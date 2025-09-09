Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Informaci potvrdily světové tiskové agentury Reuters a Fox News s odvoláním na izraelské vojenské zdroje. Úder byl zaměřen na vysoké představitele Hamásu, konkrétně na Khalila al-Hayyu a Zahera Jabarina.
Podle televizní stanice Al-Džazíra, která citovala zdroj z Hamásu, k útoku došlo během jednání vedení organizace o návrhu prezidenta USA Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.
Katar, který dlouhodobě působí jako prostředník při mírových jednáních mezi Izraelem a Hamásem, útok na svém území ostře kritizoval a označil ho za „flagrantní porušení mezinárodního práva“. Tento incident může zkomplikovat diplomatické vztahy mezi Izraelem a Katarem, který hostí několik vysoce postavených představitelů Hamásu, včetně politického vůdce Ismáíla Haníji, od roku 2020.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.