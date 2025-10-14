I z vašich peněz. Ukrajině slíbili přes 240 mil. korun na souzení Putina

14.10.2025 11:45 | Monitoring

Evropská unie se rozhodla financovat tribunál na souzení válečných zločinů Ruské federace na Ukrajině. Jde o tribunál, kde by za rozpoutání války na Ukrajině měl být souzen i ruský prezident Vladimir Putin. Na soud chce EU vydat 10 milionů euro, v přepočtu přes 240 milionů korun. A to není vše. Rusové Ukrajině zavařili natolik, že Ukrajinci budou potřebovat další peníze.

Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová v pondělí oznámila, že EU vyčlenila 10 milionů eur na zřízení Zvláštního tribunálu pro vyšetřování ruského zločinu agrese proti Ukrajině a také 6 milionů eur na pomoc ukrajinským dětem deportovaným Ruskem a obětem sexuálních zločinů spáchaných ruskými silami. O finanční podpoře tribunálu ze strany EU informovala UA TV, ukrajinská veřejnoprávní televizní stanice provozovaná agenturou Ukrinform.

Celkově tedy jde o 16 milionů euro, v přepočtu asi 390 milionů korun.

Kallasová potvrdila postoj EU, že za válku nesou odpovědnost vysoce postavení ruští představitelé, a zdůraznila, že bez základního zločinu agrese by neexistovaly žádné válečné zločiny ani zvěrstva. Vysoká představitelka EU také zdůraznila, že nikdo by neměl zůstat nepotrestán za spáchané zločiny.

„Důkazy o ruských válečných zločinech na Ukrajině jsou jasně viditelné. Nepotrestané zločiny jen podněcují k novým zvěrstvům. Dnes poskytujeme prvních 10 milionů eur pro Zvláštní tribunál, abychom zajistili, že osoby odpovědné za zločiny agrese neuniknou spravedlnosti,“ oznámila na tiskové konferenci.

„Evropská unie zvyšuje bojovou kapacitu Ukrajiny a vyčleňuje 2 miliardy eur na drony. Rozšíříme také mandát civilní mise EU na Ukrajině o kybernetickou obranu a podporu veteránů,“ uvedla Kallasová.

Zaznělo také, že nucené deportace dětí a sexuální násilí patří k nejtemnějším kapitolám ruské války.

Dne 25. června podepsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu s Radou Evropy o zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese. Dne 15. července ukrajinský parlament dohodu s Radou Evropy ratifikoval. Koncem září generální tajemník Rady Evropy Alain Berset potvrdil připravenost zřídit tribunál, který bude stíhat ruské politické a vojenské vedení za zločiny agrese proti Ukrajině.

Kallasová také oznámila, že EU pracuje na poskytnutí dalších 100 milionů eur na zimní podporu Ukrajině, a to nad rámec již mobilizovaných 800 milionů eur, na pomoc s pokrytím generátorů, přístřešků a zimního vybavení.

Norský politolog Glenn Diessen k tomu na sociální síti poznamenal, že se podle jeho názoru EU i NATO mohly dávno dohodnout na novém modelu bezpečnostního uspořádání s Ruskem, ale místo toho vynakládají miliony eur na tribunál s Vladimirem Putinem.

„NATO mohlo za posledních 35 let kdykoli vytvořit panevropskou bezpečnostní architekturu a uzavřít s Ruskem mír. Místo toho se vynakládá více peněz na kontrolu narativu a zřizování ‚tribunálů‘ s cílem předstírat autoritu a relevanci. Zavolejte do Moskvy a zvrátíte cestu k válce,“ napsal na sociální síti X.

Rusové před blížící se zimou systematicky ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Místo jednání o míru posílají nad Ukrajinu tolik raket a dronů, že Ukrajina možná bude nucena dovážet elektřinu ze zahraničí.

V pátek Moskva zahájila svůj největší útok na ukrajinskou plynárenskou infrastrukturu od začátku války, napsala agentura Reuters. Podle generálního ředitele státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz způsobil kritické škody na zařízeních.

„Včera večer opět pokračoval ruský letecký teror proti našim městům a infrastruktuře. Hlavními cíli byly naše energetické objekty. Bylo vypuštěno devadesát šest útočných dronů, většina z nich byla sestřelena, bohužel ne všechny. … V Kirovohradské oblasti byla poškozena civilní infrastruktura včetně železničních zařízení ve dvou místních osadách. V Sumské oblasti byly provedeny útoky na energetická zařízení a jeden podnik. Napadena byla i Doněcká oblast. … Rusko každý den a každou noc útočí na elektrárny a přenosová vedení, pod útokem jsou i naše plynová zařízení,“ prozradil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

 

Rusko popírá zločiny, které spáchalo proti Ukrajině, a odmítá spolupracovat se západními právními organizacemi. Server Deutsche Welle v této souvislosti připomněl, že v březnu 2022 Moskva vystoupila z Rady Evropy. To prakticky znemožňuje vydání jakýchkoli podezřelých z Ruska.

autor: Miloš Polák

