„Daň z dýchání!“ Hejma pozval na pódium šéfku Trikolóry a přišla smršť. Ránu ODS pak zasadil bývalý straník

Ondřej Hejma a Žlutý pes, předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová, lídr Svobodných Libor Vondráček a další. Tak vypadalo setkání zástupců Trikolóry, Svobodných a Soukromníků v Českých Budějovicích. Na koncert, který pořádali, přišly desítky lidí. Pod jevištěm se zpívalo i tančilo.

Chcete žít v zemi krále Miroslava?

„Když jsem sem dnes jel, tak jsem ten plakát všude viděl. Podle mě nejlepší plakát v celé kampani. Ženská uprostřed - ohnivá pochodeň a potom gentlemani vedle ní. A támhle je, má klobouček, žena v modrém právě přichází,“ uvedl vtipně předsedkyni Trikolóry Zuzanu Majerovou zpěvák Ondřej Hejma.



Ondřej Hejma vystoupil se svou kapelou Žlutý pes. (FOTO: David Hora)

„Jsme moc rádi, že jsme dneska tady. Jsem ráda, že s námi jezdí Žlutý pes a Ondra Hejma, kterého si moc vážím. Jak jistě víte, Trikolóra, Svobodní a Soukromníci se dali dohromady jako jeden pravicový subjekt, který nejen, že chce hájit práva našich lidí, ale také bránit naše děti, bránit vaše peněženky, bránit normální svět,“ řekla stručně a jasně Zuzana Majerová a pozvala k sobě na jeviště i lídra Svobodných Libora Vondráčka.

„Myslím si, že to, že jsme se tady sešli, že se chceme bavit bez nějakých podmínek, to už samo o sobě je tím hlavním sdělením,“ usmíval se Vondráček a ukázal na hraniční sloup z pohádky Pyšná princezna, který s sebou na akce vozí a který, jak prozradil, při minulé akci v Českých Budějovicích ukazoval šipkou Půlnočního království na stánek hnutí ANO. „Pokud chcete žít v zemi krále Miroslava, v zemi, kde je zpívat a tancovat dovoleno, a kde se takto můžete scházet, kdykoli se vám bude chtít, tak myslím, že my jsme pro vás ta ideální volba. A pokud chcete žít v Půlnočním království, jak ukazuje náš hraniční sloup za námi, tak jsou tu strany jiné,“ žertoval a dodal. „Ale myslím, že si užijeme, že jsme právě teď v Miroslavově zemi, užijeme si, se můžeme zpívat, tancovat…., dát si třeba pivo. Prostě….užijte si to,“ popřál za velkého potlesku.

„Řekli to hezky – normální svět. Vždyť mi nic nechceme, chceme jen ten normální svět. Myslím, že je to hrozně důležité. A proto, přátelé, já tu osmu budu volit. Narodil jsem se v baráku, který měl číslo osm. Takže pro mě je to osud,“ přidal se Ondřej Hejma.

Pomoci Maďarsku? Ano. Green Deal? „Daně za dýchání“!

Předsedkyně Trikolóry se pak také mimo jeviště vyjádřila k tomu, že premiér nabídl pomoc Maďarsku s ochranou hranic proti migrantům.

„Toto gesto vidím jako pozitivní, protože si myslím, že premiér Orbán a Maďarsko se na vlnu nelegální migrace dlouhodobě připravuje. Připravuje se daleko lépe než my. My s tím musíme začít také. A pokud jim teď můžeme pomoci, protože ve své podstatě, když my pomůžeme jim, tak to chrání i nás, tak proč bychom to neudělali?“

Pro Parlamentnilisty.cz se pak ještě vyjádřila ke Green Dealu a zdražování, kterého se lidé v této souvislosti obávají.

„Tak už to vidíme. Zdražování energií a tepla je logický důsledek přistoupení na Green Deal. My tomu pracovně říkáme daň za dýchání, protože to vlastně zdraží veškerou činnost člověka ve všech sférách. To znamená i věci jako jsou potraviny, zdraží to prostě život nám všem. To absolutně nemá nic do činění se záchrannou planety. To je alibistické a pokud to někdo tvrdí, tak ví, že lže,“ nebrala si servítky.

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 2% Ne, později 0% Ne, vůbec to nezakazovat 97% hlasovalo: 14221 lidí

„Já osobně si myslím, a řeklo to x lidí, odborníků na elektromobilitu, že to je naprosto utopistická myšlenka. V současné době není možno, aby byla realizovatelná i kvůli tomu, jakou má Německo politiku energetiky. Protože právě ty jaderné elektrárny, které my podporujeme, jsou naprosto nezbytným předpokladem pro co nejlepší výrobu energie. Všude kolem od toho ustupují a na druhou stranu říkají, že chtějí elektromobilitu. Oni vyvracejí druhou větou tu první. Takže věřím, že je to utopie a zůstane u ní,“ sdělila.

V průběhu večera ji Ondřej Hejma pozval znovu na jeviště, aby si spolu zazpívali.

„Dáma v modrém přijde a normálně si s námi zazpívá. My ji otužujeme, takhle na tom turné, aby si zvykla na to, co ji čeká,“ usmíval se.

Už to není ta stará ODS. A české zemědělství? Dostává na frak!

Za Trikolóru kandiduje i bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek.

„Já jsem byl dlouholetý člen ODS. Bavilo mě to, až do té doby, než vyloučili Vaška Klause ml. A to byl takový impuls tomu Vaškovi pomoct. Protože vlastně byl z ODS vyloučen za nějaký názor, a to si myslím, že se nedělá. A i když Vašek nakonec odešel, tak pořád ta Trikolora má moc zajímavý program, alespoň pro mě. Já jsem se účastnil toho, když se program tvořil, psal jsem program pro životní prostředí a dost jsem se podílel i na tom o zemědělství. Celá ta filozofie je mi blízká,“ vysvětlil a k ODS dodal.

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 6% Víc peněz a osobní prosperitu 6% Svobodu podnikání 7% Demokracii 18% Bezpečnost 63% hlasovalo: 24891 lidí

Vyjádřil se i k tomu, jak vidí české zemědělství.

„Má to dvě roviny, takovou tu ryze českou, a potom evropskou. Když vezmu tu evropskou, tak čeští zemědělci jsou v Evropě znevýhodnění, protože dostávají úplně jiné dotace než zemědělci ve velkých státech EU, jako je Německo nebo Francie. A konkurovat potom s nimi na evropském trhu je velice těžké. Ta nerovnoměrnost se mi opravdu nelíbí,“ vysvětlil a pokračoval.

„A druhá věc je z pohledu ČR. To naše zemědělství dostalo dost na frak. Hospodaří se tady na hodně velkých celcích. Půda je dnes v podstatě zbavená všech živin, díky tomu, že se pěstují stále jedny plodiny. A to už vůbec nemluvím o těch energetických, jako je řepka a podobně. Zkrátka ta dotační politika to české zemědělství hrozně zkazila, v podstatě zničila. Dnes se o půdu nepečuje tak, jak se pečovalo dřív, z pozice nějakého drobného vlastníka. Prostě, pokud k tomu ten zemědělec nemá až takový vztah a jde třeba jen po těch dotacích, tak to takto vypadá. Půda je dnes přechemizovaná, zbavená živin a to s sebou samozřejmě nese hrozně dalších následků, včetně nějaké změny mikroklimatu atd. Takže je co napravovat,“ uzavřel Mánek.

Fotogalerie: - Klima nepočká...

Hudební producent: Hájí zájmy běžného občana

Na akci dorazil i hudební producent Aleš Trdla. „V každém případě si myslím, že je to dobré seskupení. Hájí zájmy běžného českého člověka, který už některých opatření, a možná i zdánlivě nelogických nařízení vlády, má dost,“ uvedl na adresu Trikolory, Svobodných a Soukromníků.

Pro Parlamentnilisty.cz se pak zamyslel nad tím, jak podle něj volby dopadnou.

„Celkově mám zato, že ty průzkumy to nemusí tak úplně dobře odhalovat, protože řada lidí neřekne, koho bude volit. Takže nějaké překvapení může být. Nicméně se obávám, že asi ANO vyhraje a pak bude záležet i na panu prezidentovi, jak se to bude dál vyjednávat. Co se týče Trikolóry, tak si myslím, že jsou na hranici těch pěti procent, Věřím, že řada lidí ještě třeba není rozhodnutá, nebo, jak už jsem zmínil, nechce říct, koho bude volit, takže si myslím, že by těch pět a půl, šest procent Trikolóra mohla udělat. V tom jim věřím,“ uvedl.

