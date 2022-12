„Děs. To jsme nezažili." Na manžela Nerudové padá kostlivec z EU

reklama

„Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová přezdívaná česká Čaputová má problémy. Snaží se je odrážet, vymlčet nebo zamést pod koberec. A tak v médiích neúnavně tvrdí, že v kauze turbodiplomů na její univerzitě byla hajný, který chytal pytláka. A za nic nemůže. K statisícovým nákupům umění do své rektorské kanceláře se vyjadřuje jen velmi spoře a zaštiťuje se architektem. A hlavně neustále tvrdí, že narozdíl od jiných kandidátů nemusí řešit minulost,“ sdělila Bobošíková a pustila vyjádření Nerudové.

„Jako svou silnou stránku vnímám i to, že nemusím obhajovat svou minulost a plýtvat tím časem, který nám všem běží. Soustředím se na budoucnost nás všech a na témata, která jsou pro mne klíčová. Není čas se vracet zpátky. Je čas se postavit novým výzvám a posunout naši zemi dopředu.“

„O minulosti se profesorka Nerudová baví dost nerada. Ať už jde o její rodiče, jejich nedávný rozvod a majetkové vypořádání musel řešit dokonce Nejvyšší a potom Ústavní soud, nebo o spolupráci s jejím nástupcem v rektorském křesle, který ve funkci vydržel kvůli podezření z falšování dat plných pět dnů. S pětidenním rektorem podezřelým z falšování dat napsala ekonomka Danuše Nerudová vědecký článek pro časopis Farmaceutické a biomedicínské analýzy. Název článku lze přeložit jako cituji: Biočipová analýza proteinů s menší molekulou obsahující aminokyseliny s vázanou sírou, který se syntetizuje v játrech a ledvinách jako reakce na přítomnost dvojmocných kovových iontů v lidských nemocech. Paní profesorka ekonomie je evidentně multifunkční. Zvládne daně, spravedlivé důchody i protein v játrech a ledvinách. Co na tom, že její akademičtí kolegové nenalezli v článku žádnou souvislost mezi jejím oborem a proteinem? Hlavně že vykázala publikační činnost,“ dodala Bobošíková.

„A když jí její kolegové vyčítali podpis pod článkem ve farmaceutickém časopisu s tím, že může jít spíš o honbu za publikacemi a penězi, hájila se Danuše Nerudová tím, že ekonomickou část v článku vyškrtli. Přesto se zachování svého podpisu spolu s kolegou podezřelým ze zfalšování dat nevzdala. Neboli ve světě Danuše Nerudové jste autor publikace, i když vaši část z této publikace vyškrtali,“ pokračovala Bobošíková.

„Je zajímavé, že se novináři stále ptají na to, zda nemůže v případě zvolení Danuše Nerudové dojít ke střetu zájmů kvůli tomu, že její manžel je partnerem největší tuzemské právní kanceláře. Co ale zcela opomíjejí, je obrovský skandál celounijního rozměru, ke kterému došlo před 13 lety. Tehdy Robert Neruda ještě nebyl soukromým právníkem se specializací na soutěžní právo, ale místopředsedou antimonopolního úřadu. A na starost měl hospodářskou soutěž, boj proti kartelovým dohodám a schvalování fúzí. Jestlipak víte, co se v době jeho místopředsedování stalo? Právě v roce 2009 dostala Evropská komise stížnost na vznikající kartel na českém energetickém trhu. Stěžovatel tehdy psal, že už nelze dále přehlížet zřejmou dohodu o cenách mezi energetickými podniky, podporovanou polostátním ČEZem. Do České republiky kvůli tomu tehdy přijela z Bruselu skupina inspektorů, kteří měli údajnou dohodu o cenách prošetřit. A kontrola nebyla formální. Inspektoři z Evropské komise zabavili mobil tehdejšího generálního ředitele ČEZu Martina Romana. Ten stihl ještě varovat svou manželku předtím, že inspektoři mohou přijít i k nim domů. Dalším prošetřovaným, miliardář Daniel Křetínský z Energetického a průmyslového holdingu, který měl být také součástí nepovolené cenové dohody, do práce v den kontroly vůbec nepřišel. Asi pro jistotu. Následující den se ovšem snažil inspektorům předat ke kontrole zbrusu nový notebook a mobil. Neuspěl. Prohledali mu auto a pro starý notebook si prý zajeli až ke Křetínskému domů. Třetí vysoký vyšetřovaný manažer naopak svůj mobil pro jistotu ztratil v Turecku,“ vyprávěla Bobošíková.

„Bruselští antimonopolní inspektoři byli tím, co v českých energetických firmách našli, zděšeni. Podle všeho se krátce před jejich příjezdem důkladně uklízelo. Informaci o přísně utajené přepadové kontrole totiž těsně předtím zveřejnil na internetu jeden týdeník. A jediný, kdo o kontrole přitom měl vědět předem, byl právě antimonopolní úřad, respektive manžel Danuše Nerudové, místopředseda úřadu Robert Neruda. A jeho úzký tým, který za provedení celé akce zodpovídal. Robert Neruda tehdy řekl, že zprávu o chystané kontrole měli už několik dní předem. A pozor. Řekl také, že navzdory závažnosti podezření jeho úřad neplánuje žádné vnitřní vyšetřování, od koho a jak přísně tajná informace unikla. Podle serveru iDnes.cz, který tehdy vlastnila německá investiční skupina, byli úředníci z Bruselu zděšeni. Jejich mluvčí prohlásil, že se něco takového úřadu nestalo za padesát let jeho existence. Podle dobových článků tehdy měli informace pustit, cituji, ČEZem uplacení lidé z brněnského antimonopolního úřadu, kteří to řekli energetikům. A ti to pak sami pustili do časopisu Euro. Tím měli alibi, že o razii věděli všichni, protože se o tom dozvěděli z novin. Konec citátu,“ poznamenala Bobošíková.

„Evropská komise udělila za pokus o zametání stop firmám pokutu 60 milionů korun. A elitní právník Robert Neruda? Ten záhy poté ze své funkce na antimonopolním úřadu odešel do soukromého sektoru. Jak došlo k úniku informací, které znal v České republice pouze Robert Neruda a úzký tým jeho spolupracovníků, nebylo nikdy objasněno,“ řekla Bobošíková.

