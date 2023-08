„Dokumenty do Moskvy z Hradu vynášejí“. Řádění Stehlíkové u Jílkové má právní dohru

reklama

Exkancléři Mynářovi vadily výroky exministryně Stehlíkové, kdy mimo jiné v pořadu veřejnoprávní televize Máte slovo řekla, že: „Všichni se ho bojí, vyhrožuje likvidací“, „Mynář s Nejedlým ovládají Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě, kdy nejenom vynášejí tajné dokumenty do Moskvy“.

Trestní oznámení za kancléře podala Advokátní kancelář Nespala, účet tak byl na Kancelář prezidenta republiky. A to ve výši asi čtvrt milionu korun za šest měsíců. Prezidentská kancelář však v celém sporu poškozena nebyla, a z toho důvodu podle serveru iRozhlas.cz to odmítli policisté i státní zastupitelství. A že Mynář by si měl hradit celý spor sám.

Trestní oznámení bylo mimo jiné podáno až tři měsíce po odvysílání zmiňovaného pořadu. Mynář při podání vysvětlení na policii nešetřil kritikou Stehlíkové. „Vůbec si neumí vysvětlit, že se ho někdo bojí a že vyhrožuje likvidací. Nikdy v životě nic takového nedělal a už vůbec ne v souvislosti s tím, co říká paní Stehlíková, protože nic z toho, co říká, se nestalo a jsou to lži,“ parafrázuje policejní dokument vyjádření bývalého kancléře.

Odmítl také to, že by byl hlavou teroristické organizace navázané na Rusko či že s Martinem Nejedlým ovládal exprezidenta Zemana. Odmítl i to že by sám uděloval amnestie během hospitalizace tehdejšího prezidenta Miloše Zemana.

Mynář mimo jiné také uvedl, že kvůli výrokům Stehlíkové došlo k hádkám s manželkou Alexandrou a také k celkově špatné atmosféře v domácnosti. Mělo mu být také vyhrožováno, to prostřednictvím SMS zpráv, které mu od různých osob chodily, a také měl dostat prázdnou nábojnici.

Spory v rodině a důsledky výroků psychiatričky popsala podle serveru iRozhlas.cz na policii také Alexandra Mynářová, která si stěžovala zejména na útoky na svých profilech na sociálních sítích, ale i na dopady na pracovní kariéru.

