošíková a Motorkáři odmítající uskupení STAČILO!

Mítink, který měl představit kandidáty v čele s krajským lídrem hnutí STAČILO!, zastupitelem Jaroslavem Komínkem, a přiblížit program občanům, narazil na překvapivou formu oponentury: ne debatu, ne diskusi, ale hluk, benzin a vulgární gestikulace.

 Na začátku vše probíhalo klidně. Desítky příznivců hnutí STAČILO!, starších lidí, rodin s dětmi i zvědavých kolemjdoucích, se shromáždily pod pódiem, kde mítink moderovala Jana Bobošíková, politička známá svými pořady Aby bylo jasno a lídryně kandidátky STAČILO! ve Středočeském kraji.

Na náměstí však postávala i jiná sestava. Ukrajinské vlajky, transparenty sešité z vlajek EU a NATO a skupina mužů kolem poslance Kučery z TOP 09, kteří se na místo nedostavili náhodou – jak ostatně sám přiznal na facebooku. Organizovaný protest proti povolenému opozičnímu mítinku. Vše pod taktovkou zákonem chráněného vládního poslance.

V úvodu mítinku dostávali prostor kandidáti, zazněly první otázky občanů. Když byla možnost přihlásit se do diskuse, Bobošíková vyzvala i odpůrce, aby přišli k mikrofonu a položili otázku. Fialův poslanec ovšem o demokratickou diskusi nestál. Odpovědí z jeho skupiny byly jen vulgarity, vztyčený prostředníček a nakonec plyn. Doslova.

Několik motorkářů – dle svědků z okruhu demonstrantů – sedlo na své stroje a jen pár metrů od pódia STAČILO! začalo vytrvale túrovat motory. Šlo o snahu motorovou vřavou zamezit pokračování mítinku, vytvořit chaos a přehlušit vystupující. Výfukové plyny se mísily s pískotem, výkřiky a gesty směrem k seniorům v publiku. Místní komentovali: „Tohle že je demokratický protest?“

 

 

Podle osloveného právníka se jednalo o závažné narušení veřejného pořádku, které může být postiženo jako přestupek. Pokud se jednalo o zorganizovaný pokus umlčet jiný názor – což indicie nasvědčují – může jít i o formu nátlaku.

 Policie? Nikde. Přítomní připomínali, že Fialův poslanec Kučera má imunitu.

Pódium se mezitím nezastavilo. Kandidáti mluvili o nedostatku lékařů, o lidech, kteří jezdí 100 kilometrů za praktickým lékařem. O tom, že vláda investuje do zbraní, zatímco „babičky sbírají víčka na léky pro vnoučata“.

Následovalo několik dotazů z publika – kritických, podpůrných i velmi osobních. Byla slyšet slova o nespravedlnosti, drahotě, obavách z války i ideologie.

Když hluk gradoval, Bobošíková opět zdvihla mikrofon:

„Tak počkáme, až přestanou příznivci Fialovy koalice zamořovat výfukovými plyny vzduch. My jsme mysleli, že jejich cílem je zelená politika. Asi tomu tak není.“

Publikum ztichlo – hluk jednostopých BMW Fialových příznivců neustal.

Když byl mítink vřavou vládních motorů téměř paralyzován, část publika znervózněla. Bobošíková ale příznivce uklidnila. A když to „motorkáře“ přestalo bavit, pokračovala tam, kde skončila:

„Takhle to vypadá, když vládní totalita chce svobodu jen pro sebe a nám ji upírá. Takhle vypadá umlčování opozičních stran ze strany vládní koalice. Takhle si představují svobodu slova.“

A pak dodala:

„My si svobodu upřít nenecháme. Protože my máme odvahu a my říkáme: Fialo, STAČILO! Zbabělci. Umějí jenom túrovat motory a řvát, to jsou všechny jejich zbraně.“

 Ústeckým náměstím zaznělo skandované „STAČILO! STAČILO!“

autor: Karel Výborný

