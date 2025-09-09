Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ocenila práci a spolupráci s ministrem zahraničí Janem Lipavským (za ODS), především ohledně zvyšování výdajů na obranu. „Když se stal Honza ministrem zahraničních věcí a konstituovalo se takzvané programové prohlášení naší vlády, neměl ani na minutu pochybnost a nebyla mezi námi nějaká polemika o tom, abychom měli dávat 2 % na obranu,“ uvedla Černochová.
„Rok a půl zpátky jsme oslavili 25. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance, z těch 26 let jsme závazek 2 % plnili asi jednou nebo dvakrát. To je prostě hrozná ostuda,“ řekla ministryně. „My vlastně nenavyšujeme rozpočet armádě. Ne. My konečně dáváme to, co měla mít těch 26 let. Doháníme to ale v době, kdy je vojenský materiál nejdražší, protože probíhá válka,“ pravila Černochová, že to děláme nejen pro svou bezpečnost, ale abychom byli konečně plnohodnotným členem NATO.
Mgr. Jana Černochová
Lipavský i Černochová se zároveň shodovali, že když oni působili v opozici, vždycky podpořili výdaje na obranu a na modernizaci armády. Současná opozice podle nich takto zodpovědně nejedná a otázka bezpečnosti je pro opozici druhořadá.
Na dotaz, proč vláda neposílá více peněz místo na obranu do zdravotnictví či do školství, reagoval Lipavský: „Za prvé je tam dáváme ve velkých objemech. A za druhé, bez toho, aniž bychom byli bezpečná země, aniž bychom dokázali uhájit naši prosperitu a naše hodnoty, tak nebudeme vnímáni jako bezpečná země. Třeba i pro zahraniční investory. A celkově se nám tady prostě nebude žít lépe. Bezpečnost byla dlouhodobě vždycky tím prvním místem, kam se chodilo pro peníze,“ vyjádřil se Lipavský.
A důrazně varoval před Ruskem a jeho záměry. „Pokud Rusko otevřeně mluví o tom, že chce, aby Ukrajina nebyla součástí Severoatlantické aliance, což je součástí požadavků, které oni kladou k tomu celému vyjednávání ohledně jejich agrese vůči Ukrajině, tak logicky ty vztahy jsou zmražené. Udržujeme základní diplomatické vztahy, ale nemáme se příliš mnoho o čem bavit, protože oni chtějí ohrozit naši bezpečnost, chtějí mít opět vliv na to, jak se v této zemi žije. Zároveň se podle toho chovají a vedou brutální válku proti Ukrajině,“ řekl Lipavský.
Černochová: Když naštveme Zacharovovou, tetelím se radostí
Černochová připomněla, že Česká republika musí chránit své základní hodnoty a nepodléhat vlivu Ruska. „My přece chceme přežít bez ruského vlivu. Když jsme si to tady zažili, nedávno jsme si připomněli 21. srpen 1968. Proboha, poučme se alespoň z naší historie, která není tak dávná. A Honza to dělá prostě dobře. A to, že naštve Mariju Zacharovovou, já se z toho vždycky tetelím radostí, když vidím, jak ona je hysterická z nějakého jeho výroku,“ řekla Černochová v narážce na mluvčí ruského ministerstva zahraničí.
Proto také důrazně obhajovala podporu Ukrajině a reagovala na pochybnosti, proč ČR tu pomoc poskytuje. „My z toho máme to, že se ta válka nepřesunula někam dál. Vždyť tím se Putin, Medveděv ani jiní představitelé Ruské federace netají, že tohle je nějaký začátek. Já žasnu nad tím, že to ta společnost ještě nevnímá. Teď ty výroky jsou jasné, nejsou to žádné fake news. Ukrajina zadržuje Rusko na svém území za cenu prolití krve Ukrajinců, civilistů, žen, dětí, každý den. To, co se děje na Ukrajině, nás musí zajímat už jen proto, že nechceme, aby se ten konflikt přesunul někam dál,“ pokračovala Černochová.
Stačilo by pode ní vzít si poučení z naší historie, pak by nikdo nemohl říkat, že nás Putin ničím neohrožuje. Vyjádřila politování nad tím, že ve školách chybí důraz na dějiny 20. století. „Vlastně teď je tu několik generací lidí, kteří možná krásně plynule vám vyjmenují všechny řecké a římské bohy a bohyně, ale neznají historii vlastní země, neznají naše moderní dějiny. A proto některé ty výroky, některé jejich naděje možná pramení z neznalosti a z toho, že si to neumí zařadit do těch historických kontextů. Já si fakt myslím, že tohle je to nejdůležitější, co musíme udělat, že musíme víc edukovat moderní dějiny v našich školách. Já tu nechci přepisovat osnovy, jenom chci, aby ty dějiny, které jsou známé, prokazatelné, aby se opravdu učily víc, i třeba na úkor nějakých jiných předmětů,“ řekla Černochová. A že Putin se nikdy nezbavil touhy obnovit své impérium, které tady Sovětský svaz měl.
Extremisté dostávají příliš prostoru v médiích
Neskrývala proto své obavy z návratu do nesvobody a z rostoucí podpory extremistických hnutí. „Když tady vidím, jak stoupají preference hnutí Stačilo! a různých jiných extremistů a lidí, kteří se opravdu netají tím, že by obnovovali politické procesy, že by s námi dělali ty politické procesy jako první, že vlastně ani neumí pojmenovat to, že na Miladě Horákové se dopustili naprostého zločinu, že to byla politická poprava, tak tihle lidé nám tu chtějí vládnout, chtějí tady být v Poslanecké sněmovně?“ zhrozila se Černochová.
Nelíbí se jí, že hnutí Stačilo! a podobné politické subjekty mohou své názory šířit v médiích. „Mají tolik prostoru v médiích. Mně to vlastně přijde strašné, že jsme něco takového dopustili. Neříkám, že jsme měli dělat nějaké politické čistky po sametové revoluci, ale za tohle si trošku můžeme sami, protože my jsme se s minulým režimem fakt nevypořádali. Jinak by jim nemohly růst preference způsobem, jakým jim rostou. Stačilo!“ zvolala Černochová.
Veřejnost si hnutí Stačilo! nespojuje s bolševiky
Lipavský proto vyzval občany, aby přišli k volbám a aby aktivně podpořili demokracii. „Jaký si to uděláme, takový to budeme mít. Je potřeba, abychom i v rámci kampaně zabrali, ať to můžeme otočit. Je to velká výzva,“ řekl.
„Veřejnost si hnutí Stačilo! nespojuje s bolševiky. A to je ta chyba,“ podotkla Černochová. „Já si myslím, že by si každý, kdo uvažuje o tom, že by jim možná dal hlas, měl dohledat jednotlivé kandidáty, co vlastně o nich ví. A myslím si, že by spousta těch lidí byla překvapená. Ti lidi neznají ty kandidáty, nevědí, co za tímto hnutím je. A že vlastně tu byly i nějaké spekulace o tom, jestli nejsou podporováni ruskými penězi,“ jala se naznačovat Černochová.
LIpavský jejím slovům přitakával a dodal: „Normálně papouškujou ruskou propagandu a šíří ji,“ řekl na adresu představitelů hnutí Stačilo!. Černochová pak uzavřela tuto linku slovy: „Stačilo! je hlásná trouba Kremlu!“
autor: Natálie Brožovská