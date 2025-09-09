Ministerstvo spravedlnosti: První výsledky registru lobbování

Spuštění registru lobbování je důležitým krokem pro větší transparentnost rozhodovacích procesů ve veřejné správě. Podařilo se tak nastavit systém, který je uživatelsky přívětivý a který se od začátku aktivně vyvíjí na základě praktických zkušeností. Registr posiluje důvěru veřejnosti v to, že vztahy mezi lobbisty a lobbovanými jsou férové, přehledné a pod veřejnou kontrolou.
V registru aktuálně najdete:
- 401 lobbistů (většinu tvoří právnické osoby),
- 351 lobbujících prostředníků a
- 1 917 lobbovaných.
Mezi zaregistrovanými osobami lze prostřednictvím webových stránek pohodlně vyhledávat podle řady atributů, stejně jako si zobrazit jejich kompletní seznam.
Během uplynulého období jsme systém intenzivně testovali. Povedlo se nám tak odstranit řadu chyb i zprovoznit důležité funkcionality a zefektivnit fungování registru.
Proces ohlášení je tak nyní jednodušší a doba registrace kratší, díky:
- automatickému importu požadovaných informací ze základních registrů a veřejných rejstříků;
- automatickému průpisu členů orgánů právnických osob jakožto lobbujících prostředníků;
- zrychlené kontrole bezúhonnosti přímým napojením na rejstřík trestů;
- efektivnímu zasílání přihlašovacích údajů přímým napojením na informační systém datových schránek.
Dále jsme:
- zjednodušili potvrzování vazby mezi lobbistou a jeho prostředníkem;
- přepracovali vytváření a schvalování prohlášení o lobbistické činnosti, aby měl lobbista vše plně pod kontrolou, ale zároveň mohl pro přípravu využívat vstupy lobbujících prostředníků;
- upravili vyhledávání v registru tak, aby byl přehlednější pro veřejnost.
Neustále také vylepšujeme a doplňujeme webové stránky a metodické materiály (najdete je na odkazu v komentáři).
V následujících měsících se pak při úpravách registru i rozšiřování metodik budeme soustředit na podávání prohlášení o lobbistické činnosti, které lobbisty čeká nejpozději v měsíci lednu 2026.2
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva