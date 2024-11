„Co se sakra stalo?“ Takto Evropa spáchala ekonomickou sebevraždu

Lehmann na síti X analyzuje důvody, které vedly k ekonomické stagnaci Evropské unie. „Před šestnácti lety se ekonomiky EU a USA pohybovaly na hraně. Dnes je ekonomika USA o 50 % větší než ekonomika celé EU dohromady. HDP USA je nyní 25,5 trilionu dolarů, zatímco HDP EU 16,6 trilionu dolarů. V roce 2008 přitom byly téměř vyrovnané,“ vysvětluje na úvod Lehmann.

„Co se sakra stalo za posledních šestnáct let? Zde je zničující pravda, která stojí za pokračující hospodářskou sebevraždou Evropy. Je to jednoduché: Evropa dala přednost bezpečnosti před růstem. Amerika dala přednost inovacím před regulací. Výsledek? Amerika vytvořila devět společností s hodnotou bilionu dolarů (9/10 nejhodnotnějších společností na světě). Evropa? NULA. Absolutně nic,“ říká a jmenuje americké společnosti jako Meta, Nvidia, Microsoft, Amazon a další.

Problém je ten, že evropské talenty hromadně utíkají. „Vidím, že většina evropských podnikatelů se rozhoduje mezi dvěma cestami. USA, kde jsou vyšší platy (technologická pracovní místa za 350 tisíc dolarů a více). Nebo jihovýchodní Asie kvůli nižším životním nákladům na budování start-upů. Proč? Protože Evropa znemožňuje inovátorům uspět,“ je přesvědčený mladý podnikatel, který se sám prý často potýká s tím, že je jako podnikatel označován za vykořisťovatele a kapitalistu.

„Byl jsem svědkem toho, že na místních setkáních byli zakladatelé technologických firem nazýváni ‚kapitalistickými parazity‘. Mezitím v místech, jako je Silicon Valley a New York, jsou zakladatelé nových firem oslavováni. Risk je odměněn. Neúspěch je považován za vzdělání, ne za ostudu,“ srovnává.

Lehmann svá tvrzení podporuje dalším grafem, ve kterém je patrný v USA obrovský nárůst společností s rizikovým kapitálem, které na trhu později uspěly.

Evropané se totiž podle něj topí v přílišné byrokracii. „Zákony o zaměstnanosti znemožňují přijímání a propouštění zaměstnanců, daňové sazby drtí malé podniky, náklady na dodržování předpisů ničí inovace. Například založení společnosti ve Francii trvá 84 dní. V Americe? Čtyři dny,“ tvrdí mladý podnikatel, že antiinovační myšlení Evropu zabíjí.

Evropská regulační kultura podle něj vytvořila ekonomickou spirálu zkázy, kdy odcházejí talenty, společnosti se raději vyhýbají investicím a kvůli tomu se snižují inovace a stagnuje ekonomika. Kvůli stagnující ekonomice poté přicházejí další a další regulace.

„Čísla jsou brutální: 90 % technologických talentů z EU by se za správnou nabídkou přestěhovalo do USA. Platy v evropských technologiích: o 50 % nižší než v USA. Financování start-upů je v USA pětkrát vyšší. A několik evropských technologických úspěchů? Většina z nich se stěhuje do Ameriky,“ říká Lehmann a jmenuje firmy jako Spotify, Klarna nebo ARM.

„Zatímco Evropa diskutuje o etice umělé inteligence... Amerika ji buduje. Zatímco Evropa reguluje kryptoměny... Amerika je inovuje. Zatímco Evropa chrání stará průmyslová odvětví... Amerika vytváří nová,“ pokračuje v kritice podnikatel.

Řešení jsou nasnadě, Evropská unie podle něj musí snížit regulace, přijmout risk jako běžnou součást podnikání, podporovat podnikatele a snížit daně na inovace. „Ale stane se to? Jako Evropan o tom bohužel pochybuji. Závislost na regulaci je příliš hluboká. Kultura zaměřená proti podnikání je příliš zakořeněná. Proto Amerika stále vítězí. Ne proto, že by Američané byli chytřejší. Ale proto, že jejich systém prospívá těm, kteří budují,“ dodává Lehmann.

