,,Dej ten mikrofon do h*jzlu!" Očkování a covid: Blázinec! Co čekáte? Osobnost řekla pravdu

V českých krajích se pomalu rozbíhá očkování proti koronaviru. Nejinak je tomu i na Vysočině. Vakcínu od firmy Pfizer očkují zdravotníkům i v Nemocnici Jihlava. Jako první se nechal očkovat ředitel Velen, aby šel svým zaměstnancům příkladem.

Anketa Vadí vám tempo očkování v ČR? Ano, je to pomalé 26% Ne, je to v pořádku 21% Na očkování kašlu 53% hlasovalo: 2504 lidí

Zároveň se však vymezil proti vládní očkovací strategii a zdůraznil, že záměr předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), dostat z každé lahvičky s vakcínou 6 dávek místo 5, nemusí vždy vyjít.

Aby ukázal, co si myslí, oblékl si na sebe při očkování tričko s nápisem „Čau lidi, doufám, že se ho tento rok už zbavíme...“ stálo na tričku ve dvojsmyslné narážce.

Když mu píchali vakcínu, seděl na židli jako vzorný pacient a do záplavy kamer a mikrofonů hlásil, že se cítí výborně.

Někomu se ale nelíbilo, že je pan ředitel obklopen tolika mikrofony.

„Dej ten mikrofon do hajzlu,“ ozvalo se v jednu chvíli z davu, který očkování přihlížel.

Babiš Veleva ostře kritizoval v nedělní Partii televize Prima.

„On měl na sobě to antibabišovské tričko, tak ho neberte vážně,“ podotkl premiér. A připomněl, že celkově vláda objednala 15,9 milionů vakcín pro asi 9 milionů lidí, ale zatím je v Česku k dispozici jen vakcína společnosti Pfizer. „Pokud pan ředitel není schopen to zařídit pro své občany na Vysočině, tak je to jeho problém. To bylo politické gesto, ale teď by se neměla dělat politika. Izrael zvládá šest dávek, v USA zvládají šest dávek a pokud to pan ředitel nezvládá, no tak je mi to líto. Ale já myslím, že on to zvládá, ale dělá politiku,“ vypálil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pan ředitel odmítl mlčet.

V Událostech, komentářích ČT prohlásil, že počítá s tím, že Českem proletí další koronavirová vlna. „Nikdo nebyl schopen občany umravnit, tak my čekáme větší problém,“ řekl s tím, že v Česku sice byl vyhlášen lockdown, ale řada lidí ho ignorovala, vyrazila např. na zavřené sjezdovky a nikdo nebyl schopen je zastavit.

Regionální nemocnice prý budou přetížené a už nebudou mít prostor na to očkovat občany, protože budou mít dost práce s tím, že budou pečovat o covidové i necovidové pacienty.

„My sice máme očkovací strategii, která říká koho máme očkovat, ale neříká kým,“ upozornil. „Zbylo nám testování, čeká nás vlna covidu, která nás extrémně personálně zatíží a představa, že v tomhletom blázinci ještě budeme očkovat širokou veřejnost, je naprosto lichá,“ popsal situaci.

„Praha na tom asi bude výrazně líp. Populace je asi mnohem disciplinovanější překvapivě a jednak tam jsou mnohem větší kapacity,“ dodal ještě.

Vláda se podle něj zkrátka a dobře v očkovací strategii nemůže spoléhat na už tak dost vytížené nemocnice, ale musí povolat posily.

Zdůraznil také, že očkování musí být v prvé řadě bezpečné, počet dávek získaný z jedné ampulky je podle Veleva až na druhém místě.

„Trvám na tom, že pokud se bude ta šestá dávka získávat tak, že se bude vysávat podtlakem někde z rohu ampulky a hrozí to, že bude podána neaktivní dávka. Tak to ne. Pokud se nám bezpečně podaří nabrat šest dávek, velmi rádi dáme šest dávek,“ zdůraznil ředitel.

Z většiny ampulek se prý zdravotníkům podařilo získat 6 dávek, ale nelze se na to absolutně spoléhat.

Psali jsme: Málo vakcíny v EU. Macron bouchá vzteky do stolu. Babiš: Můžeme jen čekat Zdravotně postižení píší Blatnému. V plánu očkování se na ně vláda vykašlala Prymula z televize obvinil Brusel. Izrael očkuje statisíce, USA miliony, jenže my v EU... Očkování Bohdalové. Je to úplně jinak, protestuje nemocnice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.