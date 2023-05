„Cože, vy jezdíte na školy mluvit se studenty?!“ Úsporný balíček bořil studio. Do toho se prořekl Benda

reklama

Marek Benda hned v úvodu vysvětloval, proč vláda dala na připomínkové řízení ke konsolidačnímu balíčku jen pět dní. Podle něj je to čas určený především pro ostatní ministerstva. „Ta podoba balíčku je jasná. Každý ví, jak to bude vypadat, a ne všichni s tím souhlasí. Odbory s tím nesouhlasí, tam se asi nedomluvíme, ale jednání v rámci tripartity už probíhala. U toho balíčku je jasné, že bude bolet všechny. My jsme se snažili, aby nikoho nebolel až moc,“ upozornil Benda.

Poté uhodil na opozici. „Kdybychom měli normálnější opozici, která by nám od prvního okamžiku nezačala vyhrožovat, že ve Sněmovně zažijeme peklo, tak jsme mohli mít delší připomínkové řízení. Ale takto si tam dáváme více času, abychom měli tři týdny rezervu, pokud nám stínový premiér Karel Havlíček za ANO slibuje peklo,“ pravil Benda.

Tady se Balaštíková ohradila. „Já říkám, že každého z toho balíčku bude bolet hlava a bude z něj nemocný. To peklo bude vypadat tak jako vždycky, to znamená obstrukce a možná i noční jednání. A těch pět dní k jednání je možná i proto, aby se ti koaliční partneři nestihli rozhádat,“ zaznělo od poslankyně, která míní, že balíček bude prohrou pro všechny občany. Stejně tak nevěří, že ministři nezvládnou ušetřit tolik, kolik jim bylo nařízeno.

Lacina naznačil, že se na takovéto zmiňované peklo netěší, ale konstatoval, že vládní koalice to bude muset přežít a nakonec tento balíček schválit.

Když se znovu dostal ke slovu Benda, konstatoval, že ministerstva dokážou ušetřit, co bude třeba. I navzdory tomu, že leckteří úředníci budou říkat, že jejich místo je velmi potřebné, nelze je zrušit a bude třeba ho zachovat, a ještě mu nejlépe přidat.

Lacina se připojil. „Bude úkolem každého ministra, aby ty úspory našel. Já vidím, v těch segmentech, kterým se věnuji, že to může být velmi krvavé, ale je odpovědností každého ministra, aby naplnil závazek vlády,“ podotkl Lacina.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 20496 lidí

Zastala se zemědělců, které si podle ní vláda vzala na paškál kvůli Andreji Babišovi a Agrofertu, a zastala se i dalších zemědělců, kteří produkují potraviny. „Vy byste se měli podívat, kolik jednotlivé firmy platí sociální a zdravotní, kolik zaměstnávají lidí a kolik platí na daních,“ zlobila se, že „všechno nelze zjednodušovat jen na Agrofert, a ostatně ten platí na daních hodně“, uhodila Balaštíková.

„Pokud budou zrušeny dotace v zemědělství, čeští zemědělci to přežijí. Nepřežije to německý zemědělec. To vám tady podepíšu,“ pravila Balaštíková.

Kettner se k Balaštíkové přidal a upozornil, že zemědělci se starají o to, aby všichni měli co jíst.

„No, tak jestli máme dotace na to, abychom z nich pak vybírali daně, no tak to je trochu zvláštní,“ ozval se v tu chvíli Benda. A trval na tom, že konsolidační balíček pomůže postavit české veřejné finance na nohy a bude na voličích, aby to zhodnotili za dva roky u voleb. Vysvětlují to prý lidem na výjezdech do krajů včetně debat se studenty.

A tady se Kettner rozčílil. „Já tady sleduji, jak tady Marek Benda porušuje zákon. Škola má být apolitická. A vy tady s klidem sdělujete, že jedete na školu a promlouváte k těm studentům. Já si myslím, že vy byste to dělat neměl,“ zuřil Kettner.

„Já to dělám už třicet let. Jedu tam jako poslanec. A ti studenti mají možnost tam nejít,“ snažil se bránit Benda.

„Třicet let porušujete zákon,“ zaznělo od Balaštíkové.

„Já si myslím, že zákon neporušuju,“ trval na svém Benda.

Moderátorka Tománková pak nastolila téma armádních zakázek a nákupu bojových vozidel pěchoty.

„Máme válku za humny. Slyšíte z úst ruských představitelů, že Ukrajina je zbytečný stát a že Polsko možná taky. Takže ta bezpečnost je zásadní. A důležité je, že ty peníze se objeví taky v domácím průmyslu a roztočí ta ekonomická kola,“ pravil Lacina.

A Balaštíková znovu vystartovala. „Já se ptám, zda jsme toho potřebovali tolik, když tady ministerstvo průmyslu musí ušetřit 20 miliard. A že nejsou peníze pro důchodce. Tak paní Černochová je asi superúspěšná ministryně a vydupe si, co chce,“ kroutila hlavou Balaštíková.

A že Černochová nenaslouchá názorům odborníků. „Ti odborníci se jí to pokoušejí vysvětlit, a když zjistí, že to nikam nevede, tak raději sami odejdou,“ zaznělo od poslankyně ANO.

Benda také vyrazil do útoku. „Absolutně prvním úkolem státu je národní bezpečnost. Kdo tomu nerozumí, kdo bere stát jen jako nástroj na přerozdělování peněz, tak si zadělává na to, že ho nějaký diktátor dříve či později sežere,“ prohlásil Marek Benda.

Všichni politici přítomní v TV studiu se shodli na tom, že „nápad s rušením rodných čísel“, s nímž přišel šéfpirát Ivan Bartoš, lze odložit nebo úplně opustit – protože před českým státem leží důležitější úkoly.

