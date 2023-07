„Divoké hordy“ ve Francii. Hoří budovy, v Marseille vyrabovali obchod se zbraněmi

reklama

Nejvyhrocenější má být situace v přístavním Marseille, které se opět stalo dějištěm bojů s policisty a centrum i čtvrti na severu města byly postiženy rabováním. Kolem druhé hodiny ranní marseillská policie oznámila, že přes noc zatkla 88 často maskovaných mladých lidí, kteří rabovali místní obchody či se o to pokoušeli. Násilníci měli také zapálit jeden ze supermarketů.



Televize Sky News s odvoláním na tamní policii informovala, že lupiči ve městě vnikli také do obchodu se zbraněmi ve městě a utekli s několika loveckými puškami. S jednou ze zbraní byla nedaleko zadržena jedna osoba, uvedli policisté.

Starosta města Benoit Payan vyzval o pomoc stát a pořádkové síly a poznamenal, že je situace ve městě spojená s výtržnostmi a rabováním „nepřijatelná“. Francouzský ministr vnitra oznámil, že do města byly k potlačení nepokojů vyslány další „významné posily“.

K rabování a střetům mezi protestujícími v kuklách a policií došlo také v některých částech Grenoblu, Saint-Étienne a Lyonu. V pařížském regionu opět také výtržníci zapalovali auta a v Nanterre bylo zatčeno devět lidí, kteří měli u sebe kanystry a zápalné lahve. V Saint-Denis bylo požárem zasaženo administrativní centrum a ve Val-d'Oise vzplála po útoku radnice Persan-Beaumont a stanice městské policie.

Server France 24 také informoval, že francouzská policie jen během čtvrté noci nepokojů zadržela více než 1 300 lidí po celé zemi.

Hlášena byla také střelba z brokovnic a kalašnikovů a snímky ze sociálních sítí ukazují výbuch, který otřásl starou přístavní oblastí Marseille. Městské úřady uvedly, že příčinu vyšetřují, ale nevěří, že by došlo k nějakým obětem.

K výbuchu došlo také podle britského The Guardian u pošty v Lyonu, kde explodovalo výbušné zařízení.



Násilné nepokoje, které zmítají Francií již pátým dnem, spustila smrt sedmnáctiletého mladíka Nahela M. alžírského a marockého původu. Toho v úterý ráno zastřelil policista při řízení vozu poté, co odmítl uposlechnout výzvy hlídky a snažil se policistům ujet.



Policisté upozorňují, že jsou do násilností často zapojeni nezletilí a hovoří o výtržnících jakožto o „divokých hordách“. „Tváří v tvář těmto divokým hordám nestačí žádat o pořádek, je potřeba ho nastolit!“ píše se v prohlášení odborů UNSA Police a Alliance Police Nationale s tím, že jde o „diktát násilné menšiny“.

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Darmanin v hlavním večerním zpravodajství televize TF1 v pátek uvedl, že průměrný věk více než 900 lidí, kteří byli v noci na včerejšek zatčeni, je 17 let. Některým násilníkům prý bylo jen 13 let.

Po sociálních sítích se šíří video, kde protestující výtržníci zdemolovali mimo jiného také památník holocaustu v Paříži. „To je nehorázné. Kdo nerespektuje památku druhých, nezaslouží si úctu ostatních,“ okomentoval událost izraelský novinář Hananya Naftali.

FRANCE: Holocaust memorial in Paris vandalized by rioters. ??



This is outrageous. Those who disrespect the memory of others do not deserve respect from others. pic.twitter.com/6uRunlMOXj — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 1, 2023

