„Domácí zabijačka“ v ODS? Kolem neúspěchu Skopečka je to prý složitější

Volba místopředsedů Poslanecké sněmovny přinesla nečekaný zvrat, když kandidát ODS Jan Skopeček nezískal potřebnou podporu a zůstal mimo vedení dolní komory. Koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila pouze své zástupce, což ODS okamžitě označila za porušení předchozích dohod a projev arogance nové vládní většiny.
Kromě něj nebyla zvolena ani Pirátka Olga Richterová. Ta získala jen o čtyři hlasy více, než má její poslanecký klub, je tedy zřejmé, že jí nevolila ani drtivá část opozice.
Naopak spolehlivě byli zvoleni Patrik Nacher z hnutí ANO a kandidát Motoristů Jiří Barták, kteří se tak ujali svých funkcí ve sněmovně. S předsedou Tomio Okamurou se budou prozatím střídat ve třech, než budou zvoleni další dva místopředsedové. Dolní komora totiž má mít, jak si poslanci odhlasovali, čtyři místopředsedy.
V druhé volbě už bude možná kandidovat i Vít Rakušan, kterého chtěl nominovat do vedení sněmovny STAN. Ve středu ale ještě kandidovat nemohl, protože byl stále ministrem vnitra a funkce ve vládě a vedení sněmovny jsou neslučitelné. Ve čtvrtek však Fialova vláda podala demisi
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Martin Kupka z ODS na síti X napsal: „Říkali, že budou ctít pravidla. To ale bylo před volbami! Po volbách je to už jinak. Do vedení sněmovny zvolili jen své zástupce. Nebrečíme a taky se nenecháme vydírat. Nezvolení Jana Skopečka, který v předchozích 4 letech korektně vedl všechny schůze sněmovny, ukazuje jen na skutečnou povahu nové koalice ANO–SPD–Motoristé. Dohodu o nevydání si volbou Tomia Okamury potvrdili. Ostatní je jim putna.“
Říkali, že budou ctít pravidla. To ale bylo před volbami! Po volbách je to už jinak. Do vedení sněmovny zvolili jen své zástupce. Nebrečíme a taky se nenecháme vydírat. Nezvolení @Jan_Skopecek, který v předchozích 4 letech korektně vedl všechny schůze sněmovny, ukazuje jen na…— Martin Kupka (@makupka) November 5, 2025
Podle informací, které získaly v kuloárech ParlamentníListy.cz, je ale příběh volby Jana Skopečka ještě složitější. Má se jednat v podstatě o „domácí zabijačku“ v rámci ODS. Opozice má ve sněmovně 92 hlasů, takže i kdyby Skopečka nevolil ani jeden poslanec z koalice, stále ho „zařízlo“ čtrnáct opozičních kolegů.
Podle informací, které jsme zaslechli, má jít o podobný signál, jako když v Německu Friedrichu Merzovi v klíčovém hlasování o novém kancléři vypovědělo poslušnost několik poslanců vlastní strany, blízkých jeho předchůdkyni a velké stranické rivalce Angele Merkelové.
Jan Skopeček, někdejší student Václava Klause na VŠE, je ve straně vnímán jako příslušník pravicového křídla. Nejde jen o ekonomické otázky, ale i o další agendu. Mezi novináři koluje množství (neověřitelných) informací, kolikrát právě Skopeček v tajných volbách (jako je třeba volba ombudsmana nebo členů mediálních rad) za plentou podpořil kandidáty „druhé strany“.
Po minulých volbách byla nejvýraznější tvář stranické pravice „odsunuta“ do ceremoniální funkce místopředsedy sněmovny a ministrem financí se stal Zbyněk Stanjura.
Nyní po rezignaci Petra Fialy ODS hledá nového lídra. Ačkoliv sám Skopeček podle informací ParlamentníchListů.cz příliš šancí na zvolení nemá, je vnímán jako součást pravého křídla, které zatím pro lednový kongres nenašlo svého lídra. Na rozdíl od liberálnější frakce, kde už kandidaturu ohlásil Martin Kupka a zviditelňuje se zástupce mladší generace Radim Ivan.
Zázemí místopředsedy té důležitější z parlamentních komor by pro Skopečka nebo kohokoliv, koho by případně podpořil, samozřejmě bylo ve stranických bojích podstatnou výhodou.
Boj o rozpočet
Také na platformě X se rychle rozhořela debata, která odhaluje hlubší trhliny uvnitř samotné ODS. Mnozí komentátoři naznačují, že Skopečkův pád nebyl jen důsledkem opozičního bojkotu, ale také interního selhání. Barbora Doubravová upozorňuje, že v pozadí Skopečkova neúspěchu je „boj o rozpočet“. Tvořící se vláda avizovala, že pokud končící kabinet návrh rozpočtu nezašle, tak jeho kandidáti nemusejí projít.
Pozadí neúspěchu Skopečka. ODS to pochopila špatně, zní z ANO https://t.co/e8D3cxqlFu via @SeznamZpravy— Barbora Doubravová (@BaraDoubravova) November 6, 2025
Profil CzechWidow připomíná, že Skopeček byl v minulosti ochoten jednat s ANO o podpoře pro funkci hejtmana, což ho uvnitř ODS diskvalifikovalo a oslabilo jeho pozici při volbě.
Vy fakt máte nula pudu sebezáchovy a jste naprosto odtržení od reality. Ukazovat Bendu jako morální maják a nechat kandidovat Skopečka, který byl ochotný pro fuknci hejtmana kolaborovat s ANO, to je prostě děsivé— CzechWidow ???? (@CzechWidow) November 6, 2025
Poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka v pořadu 360° ve vysílání CNN Prima NEWS připustil, že nezvolení Jana Skopečka (ODS) místopředsedou sněmovny souvisí se státním rozpočtem. Jeho návrh dosluhující Fialova vláda zatím nové sněmovně nepředložila, čímž podle Juchelky nesplnila svou zákonnou povinnost.
„Bylo to i v minulých sněmovnách, že se neprovolili někteří místopředsedové v prvním kole, ale až v tom druhém po nějakých dalších jednáních. Je to standardní věc, nikdo na to v rámci tajné volby nemá nárok. Na co ale máme nárok, je, aby nám včas podle zákona přišel státní rozpočet,“ uvedl ve vysílání Juchelka.
„Je to o tom, že když někdo nesplní zákonné podmínky a nepošle ten rozpočet do sněmovny, tak porušuje zákon. My už nevíme, jakým způsobem na to máme upozornit. My to říkáme na plénu, říkáme to do médií, vyzýváme tuto vládu, píšeme to na sociální sítě, prosíme je o to, žádáme je,“ pokračoval poslanec.
„Dělají to i ekonomičtí experti a Národní rozpočtová rada. My žádné osobní animozity proti kandidátu Janu Skopečkovi nemáme,“ dodal Juchelka.
Na to krátce reagovala poslankyně za STAN Věra Kovářová. „Tak ho, prosím pěkně, zvolte,“ vyzvala kolegy z ANO, SPD a Motoristů.
Kovářová ve vysílání také pochválila dosluhující vládu. „Byla to dobrá vláda. Předáváme zemi ve velmi dobrém stavu. Vládě Andreje Babiše se bude vládnout lépe, než když my jsme začínali,“ soudí politička.
Nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura se vyjádřil, že jeho strana chce zklidnit situaci v zemi. „Chceme zarazit zvyšování plánovaných odvodů živnostníků od začátku roku,“ zdůraznil politik. Dále hovořil o snížení cen energií a o dostupnosti bydlení. „Dnes se čeká na stavební povolení osm až deset let. Chceme zkrátit stavební řízení. Snížíme tím cenu bydlení a zvýšíme dostupnost,“ řekl Okamura.
Tomio Okamura
Moderátorka Pavlína Wolfová se pak Kovářové zeptala: „Budete součinná sněmovna? A dáte tam ten rozpočet?“
„Budeme jinou opozicí než ta předchozí. Vláda avizovala, že rozpočet rozešle. Budeme podporovat zákony. Pokud povedou k tomu, že se bude zlepšovat situace v ČR, není důvod, abychom je nepodporovali,“ dušovala se místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN.
Proč šla k zemi ukrajinská vlajka
Okamura se také vyjádřil k sundání ukrajinské vlajky ze zdi sněmovny. „Slíbil jsem voličům před volbami – a slyšeli jste to všichni mnohokrát –, že pakliže SPD bude součástí vlády, tak ukrajinské vlajky půjdou dolů ze státních budov. My preferujeme, aby na státních budovách byla česká vlajka. Splnil jsem slib a sliby se plnit mají, takže já si za tím stojím,“ uvedl Okamura.
Na jeho slova reagoval Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu STAN: „Byl jsem hrdý na předchozí paní předsedkyni Poslanecké sněmovny mimo jiné i právě proto, že okamžitě po vypuknutí konfliktu, kdy Rusko napadlo svrchovanou zemi Ukrajinu, jsme celou dobu měli ukrajinskou vlajku. To, co provedl pan nový předseda, je facka Ukrajině, ukrajinským hrdinům, kteří umírají na frontě, ale i facka lidem na Ukrajině, kteří jsou bombardováni a žijí ve válce.“
autor: Naďa Borská