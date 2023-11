„Díky SPOLU jsme u vlády, to považujeme za důležitou hodnotu“. Ódéesáci vysvětlovali lidem, proč nejdou do eurovoleb sami

reklama

„Dlouho jsem byla přesvědčená o tom, že by měly jít všechny tři politické strany samy. Těch argumentů, proč jít samy, nebo spolu bylo obrovské množství,“ začala vysvětlování europoslankyně Veronika Vrecionová. „Musím ale říct, že konečným cílem mělo být, abychom v Evropském parlamentu dosáhli lepšího výsledku, než máme nyní. Jen jsme se rozcházeli s některými členy vedení, jakou cestu zvolit, abychom nepoškodili vládu, nepoškodili značku SPOLU a je potřeba s tou značkou dál pracovat. Díky tomu máme premiéra Petra Fialu, jsme u vlády, a to považujeme za důležitou hodnotu, kterou jsme chtěli uchovat. Argumentů padalo mnoho,“ uvedla mimo jiné.

Vrecionová: „Nevím, kdo z vás zná osobně Petra Fialu?“

V sále Šelepky v Brně sledovaly debatu desítky lidí, pro které byly připravené propagační materiály k evropským volbám i knihy k zakoupení.

Europoslankyně na adresu premiéra uvedla: „To není člověk, který válcuje na sílu, je to velký demokrat.“ Ujistila, že o podobě kandidátky do eurovoleb celé předsednictvo během léta diskutovalo. „Argument, aby se nepoškodila vláda, aby naši koaliční partneři měli možnost obhájit minimálně počet europoslanců, které mají, že bude vhodnější a výhodnější, abychom šli spolu, že to bude pro voliče čitelnější, protože volič nesleduje detaily našeho programu. Politika je o tom, abychom byli schopní se dohodnout. Tento argument potom převážil a my jsme asi před čtrnácti dny nebo třemi týdny zasedli ke společnému stolu s ostatními partnery z KDU a Topky. Především nám šlo o program. Nebudeme si nalhávat, že v evropské politice máme nejvíce rozdílů. Cíl je společný. Všichni víme, že je dobře, že chceme být členy Evropské unie. Nikdo to nezpochybňuje,“ zmínila.

Upozornila, že „Saša“ sepsal desatero. „Já jsem zase pracovala na dohodě o tom, jak bude kandidátka vypadat, jaký by byl klíč pořadí kandidátů. Vlastně jsme se dokázali s partnery shodnout. To bylo klíčové. Dohodli jsme se, že budeme schopni, pokusíme se pracovat dál a minulý týden v pátek proběhla tisková konference, kde jsme všechno ohlásili,“ konstatovala. „Prostě jsme přesvědčení, že padlo správné rozhodnutí, bude nás to stát hodně práce, ale jdeme do voleb společně a postavit se tak, abychom mohli stále říkat, co říkáme a zůstali pro voliče čitelní. Myslím si, že jsme schopní vyhrát evropské volby,“ uvedla.

Moderátorka debaty připomenula, že Vrecionová pracovala i v kanceláři prezidenta Václava Havla, působila jako starostka, poslankyně nebo senátorka.

Vondra: „Mentálně jsem se přenastavil“

„V zásadě jsme jako Veronika upozorňovali na to, že si myslíme, že by bylo lepší jít samostatně nikoli proto, že bychom nevěřili nebo nefandili,“ volně navázal europoslanec Alexandr Vondra. „Evropské volby jsou specifické kvůli několika věcem. Jsme v jiných frakcích a předpokládám, že zůstaneme, v tom jsme interně srozuměni i v dohodě, co jsme udělali v pátek,“ dodal a upozornil na „kroužkování“, které pro jistotu nechává politologům. „Kde se nejvíce odlišujeme u evropské politiky, kde máme ano, ale, ne ano za všech okolností a bezvýhradně. Tak to je a zůstává. Když máte někde výzvu…“ dodal a publikum pobavil příměrem z lehké atletiky.

„Upozorňoval jsem, že když to nebude dobře připravené, nakonec by mohlo značku SPOLU vlastně poškodit…“ uvažoval.

„Vedli jsme o tom debatu, faktem je, že moravské křídlo to významně posunulo taky, zdůrazňuji v hlavním městě, ale jenom v dobrém. Dali jsme si, nechci říkat podmínky, ale prostě představu,“ vylíčil, jak psal „desatero“, které doporučuje přečíst. „Gró jsem psal a kdybych chystal samostatnou kandidátku, bude to stejné. Měl jsem nějakou představu, bez nějakých kvót, to jako, když bude ODS, tak bude muž, žena, muž, žena… Chtěl jsem, aby tam byla jednička a dvojka,“ bavil dál publikum.



„V pátek jsme udělali dohodu. Jsem sice starý dědek a mohl bych těžit z minulosti nebo se k ní stále obracet v melancholii a vzpomínkách, ale to je na prdlačku, musím koukat dopředu. Mentálně jsem se přenastavil, jdeme ty volby vyhrát, věřím si,“ konstatoval za potlesku. „Jak už jsem starší, už to nedávám v plné intenzitě jako ve středním věku. Když jsem byl mladý, neměl jsem problém spát čtyři hodiny dva roky. Teď už mám čtyři vnoučata,“ připomenul a za úsměvů osazenstva místní restaurace, že za volantem pomůže jen telefonování, varoval před spánkem za volantem.

Moderátorka připomenula hned v úvodu, že Vondra byl např. velvyslancem ve Spojených státech amerických, ministrem obrany nebo senátorem.

Krutílek: Koncept EU je příliš složitý

„Pokud chceme vyhrát, musíme mít víc než hnutí ANO, které mělo v minulých volbách šest poslanců. My, když spočítám strany koalice SPOLU, tak 4 ODS, 2 Topka, 2 lidovci. Osm mandátů z jednadvaceti je podle mého soudu to naprosté minimum, kterého musíme dosáhnout, abychom obhájili koncept projektu SPOLU i v evropských volbách, teď bez ohledu na to, jak bude vypadat uvnitř a které strany si urvou kolik. 8 mandátů je naprosté minimum. Bez nich to výhra nebude,“ uvedl Ondřej Krutílek, člen externích poradců premiéra Petra Fialy a odkázal na dva pro něj klíčové milníky, tedy konec listopadu, kdy budou rozhodovat regiony o tom, koho vyšlou do volebního klání, pak konec ledna, kdy se bude sestavovat kandidátka. „Milníky, kterými musím projít, abych byl co nejvýš,“ dodal s tím, že pro něj byla velká škola „pracovat se Sašou“.

„Celý evropský projekt už je hrozně technicistní. To je věc, kterou ti, kteří přijdou nově, nejsou schopní přijmout a nebudou schopní se v tom zorientovat. Co jsem schopen nabídnout, je, že se nebudu rozkoukávat a budu hned první den vědět, co mám dělat,“ tvrdil.

„Norma Euro 7 se týká emisí z výfuků aut, respektive dosud tomu tak bylo. Nejenže zpřísňuje emise z výfuků aut kromě CO2, na to máme něco jiného, ale zároveň zavádí nové omezování emisí z brzd a pneumatik, z toho otěru. Když norma přišla, zděsili jsme se, protože jsme zjistili, že je to velmi přísné. Když jsme si dali do kontextu, že by v roce 2035 měly skončit spalovací motory, tak nám moc nedávalo smysl, aby byla přísná eurosedmička na vlastně výběhovou technologii s tím, že by do toho automobilky musely příliš investovat. Tím pádem by se auta zdražila, a tím pádem by řada z nich automaticky zmizla z trhu, protože by byly tak drahé, že by si je nikdo nekoupil. Naším cílem bylo se zaměřit na emise, které budou mít i elektromobily a nastavit nějakou rozumnou trajektorii v zavádění kontrol emisí z brzd a z pneumatik, aby to nebylo prostě likvidační a zároveň v maximální možné míře omezit přísné požadavky na emise z výfuku. Zkrátka a dobře, abychom zůstali na eurošestce,“ popsal.

Hosté reagovali na otázky o tom, proč jde koalice SPOLU společně i do evropských voleb, o čemž rozhodli 27. října, nebo co by mohlo být považováno za úspěch, co je vhodné při evropských volbách sledovat nebo o programovém desateru.

