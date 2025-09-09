Na opozici „pustili plyn“. Akce s podporou poslance TOP 09

Mítink, který měl představit kandidáty v čele s krajským lídrem hnutí STAČILO!, zastupitelem Jaroslavem Komínkem, a přiblížit program občanům, narazil na překvapivou formu oponentury: ne debatu, ne diskusi, ale hluk, benzin a vulgární gestikulace.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Na náměstí však postávala i jiná sestava. Ukrajinské vlajky, transparenty sešité z vlajek EU a NATO a skupina mužů kolem poslance Kučery z TOP 09, kteří se na místo nedostavili náhodou – jak ostatně sám přiznal na facebooku. Organizovaný protest proti povolenému opozičnímu mítinku. Vše pod taktovkou zákonem chráněného vládního poslance.
V úvodu mítinku dostávali prostor kandidáti, zazněly první otázky občanů. Když byla možnost přihlásit se do diskuse, Bobošíková vyzvala i odpůrce, aby přišli k mikrofonu a položili otázku. Fialův poslanec ovšem o demokratickou diskusi nestál. Odpovědí z jeho skupiny byly jen vulgarity, vztyčený prostředníček a nakonec plyn. Doslova.
Několik motorkářů – dle svědků z okruhu demonstrantů – sedlo na své stroje a jen pár metrů od pódia STAČILO! začalo vytrvale túrovat motory. Šlo o snahu motorovou vřavou zamezit pokračování mítinku, vytvořit chaos a přehlušit vystupující. Výfukové plyny se mísily s pískotem, výkřiky a gesty směrem k seniorům v publiku. Místní komentovali: „Tohle že je demokratický protest?“
Organizovaná skupina kolem poslance Fialova gangu @MichKucera (@TOP09cz ) se neúspěšně pokusila narušit meeting hnutí @Hnuti_STACILO! v Ústí nad Labem. Nastoupily motorky, výfuky, píšťalky a vulgarity. A reakce @Bobosikova— ABJ (@Abybylojasno) September 9, 2025
„Takhle to vypadá, když vládní totalita chce svobodu jen… pic.twitter.com/inzDwPRAzR
Podle osloveného právníka se jednalo o závažné narušení veřejného pořádku, které může být postiženo jako přestupek. Pokud se jednalo o zorganizovaný pokus umlčet jiný názor – což indicie nasvědčují – může jít i o formu nátlaku.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Pódium se mezitím nezastavilo. Kandidáti mluvili o nedostatku lékařů, o lidech, kteří jezdí 100 kilometrů za praktickým lékařem. O tom, že vláda investuje do zbraní, zatímco „babičky sbírají víčka na léky pro vnoučata“.
Následovalo několik dotazů z publika – kritických, podpůrných i velmi osobních. Byla slyšet slova o nespravedlnosti, drahotě, obavách z války i ideologie.
Když hluk gradoval, Bobošíková opět zdvihla mikrofon:
„Tak počkáme, až přestanou příznivci Fialovy koalice zamořovat výfukovými plyny vzduch. My jsme mysleli, že jejich cílem je zelená politika. Asi tomu tak není.“
Publikum ztichlo – hluk jednostopých BMW Fialových příznivců neustal.
Když byl mítink vřavou vládních motorů téměř paralyzován, část publika znervózněla. Bobošíková ale příznivce uklidnila. A když to „motorkáře“ přestalo bavit, pokračovala tam, kde skončila:
„Takhle to vypadá, když vládní totalita chce svobodu jen pro sebe a nám ji upírá. Takhle vypadá umlčování opozičních stran ze strany vládní koalice. Takhle si představují svobodu slova.“
A pak dodala:
„My si svobodu upřít nenecháme. Protože my máme odvahu a my říkáme: Fialo, STAČILO! Zbabělci. Umějí jenom túrovat motory a řvát, to jsou všechny jejich zbraně.“
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný