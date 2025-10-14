Kolář (TOP 09): Ochraně dětí v prostředí internetu se musíme věnovat. Ale...

15.10.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci Chat Control.

Kolář (TOP 09): Ochraně dětí v prostředí internetu se musíme věnovat. Ale...
Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Politici s vizí jsou potřeba, ale když se při převádění vizí do života opomíjí takové „drobnosti“ jako jsou proveditelnost, dopady, nebo rizika, je to špatně.

Říkal jsem to dřív. Ochrana dětí v prostředí internetu je bezesporu něco, čemu se musí věnovat každý rodič a politik. Pokud se ale debata, jako je tomu v případě Chat Control, sveze do roviny hádek o prolamování listovního tajemství, nebo do roviny, kdy odborníci píšou, že taková vize je prakticky neproveditelná, je možná na čase hodit zpátečku a zamyslet se nad tím provedením znovu.

Dnes se to stalo a je to určitě dobře.

Znovu a lépe. K hysterii důvod není, ale k zamyšlení, co chceme, a jak to provést, rozhodně jo.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Lipavský do čela ODS? I o tom byla řeč mezi znalci
Prohráli, ale chtějí zachraňovat národ. Holec si smlsnul na hradním Kolářovi
Strašidlo lidovců v Babišově vládě obchází Prahou. Zde je pravda
Nesahat na Koudelku? Hrad ztrácí vliv a někteří to prý těžce nesou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kolář , TOP 09 , Chat Control

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že Chat Control neprošel?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit

8:02 Mašek (ANO): STAN - politicko-podnikatelský gang, který se napojil na stát jako parazit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze dozimetr.