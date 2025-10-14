I z vašich peněz. Ukrajině slíbili přes 240 mil. korun na souzení Putina

Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Celkově tedy jde o 16 milionů euro, v přepočtu asi 390 milionů korun.
Kallasová potvrdila postoj EU, že za válku nesou odpovědnost vysoce postavení ruští představitelé, a zdůraznila, že bez základního zločinu agrese by neexistovaly žádné válečné zločiny ani zvěrstva. Vysoká představitelka EU také zdůraznila, že nikdo by neměl zůstat nepotrestán za spáchané zločiny.
„Důkazy o ruských válečných zločinech na Ukrajině jsou jasně viditelné. Nepotrestané zločiny jen podněcují k novým zvěrstvům. Dnes poskytujeme prvních 10 milionů eur pro Zvláštní tribunál, abychom zajistili, že osoby odpovědné za zločiny agrese neuniknou spravedlnosti,“ oznámila na tiskové konferenci.
The evidence of Russia’s war crimes in Ukraine is plain to see.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
Unpunished crimes only encourage new atrocities.
Today, we are providing the first €10 million for the Special Tribunal to ensure that those responsible for the crimes of aggression do not escape justice. pic.twitter.com/TpvpraxE9e
„Evropská unie zvyšuje bojovou kapacitu Ukrajiny a vyčleňuje 2 miliardy eur na drony. Rozšíříme také mandát civilní mise EU na Ukrajině o kybernetickou obranu a podporu veteránů,“ uvedla Kallasová.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Dne 25. června podepsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu s Radou Evropy o zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese. Dne 15. července ukrajinský parlament dohodu s Radou Evropy ratifikoval. Koncem září generální tajemník Rady Evropy Alain Berset potvrdil připravenost zřídit tribunál, který bude stíhat ruské politické a vojenské vedení za zločiny agrese proti Ukrajině.
Kallasová také oznámila, že EU pracuje na poskytnutí dalších 100 milionů eur na zimní podporu Ukrajině, a to nad rámec již mobilizovaných 800 milionů eur, na pomoc s pokrytím generátorů, přístřešků a zimního vybavení.
Norský politolog Glenn Diessen k tomu na sociální síti poznamenal, že se podle jeho názoru EU i NATO mohly dávno dohodnout na novém modelu bezpečnostního uspořádání s Ruskem, ale místo toho vynakládají miliony eur na tribunál s Vladimirem Putinem.
„NATO mohlo za posledních 35 let kdykoli vytvořit panevropskou bezpečnostní architekturu a uzavřít s Ruskem mír. Místo toho se vynakládá více peněz na kontrolu narativu a zřizování ‚tribunálů‘ s cílem předstírat autoritu a relevanci. Zavolejte do Moskvy a zvrátíte cestu k válce,“ napsal na sociální síti X.
NATO could have established a pan-European security architecture and made peace with Russia at any point over the past 35 years. Instead, more money is spent on narrative control and establishing "tribunals" to fake authority and relevance. Call Moscow and reverse the path to war pic.twitter.com/UOgejlZQUc— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) October 14, 2025
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
V pátek Moskva zahájila svůj největší útok na ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu od začátku války, napsala agentura Reuters. Podle generálního ředitele státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz způsobil kritické škody na zařízeních.
„Včera večer opět pokračoval ruský letecký teror proti našim městům a infrastruktuře. Hlavními cíli byly naše energetické objekty. Bylo vypuštěno devadesát šest útočných dronů, většina z nich byla sestřelena, bohužel ne všechny. … V Kirovohradské oblasti byla poškozena civilní infrastruktura včetně železničních zařízení ve dvou místních osadách. V Sumské oblasti byly provedeny útoky na energetická zařízení a jeden podnik. Napadena byla i Doněcká oblast. … Rusko každý den a každou noc útočí na elektrárny a přenosová vedení, pod útokem jsou i naše plynová zařízení,“ prozradil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Last night, Russia’s aerial terror against our cities and infrastructure continued once again. The main targets were our energy facilities. Ninety-six attack drones were launched, most were shot down, though unfortunately not all. Yesterday evening, Russia dropped aerial bombs on… pic.twitter.com/4NjfXGjPY5— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 14, 2025
Rusko popírá zločiny, které spáchalo proti Ukrajině, a odmítá spolupracovat se západními právními organizacemi. Server Deutsche Welle v této souvislosti připomněl, že v březnu 2022 Moskva vystoupila z Rady Evropy. To prakticky znemožňuje vydání jakýchkoli podezřelých z Ruska.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák