„Chucpe. Prolhaný idi*t!“ Klus podpořil Palestince proti Izraeli. Veřejný lynč je tu

Tvrdé reakce schytává písničkář Tomáš Klus za své vyjádření k situaci v Pásmu Gazy, v němž se například v narážce na českou podporu Izraele tázal, „jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“ „Co kdyby Klus místo napadání Židů a jednostranné podpory palestinských Arabů a Hamásu stejně napadal Ukrajince a umlouval Rusy a Putina?“ pronesl v reakci na zpěváka komentátor Martin Schmarcz a nastínil, co by v takovém případě mohlo následovat.

„Také bych se chtěl zeptat, jestli vám připadá, že o tom naše média informují objektivně?" pokračoval Klus, jenž v posledních dnech sdílel několik příspěvků na podporu Palestinců, ale též vyjádřil svou podporu Tibetu či se v příspěvku z počátku měsíce mimo jiné identifikoval jako „občan planety Země“.



Poté ve videu zveřejněném na výročí německé okupace pomnichovského zbytku území Čech, Moravy a Slezska pokračoval: „Chtěl bych se zeptat, jestli jako stát, který má velmi špatnou zkušenost s okupací, bychom na tuhle otázku neměli být trošku citlivější a jestli bychom se neměli ptát naší vlády, jak to, že tak vehementně a bezpodmínečně stojí za státem, který okupuje jiný stát?“

„Chtě bych se taky zeptat, kdo dal Izraeli právo omezovat svobodný pohyb Palestinců po jejich vlastním území? Popřípadě, kdo mu dal právo nepouštět Palestince z Palestiny? Popřípadě do Palestiny?“ zazní také na videu, po němž se na zpěváka snesla silná kritika za to, že v něm zcela vynechal jakékoli historické souvislosti arabsko-izraelského konfliktu či za to, že se nezmínil o vraždění izraelských civilistů Hamásem, které současné operaci v Pásmu Gazy, ovládaném touto teroristickou organizací, předcházelo.

„Klusovo chucpe...“ reagoval na písničkáře například poslanec opozičního hnutí ANO a exministr životního prostředí Richard Brabec.

„Co kdyby Klus místo napadání Židů a jednostranné podpory palestinských Arabů a Hamásu stejně napadal Ukrajince a umlouval Rusy a Putina? Podle mnohých by pak měl být zablokován jako dezinformátor. Važme si svobody slova. I pro kremrole a kámoše teroristů,“ mínil komentátor Martin Schmarz, že by Klus v případě odlišných názorů i v případě konfliktu na Ukrajině mohl být „podle mnohých zablokován jako dezinformátor“.

„Zase by si ale Klus mohl zahrát s Watersem. Toho profláknutého antisemitu už nikde nechtějí, takže Klus má šanci…“ glosoval pak Schmarcz s poukazem na někdejšího zpěváka skupiny Pink Floyd, jenž je znám svými vyhraněnými postoji ke konfliktu v Izraeli i ruskému napadení Ukrajiny.

„Jejda… když se maják špatně otočí?“ glosoval postoj zpěváka režisér Jan Tománek.

„Tomáši, nějak nevěřím, že byste byl tak slepý… Buď jste tu skutečně poslední čtyři roky spal, nebo si jen děláte PR poté, co už jste u spousty lidí zcela propadl díky naprosto nekritické podpoře Ukrajiny… Pokud to ale myslíte upřímně - tak vítejte mezi ‚dezoláty‘. Je to prima - pravda, svoboda a vlastní přemýšlení a názor osvobozuje, ale počítejte, že v TV končíte, pokud tedy znovu nepolíbíte prsten…“ vzkázal pak Tománek Klusovi napřímo skrze Facebook.

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni pak poznamenal, že se Klus „zas pustil do Izraele, aniž by alespoň zmínil zločiny Hamásu“.

Bývalý komunistický poslanec Jiří Dolejš reagoval v podobném duchu. „Naskočit na takovou jednostrannou kampaň je ukázka naivity. Nutnost vymýtit teroristy z Gazy je problém, který prostě nejde zamlouvat,“ komentoval.

„V prvním okamžiku mě napadlo, že Klus je jen užitečný idiot (prosťáček, který nevědomky šíří propagandu). Po zhlédnutí jeho videa jsem dospěl k názoru, že je to prolhaný idiot,“ podělil se o své pocity ze sdělení Kluse bezpečnostní expert Milan Mikulecký.

„Dřív jsem nerozuměl pejorativnímu označení ‚dobroser‘. Proč nadávat dobrému úmyslu? Kvůli moralizování? Pak přišly zástupy s kýčovitým plamenným pohledem a nenávistnými hesly ve jménu dobra, které mi otevřely oči. Dobroseři všech zemí, i vy jste součástí zla. Pamatujte si to,“ dodal pak k názoru Mikuleckého novinář Jan Dobrovský.

„Dobroseři, i vy jste součástí zla. Geniální, člověče, pár mi jich hned vyběhlo před očima,“ dodal k tomu též novinář Marek Wollner.

Zpěváka se však naopak zastal arabista Prokop Singer, píšící pro Deník Referendu či A2larm. „Je fakt absurdní, že když Tomáš Klus řekne něco o utrpení Palestinců a o realitě jejich života pod okupací, vylezou pravičáci, kteří se údajně zajímají o lidská práva (Mikulecký, Dobrovský apod.) a začnou mu nadávat do dobroserů a manipulátorů. Rasismus a koloniální mindset,“ zaznělo od něj.

