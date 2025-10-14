Kolář (TOP 09): Ochraně dětí v prostředí internetu se musíme věnovat. Ale...

Politici s vizí jsou potřeba, ale když se při převádění vizí do života opomíjí takové „drobnosti“ jako jsou proveditelnost, dopady, nebo rizika, je to špatně.
Říkal jsem to dřív. Ochrana dětí v prostředí internetu je bezesporu něco, čemu se musí věnovat každý rodič a politik. Pokud se ale debata, jako je tomu v případě Chat Control, sveze do roviny hádek o prolamování listovního tajemství, nebo do roviny, kdy odborníci píšou, že taková vize je prakticky neproveditelná, je možná na čase hodit zpátečku a zamyslet se nad tím provedením znovu.
Dnes se to stalo a je to určitě dobře.
Znovu a lépe. K hysterii důvod není, ale k zamyšlení, co chceme, a jak to provést, rozhodně jo.
autor: PV