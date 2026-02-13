Živě z Bruselu: „Vy jste tak marná, že vás ani Rusko nechce“

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Nikola Bartůšek hned v úvodu vysvětlovala, že v tuto chvíli již není europoslankyní za Patrioty pro Evropu, ale je jen nezařazenou europoslankyní, protože se prý objevil určitý tlak na to, aby politici současné vládní koalice spolupracovali v jednom šiku, a Přísaha Roberta Šlachty do tohoto šiku momentálně nepatří.
Jaroslava Pokorná Jermanová zdůraznila, že nemůže potvrdit, že by Nikola Bartůšek byla pod tlakem europoslanců z řad ANO.
Alexandr Vondra se poté pokusil ukázat jeden rozdíl mezi myšlením Evropanů a Američanů. Evropany podle něj brzdí „přemíra byrokracie, drahé energie a neschopnost riskovat“.
Ilustrativní případ se podle něj projevil u americké lyžařky Lindsey Vonnové, která nastoupila do olympijského závodu i se zraněným kolenem. Její závod dopadl opravdu hodně špatně. V důsledku pádu utrpěla velké zranění a v Itálii jí teď dávají do pořádku nohu. Ona sama však dává najevo, že do toho závodu chtěla jít i přes problémy s kolenem, a kdyby se měla rozhodovat znovu, rozhodne se jako zkušená závodnice, které je přes 40 let, stejně.
„A z Evropy zaznívá: To je příliš nezodpovědné. Do toho se neměla pouštět,“ poznamenal Vondra.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Nerudová kritizovala vysoké ceny energií v Evropě. A vedle toho se dovolávala jednotné evropské vlády. „A do toho nemáme jednotnou evropskou vládu. To je to, co nás brzdí, protože každý chce jít v těch agendách jiným směrem,“ poznamenala Nerudová.
Kateřina Konečná nabídla zcela jiný pohled.
„Evropu brzdí posledních dvacet let chyb. Dvacet let od Lisabonské smlouvy. To, co způsobil Lisabon, v podstatě vzalo suverenitu členských států. Já na rozdíl od paní kolegyně bych tu fakt nechtěla žádnou evropskou vládu. Já bych si přála, aby naopak ta suverenita členských států byla silnější, aby jim nebyla odebírána. Aby jim nebylo vyhrožováno, že jim budou odebírány fondy, právo veta a podobně. Druhá věc, která EU chybí, je sebereflexe. … A třetí věc, která EU chybí, jsou politici s vizí. My jsme se tady dneska zadlužili o dalších 90 miliard eur. Jako kdyby tady peníze rostly na stromech. A není tu nikdo, kdo by říkal, že my to chceme za deset let dovést sem a sem,“ nechala se slyšet Konečná.
Ing. Kateřina Konečná
Nikola Bartůšek si přisadila.
„Z mého pohledu to jsou bariéry na vnitřním trhu, které dopadají na naše firmy tak, jako kdybychom měli čtyřicetiprocentní clo. … Je to přeregulovanost veliká. A je to samozřejmě i ta silná ideologie. My vidíme, že volný pohyb služeb prakticky neexistuje, volný pohyb zboží je velmi omezený a volný pohyb osob je omezován. Hranice jsou zavírány,“ zlobila se Nikola Bartůšek.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
Kdo je vinen současnou situací?
„Pan kolega Vondra asi dostal pokyn z vedení ODS, že ODS umírá, že je potřeba ji zvednout,“ pozvedla hlas Pokorná Jermanová.
Niedermayer upozorňoval, že když firmy přidají v tempu na dekarbonizaci, začne klesat i cena emisních povolenek a všem firmám se uleví.
Jedna slovní přestřelka střídala druhou. Danuše Nerudová v jednu chvíli ve spojitosti s Kateřinou Konečnou mluvila o „zmařené ruské investici“, rýpla si.
„Vy už jste, paní kolegyně, tak marná, že už ani to Rusko vás nechce,“ rýpla si Nerudová.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Konečná to Nerudové hned vrátila. „Argumentace paní kolegyně je asi tak kvalitní jako rychlotituly, co rozdávala na univerzitě,“ prohlásila Konečná.
V poslední třetině diskuse došlo i na posilování obrany. Europoslankyně za ANO Pokorná Jermanová a komunistka Kateřina Konečná dávaly najevo, že výdaje na obranu lze nenavyšovat, aniž by to ohrozilo bezpečnost Česka.
Když Kateřinu Konečnou poslouchala Danuše Nerudová, neudržela se. „To je vlastizrádce. Nic jiného,“ kroutila hlavou nad komunistkou. „To snad není možné tady toto,“ povzdechla si. „To je přece diskuse o tom, že když se něco stane, tak my ty zbraně buď budeme mít, nebo nebudeme mít.“
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Nechte mě domluvit. Já jsem vám taky neskákala do řeči. V tuto chvíli, kdyby se něco stalo, tak my jako evropské státy se ani nedokážeme domluvit na tom, jak to bude fungovat bez Američanů,“ zlobila se Nerudová.
Ale Konečná si trvala na svém.
Když dostala slovo Pokorná Jermanová, zdůraznila, že vláda Andreje Babiše bude nepochybně hospodařit lépe, než předchozí vláda Petra Fialy, a i když pro rok 2026 drží výdaje na obranu na dvou procentech, a nikoli o několik desetin nad nimi jako předchozí vláda, dokáže českou armádu vybavit lépe.
„A opravdu, vaše poučování směrem k nám už je opravdu směšné. Jestli si potřebujete zvednout sledovanost na sítích, dělejte to jinou cestou. Mě opravdu už tenhle váš způsob komunikace nebaví. Opravdu mě to nebaví,“ vypálila Pokorná Jermanová.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Ani Alexandr Vondra Pokornou Jermanovou nešetřil. „Vy jste ukradli vládě 21 miliard a ještě jste vlastně prohloubili ten schodek,“ nedával si pomyslný ubrousek před ústa.
„My jsme neukradli nikomu nic,“ bránila se politička ANO. „Já chci jen říct, že za vás výdaje na obranu klesaly. My jsme je zvedali. A my jsme neukradli armádě nic. To byl fiktivní rozpočet Zbyňka Stanjury. A vy to dobře víte. Já jsem taky mluvila s lidmi z administrativy USA a oni to chápou. Vy tady jen strašíte. Přestaňte strašit, protože ty věci, které jste tady říkal, nejsou pravda,“ hřímala Pokorná Jermanová.
Vondra upozornil, že s Donaldem Trumpem je velmi obtížné diskutovat.
„S tím člověkem se nediskutuje. Tomu se nevysvětlují detaily. On prostě přijímá razantní rozhodnutí na základě velmi úzkých informací,“ uvedl Vondra. A pokud bude Babišova vláda pokračovat tímto směrem, pak podle Vondry hrozí, že český premiér zatluče hřebíček do rakve NATO.
Niedermayer se přidal.
„V tuhle chvíli si zahrávat s tím, že nebudeme navyšovat, podle jeho názoru, výdaje na obranu, to je opravdu hraní si s ohněm, protože to NATO je postavené tak, že bez americké funkcionality prostě nefunguje,“ zdůraznil Niedermayer.
RNDr. Luděk Niedermayer
Konečná trvala na tom, že je třeba investovat více do lidí a do snížení energetické závislosti Česka na jiných zemích.
Moderátorka Terezie Tománková debatu nasměrovala k závěru a rozloučila se s diváky.
