Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

09.09.2025 17:14 | Zprávy

Izraelská armáda dnes provedla cílený útok na představitele palestinské teroristické organizace Hamás v katarské metropoli Dauhá.

Foto: archiv LM
Popisek: Letouny F-35
Informaci potvrdily světové tiskové agentury Reuters a Fox News s odvoláním na izraelské vojenské zdroje. Úder byl zaměřen na vysoké představitele Hamásu, konkrétně na Khalila al-Hayyu a Zahera Jabarina.
 
Podle televizní stanice Al-Džazíra, která citovala zdroj z Hamásu, k útoku došlo během jednání vedení organizace o návrhu prezidenta USA Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. 
 
Katar, který dlouhodobě působí jako prostředník při mírových jednáních mezi Izraelem a Hamásem, útok na svém území ostře kritizoval a označil ho za „flagrantní porušení mezinárodního práva“. Tento incident může zkomplikovat diplomatické vztahy mezi Izraelem a Katarem, který hostí několik vysoce postavených představitelů Hamásu, včetně politického vůdce Ismáíla Haníji, od roku 2020.

 

Izrael , Palestina , zahraničí , atentát , Katar , IDF

autor: Martin Huml

