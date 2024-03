„Chtějí mít výmluvu, proč nemají práci.“ Zakladatel Seznamu se obul do Karviné. Nedopadl dobře

reklama

Ve čtvrtek proběhlo první veřejné setkání vládních činitelů a obyvatel Dolní Lutyně, kde by obří gigafactory měla stát. Stát na vybudování průmyslové zóny nabízí neznámému investorovi ze zahraničí 280 hektarů převážně zemědělské půdy. Vyrábět se tam mají baterie do elektroaut. Lidé zaplnili do posledního místa sál kulturního domu. Mnoho z nich vyjádřilo se stavbou svůj pevný nesouhlas.

„Karvinsko: 8% nezaměstnanost. Přesto tam místní nechtějí Gigafactory. Možná proto, že jim vyhovuje mít skvělou výmluvu, proč jsem nezaměstnaný,“ kázal ze slonovinové věže českého Twitteru Ivo Lukačovič a odplivl si tak z Prahy na moravskou nížinu a její lidi. A přišla sprcha. I přímo z politických kuloárů.

„Ne, protože jsou zvyklí, že to pole s bažinou je na tom místě už 200 let – btw Poláci mají naproti přes hranici mega skleník s rajčaty, který dělá z noci den,“ obeslal českého miliardáře Vojtěch Bednář, firemní sociolog a podle vlastních slov umírněný konzervativec.

Ozval se i starosta Brna-Židenice a zastupitel Jihomoravského kraje Petr Kunc. A hned Lukačovičovi vysvětlil důvody, proč se místní bouří. „Zrovna jsem tady. Oni ji tady chtějí, ale ne na zbytku poslední zelené plochy, vedle rezervace na orné půdě. Nikdo nechápe, proč se nevyužijí brownfieldy,“ napsal Kunc.

A došlo i na horníky v penzi. Na ty ukázala Zuzana Klusová, trojka na kandidátce Pirátů do europarlamentu a zároveň zastupitelka Moravskoslezského kraje. „Protože problém Karvinska je především nezaměstnatelnost, nikoliv nezaměstnanost. Vysoký podíl lidí na rentě z těžkého průmyslu, kterým se nevyplatí legálně pracovat nebo kvůli zdraví ani nemohou, a lidé s nedokončeným základním vzděláním. Nejde o to, že nechceme gigafactory, ale nechceme ji v lokalitě, kde to nedává smysl,“ usadila zakladatele Seznamu pirátská zastupitelka.

Klusová připomněla i dávné sliby státu, že v lokalitě nic podobného stavět nebude. „Opakování matka moudrosti. Gigafactory na Karvinsku nepatří vedle poslední evropsky chráněné oblasti, na zemědělskou půdu, do záplavové oblasti, kam se přirozeně vylévá řeka, a nepatří před okna lidem, kteří si tu postavili domy, protože jim stát v roce 2006 při stavbě závodu Hyundai rovněž na zemědělské půdě pod Beskydy slíbil, že tady ji nikdy nepostaví,“ shrnula Klusová námitky, které v Dolní Lutyni hýbou veřejností.

Své si k Lukačovičovu postu řekl i programátor Petr Šafarčík. „Lidi samozřejmě chtějí, aby se na Karvinsku investovalo, a dokonce se tam nachází několik brownfieldů a lokalit, které jsou pro takovou investici jako stvořené. Problém tady je, že při výběru lokality pro Gigafactory se asi někdo dloubal v nose a ,jen tak plácnul prst do mapy‘,“ napsal Šafarčík.

Na setkání s veřejností v Dolní Lutyni zazněl i důvod pro to, proč si vláda nevybrala některý z nesčetných brownfieldů, které Moravskoslezský kraj nabízí. „My jsme prověřovali a nabízeli všechny možné brownfieldy, které v Moravskoslezském kraji i v dalších krajích jsou. Žádný profil nemá dostatečnou velikost, a to ani potom, kdyby se zcela zregeneroval, aby na něm mohla tato investice kompletně stát,“ vysvětloval náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Petr Oczko a reportáž o tom přinesl Český rozhlas.

„Na otázku, proč regenerace některých brownfieldů nezačala dříve, říkám, že se tady bavíme v případě větších brownfieldů primárně o místech po těžbě. Vzhledem k tomu, že těžba postupně končí v posledních letech, tak přece nemůžeme začít rekultivovat území po těžbě předtím, než sama skončí,“ řekl náměstek.

„Proč chcete obětovat poslední kus zemědělské půdy a přírody, kterou tady máme. Vždyť je to zvěrstvo,“ zaznělo z hlediště směrem k zástupcům vlády a Czechinvestu, kteří přijeli místní přesvědčovat o tom, že gigafactory bude pro jejich obec to nejlepší. Otylie Tobolová z Věřňovic připomněla, že Moravskoslezský kraj je rekordmanem v zabírání zemědělské půdy a lesů, napsal Deník.

