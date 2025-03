„Co rozšířili? Vyměnili čerpadlo?“ Fialu uzemnil Klausův ministr

Premiér Petr Fiala řekl Čechům, že ne všechno, co jeho vláda podnikla, se podařilo. Představa, že by místo něj vládl Andrej Babiš s SPD a komunisty, je prý ale mrazivá. S takovou vládou by se podle něj stát více zadlužoval a občané by měli problémy v energetické krizi.

„Dovolím si začít s nadsázkou, ale nadsázka to bude opravdu jenom velmi mírná. Kdyby před čtyřmi lety koalice SPOLU nevyhrála parlamentní volby, situace v České republice by dnes nejspíše vypadala úplně jinak. Deficit veřejných financí naší země by nebyl zpátky pod třemi procenty HDP, ale bývalá pracovnice finančního úřadu by na postu ministryně financí dál pokračovala ve vyrábění rok od roku vyšších stamiliardových dluhů. A vůbec by jí to nepřipadalo divné, asi jako tančení na TikToku,“ začal Fiala slovy o bývalé ministryni financí Aleně Schillerové (ANO). Fiala pochválil, že jeho vláda zkrotila inflaci na dnešní 2,5 procenta.

Babiš by podle Fialy nenašel odvahu na prosazování důchodové reformy, a to ke škodě státu i lidí. „Zato je vysoce pravděpodobné, že by si naši občané i firmy v posledních třech letech užili dost problémů s dodávkami plynu, zejména pak v zimě, a s dodávkami ropy samozřejmě také. Byla to totiž koalice SPOLU, která nezaváhala a ukončila historickou závislost naší země na surovinách z Ruska a zajistila jich dostatek z ostatních evropských zemí,“ uvedl premiér během svého projevu při příležitosti podpisu nové koaliční smlouvy.

Koalice SPOLU vyrazila do boje s novými barvami – jasně zelenou, meruňkovou a šedobílou. Výrazný je i styl komunikace s voliči, který teď používá premiér Petr Fiala. Včera navštívil nedávno zestátněnou benzinku Robin Oil, aby občanům ukázal nízké ceny pohonných hmot. „Ceny benzínu se drží pod 35 korunami. To není litr za stovku, jak vás strašili, že ano? Navíc na pohonné hmoty už nepotřebujeme ruskou ropu. První tanker s neruskou ropou už totiž dorazil do italského Terstu. A díky rozšířenému ropovodu TAL dopravíme ropu k nám do Česka,“ pochlubil se. Ekonom Lukáš Kovanda ale uvádí, že Česko v době od začátku ruského útoku na Ukrajinu podíl ruské ropy navýšilo. Ekonom se odvolává na čísla Českého statistického úřadu. „Většina zemí EU se od ruské ropy již zcela odpojila, Česko stále ne – alespoň tedy ne letos v lednu a únoru. To je prostě fakt,“ říká Kovanda.

Se slovy premiéra Petra Fialy redakce ParlamentníchListů.cz konfrontovala odborníka Vladimíra Budinského, ministra dopravy ve vládě Václava Klause. „Musíme to vnímat jako čistou předvolební kampaň. Tu fyzickou trubku ropovodu TAL postavila Klausova vláda, byl jsem ministr, když jsme ji v roce 1996 spouštěli. Před třiceti lety! Tu náhradní rouru máme třicet let, to ještě nikdo nevěděl, že nějaké SPOLU bude existovat,“ řekl Budinský.

Dostupnost surovin si podle Budinského řeší firmy samy. Poukázal na u nás hojně přítomnou petrochemickou společnost Orlen, která patří polskému státu. „Za to, že máme dost ropy, bychom tedy měli děkovat polskému státu. A plyn jsme prodali za Zemana Němcům. Takže český stát a česká vládá nemá na tyto ropné suroviny prakticky žádný vliv,“ uvedl.

Petr Fiala mluví o rozšířeném ropovodu TAL, který má zajistit nezávislost Česka na ruské ropě. „Co tam rozšířili, vyměnili čerpadlo?“ podivuje se Budinský. Není si jistý ani tím, že Česko zvyšuje svou nezávislost na ruské ropě: „Ta ropa se přečerpává na moři z jednoho tankeru do druhého a nikdo už neví, odkud je. Nakonec ten tanker s ruskou ropou může připlout do toho Terstu a poslat nám ji sem tím TALem, stejně jako nám může přijít ruský zkapalněný plyn ze Západu. Je to prostě komodita, ta se obchoduje a přeprodává.“

Biti na tom budou podle Budinského čeští občané a firmy. Přeprava a následný přeprodej suroviny zdražuje. „Ropovodem přivedená ropa a plynovodem přivedený plyn byly nejlevnější suroviny. To když skončí, tak je samozřejmě velká rána pro konkurenceschopnost České republiky. My jsme dříve měli obrovský benefit, že jsme leželi na řece plynu, kdy přes nás plynovodem teklo desetkrát více plynu, než jsme ho potřebovali. Takže jsme si z té řeky plynu mohli trošku nabrat, ještě jsme dostali peníze za tranzit, a měli jsme levný plyn. To se pozitivně promítalo do naší konkurenceschopnosti a do průmyslu. Teď, když budeme jen na koncových odbočkách všech ropných a plynových sítí, nebude tu žádný tranzit, tak bude ta komodita u nás nejdražší. Tudíž energie u nás bude nejdražší a konkurenceschopnost českého průmyslu půjde vniveč.“