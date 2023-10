„Co vůbec dělají v Evropě?“ VIDEO z Londýna, ze kterého zamrazí. Už je povyk

reklama

Boje v Izraeli a Palestině pokračují. Teroristé z Hamásu dál vraždí lidi, např. pomocí raket odpalovaných na izraelská města a izraelská armáda stejně tvrdě odpovídá. Na obou stranách už je přes tisíc mrtvých další tisíce lidí jsou zraněny a desítky lidí teroristé z Hamásu unesli.

Videa na sociální síti X ukazují, jak si dění v Izraeli připomínají ve světě. Na klasických anglických červených telefonních budkách visí obrázky unesených, doprovázené žádostí, aby se lidé zastavili a nedívali se jinam.

Thousands of posters now across London. Don’t look away. pic.twitter.com/FSn1HRZUrA — Elad Simchayoff (@Elad_Si) October 12, 2023

Nechybí však také video, na kterém ženy v muslimských šátcích kráčí ulicemi a plakátky s tvářemi lidí unesených Hamásem vztekle strhávají ze zdí. „Jak strašné světlo svítilo na Londýn v posledních dnech,“ zaznělo k počínání žen na sociálních sítích. Padla také otázka. „Ptám se znovu, co dělají tyto ženy na západě?“ A podobných otázek padlo víc. „Proč jsou tito lidé vůbec v Evropě?“

"This is for Palestine" one of the women stated. https://t.co/La8Jfl111g — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 12, 2023

A tady přišla odpověď.

„Protože Evropa nabízí nekonečně lepší životní úroveň než místo, odkud přišli,“ padlo.

Zazněla také poznámka, že „takto to dopadne, když dáte barbarům vízum a necháte je žít v civilizované zemi“. Nakonec padl i požadavek deportovat tyto ženy pryč z britského ostrova. „Pane Bože, můžeme si pospíšit a deportovat tyto lidi?“

“This is for Palestine.”

Dear God.

What a horrific light has been shone upon London over recent days. https://t.co/RlQKYfCq0m — Darren Grimes (@darrengrimes_) October 13, 2023

Darren Grimes je komentátor serveru GB News.

