Z Bruselu a elitních salonů do čela Prahy. Pirátská nominace šokuje

13.02.2026 16:58 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Pražská politika vře. Piráti vytáhli do boje o post primátorky pro Terezu Nislerovou – ženu s výraznou bruselskou zkušeností a vysokými manažerskými posty v petrochemickém koncernu ORLEN. Strana mluví o odbornosti a zkušenostech. Kritici se však ptají: rozumí skutečně problémům lidí na pražských sídlištích, nebo jde o další pokus nabídnout korporátní přístup v pirátském balení?

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Zdeněk Hřib hojně využíval poslanecké výsady přednostního práva

Zatímco běžný Pražan řeší, jak zaplatit nájem nebo kudy projet rozkopaným městem, pirátská kandidátka na primátorku Tereza Nislerová přichází s kariérou vybudovanou v bruselských institucích a energetickém byznysu. Její profesní dráha je bezpochyby výrazná – spojená s evropskými fondy, veřejnou podporou i vrcholovým managementem. Právě zde se ale nabízí zásadní otázka: je tato zkušenost přenositelná do každodenní správy města?

Může člověk, který se roky pohyboval v prostředí unijních regulací a velkých korporací, plně chápat frustraci obyvatele, který denně řeší dostupnost bydlení či dopravu?

Ve světle dekarbonizace, v šeru ropný průmysl?

Největší emoce budí její profesní sepětí s koncernem ORLEN. Piráti se dlouhodobě profilují jako hlas klimatické odpovědnosti a kritici fosilního průmyslu. O to výrazněji působí nominace manažerky z petrochemického sektoru do čela Prahy.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
3%
1%
hlasovalo: 45477 lidí
Nislerová argumentuje modernizačními projekty a snižováním emisí, na nichž se podílela. Přesto zůstává na místě otázka, zda tento obrat nebude část voličů vnímat jako hodnotový rozpor. Pro některé podporovatele Pirátů může být obtížné sladit ekologickou rétoriku strany s kariérním zázemím kandidátky.

Z unijních kanceláří do pražských kolon

Nislerová strávila roky v administrativním srdci Evropské unie. To jí bezesporu dalo zkušenost s řízením projektů a složitých procesů. Jenže Prahu dnes netrápí nedostatek strategických dokumentů, ale akutní krize bydlení, přetížená doprava a rostoucí náklady na život.

Zatím od kandidátky zaznívají především obecné formulace o „dostupnosti“ a „modernizaci“. Konkrétní kroky, které by jasně ukázaly, jak chce situaci řešit bez další zátěže pro obyvatele, však zatím zůstávají méně čitelné. Nabízí se obava, že převládne spíše regulační přístup než praktická řešení.

Pirátská elita?

Při pohledu na její životopis vidíme příběh úspěšné ženy, která se starala o koně britské aristokracie na soukromých ostrovech. Pro část veřejnosti je to silná kvalifikace, ale v lidech z paneláků v Modřanech nebo na Černém Mostě to spíše vyvolává pocit, že kandidátka žije v úplně jiném světě. Každopádně to může působit jako symbol odklonu Pirátů od původní občanské energie směrem k elitnímu, technokratickému stylu politiky.

Politika však není jen o řízení investičních projektů a fondů. Je také o citlivosti k realitě lidí, kteří nemají zázemí velkých institucí ani korporací. Právě zde budou voliči posuzovat, zda kandidátka dokáže překročit rámec svého dosavadního působení.

Kdo bude Prahu skutečně řídit?

Kandidatura Terezy Nislerové tak otevírá širší otázku: kam se Piráti posouvají? Směrem k profesionálnímu manažerskému řízení města opřenému o zkušenosti z Bruselu a velkých struktur, nebo k politice vyrůstající z každodenní reality Pražanů?

Na podzim nepůjde jen o personální volbu. Půjde i o to, zda se z Prahy nestane další ambiciózní projekt řízený podle bruselských schémat a dotační logiky. Město ale není experiment ani položka ve strategickém plánu – je to živý organismus, kde se každé rozhodnutí promítá do života statisíců lidí.

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Může manažerka z ropného průmyslu důvěryhodně vést zelenou Prahu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

