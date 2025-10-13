Podrží Babiš Turka? Zásadní bitva o prosazení vůle voličů, zní internetem

Proti nominaci poslance Motoristů Filipa Turka na post ministra zahraničí se v posledních dnech zvedla vlna kritiky. O jeho účasti ve vládě Andreje Babiše se sice několik dní pouze spekulovalo, předseda ANO ji ale nakonec potvrdil s tím, že Motoristé skutečně obsadí tento resort. Vzápětí poté však Turek začal čelit kauze kolem údajně rasistických komentářů, které se objevily na sociálních sítích, a proti jeho jmenování ministrem začaly vznikat petice a veřejné výzvy.
K celé kauze se vyjádřil Vlastimil Veselý, spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu. Ve svém komentáři upozornil, že případ Filipa Turka podle něj přesahuje jednu osobu a stal se symbolem širšího politického tlaku. „Tady zdaleka nejde jen o Turka. Všechny ty petice zelených věštců, kteří se bojí o granty, a mediální tlaky libstreamu a některých zpravodajců na Motoristy a SPD mají zdržovat vznik nové vlády a pak v časové tísni dotlačit Babiše k vládě s ODS nebo KDU-ČSL,“ napsal na sociální síti Facebook.
Přijdou další pokusy o diskreditaci, varuje Veselý
Dále poukazuje na to, že podobné útoky mohou pokračovat i proti dalším osobnostem, pokud se tento způsob prosadí. „Podaří-li se jim to s Turkem, přijdou další jména a pokusy o diskreditaci klíčových osob na základě údajných zápisků vytažených z útrob internetu. Zákulisní hra českého deep state má za cíl zvrátit výsledky voleb a zachránit vliv bidenovsko-bruselských skupin na českou politiku,“ pokračoval Vlastimil Veselý.
Pokud se podle něj Andrej Babiš nepoučil z doby své předchozí vlády jako Donald Trump a podvolí se, nelze od něj očekávat žádné významné změny. „Promarnil by historickou příležitost a my s ním,“ dodal.
Na závěr Veselý popsal situaci jako klíčový zápas o respekt k výsledkům voleb a svobodnou politickou vůli. „Teď probíhá zásadní bitva o prosazení vůle voličů, kteří demokraticky rozhodli. Do nové vlády nemají co mluvit média, politické neziskovky a už vůbec ne bezpečnostní služby nebo zahraniční zájmy. Rumunský scénář se u voleb nekonal, ale vyhráno ještě není,“ shrnul Vlastimil Veselý.
Turek rasismus popřel, omluvil se za výroky z minulosti
Mezitím se kauza posouvá do dalšího vývojového dějství. Budoucnost poslance Motoristů Filipa Turka v nové vládě Andreje Babiše je nadále nejistá. Po jednání špiček ANO a Motoristů, které se uskutečnilo v centrále hnutí na pražském Chodově, Turek uvedl, že je připraven nést odpovědnost za své dřívější výroky, odmítl však obvinění z rasismu.
„Před vstupem do politiky jsem napsal mnoho kontroverzních výroků. Asi bych svému 25letému já možná i nafackoval. Je ale absolutní nesmysl, že bych byl rasista. Nemám xenofobní, homofobní či rasistické názory. Nic takového se neukázalo. A rozhodně jsem nepsal nic, co bylo zveřejněno ohledně té popálené holčičky. Rezolutně odmítám, že bych něco takového schvaloval a že bych byl něčeho takového schopen. Hluboce se omlouvám každému, koho se mohla dotknout má patnáct nebo dvacet let stará vyjádření,“ uvedl Turek po dvouhodinovém jednání s představiteli ANO a Motoristů.
Havlíček: Buď se omluví, nebo vyvrátí, že to napsal
Jednání se kromě Turka a šéfa Motoristů Petra Macinky zúčastnil i předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho první místopředseda Karel Havlíček. Tiskové konference obou subjektů proběhly odděleně, přesto Havlíček potvrdil, že dohoda mezi ANO, SPD a Motoristy o účasti ve vládě nadále platí.
O tom, jestli bude Filip Turek, či nebude ve vládě, podle Havlíčka ale není rozhodnuto. „Pan Turek lituje celé řady některých vyjádření z minulosti. Vůči některým se ovšem vymezuje tak, že dokonce podá trestní oznámení, aby očistil své jméno. O tom, jestli bude, či nebude ve vládě, není rozhodnuto. Neříkám, že bude ministrem,“ uvedl Havlíček s tím, že se mu některá Turkova vyjádření nelíbí a že by on sám nic takového nikdy neřekl. „Buď se za to omluví, nebo vyvrátí, že to napsal,“ doplnil.
„I když situaci nepodceňujeme a jsou tam závažná tvrzení, tak respektujme to, že každý má právo se bránit a obhájit se. Každý má možnost vysvětlit svůj postoj, případně vyvrátit některé věci. On tvrdí, že to dokáže,“ komentoval Karel Havlíček kauzu kolem poslance Filipa Turka.
Bloger Vidlák ale ve svém recesistickém „dýpfejku“ naznačil, že Babiš podle něj Turka podrží.
Jednání v sídle ANO se kromě jiného týkala programových priorit a prohlášení možné vlády. „Hnutí ANO bude v následujících týdnech jednat o podobně programového prohlášení společně s Motoristy a SPD. Poté se vezme seznam potenciálních ministrů, půjde se s ním za panem prezidentem a s ním nepochybně bude další kolo, které se bude týkat jednotlivých členů vlády. On k tomu nepochybně řekne svoje stanovisko,“ přiblížil Havlíček.
Podle slov Karla Havlíčka na jednání Motoristé nezmínili podmínku, že bez Turkova angažmá v křesle ministra do vlády nepůjdou, jak o víkendu řekl Macinka v České televizi.
Macinka: Dohoda o rozdělení resortů platí
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka po schůzce uvedl, že dohoda o rozdělení resortů nadále platí. „Teď se budeme věnovat programovému prohlášení příští vlády, textaci koaliční smlouvy, teprve potom odnese nějaké personální návrhy Andrej Babiš panu prezidentovi,“ řekl Macinka.
Podle dohody by Motoristé v příští vládě měli obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a také ministra sportu, prevence a zdraví.
K samotné Turkově kandidatuře se Macinka vyjádřit nechtěl. „Chci věřit, že než Andrej Babiš s personáliemi seznámí prezidenta, tak i tato aféra dehonestačních článků Deníku N bude dořešena,“ dodal po jednání, které Babiš svolal kvůli kauze kolem údajných Turkových příspěvků, které měly podle Deníku N obsahovat rasistické či sexistické výroky.
Macinka řekl, že má připravené k podpisu trestní oznámení na Deník N a autory textu s Turkovými výroky. „Budeme ho podávat k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze,“ řekl.
Deník N v pátečním textu konrétně tvrdil, že má k dispozici archiv facebookových příspěvků, které měl Turek smazat až po vstupu do politiky. Podle deníku měl v minulosti opakovaně zveřejňovat ostré rasistické a nenávistné výroky včetně narážek na Adolfa Hitlera nebo zlehčování holokaustu.
Českou veřejnost nejvíce pobouřil údajný komentář, v němž měl Turek označit popálení dvouleté romské dívky Natálky za „polehčující okolnost“ pro žháře z Vítkova. Právě věrohodnost tohoto příspěvku však Motoristé zpochybňují.
Podle Turka jde o manipulaci, která má poškodit jeho jméno. Redakce Deníku N ve svém vyjádření uvedla, že si za článkem stojí, a věří, že policisté, kteří se případem zabývají, prověří všechny okolnosti.
Pravda, nebo manipulace
Věnuje se také tomu, jak Česká televize a Deník N Turkovy výroky prezentují, kdo a jak ověřuje informace, které média přinášejí, a jak reagovali politici či romská komunita.
Publicista a moderátor Petr Bohuš se v novém díle Modrý jelen zamýšlí nad tím, zda je kauza kolem Filipa Turka založená na faktech, nebo jde o mediální manipulaci. Připomíná slova redaktorky Deníku N Zdislavy Pokorné: „Filip Turek, který je kandidátem za Motoristy právě na post české diplomacie, adoroval totalitní režimy Adolfa Hitlera a Mussoliniho,“ uvedla Pokorná pro Českou televizi. Následně se Bohuš zamýšlí nad načasováním jejích vyjádření. „Když novinářka Deníku N Zdislava Pokorná vytahuje překvapení, jednoho zajíce za druhým, zůstává otázka: kdo jí je tam vkládá, kdo přináší informace přesně v okamžik, kdy se rozhoduje o složení vlády?“ pokládá Petr Bohuš zásadní otázky.
Bohuš upozorňuje, že Česká televize přinesla zprávu o Turkových příspěvcích na sociálních sítích. Podle jejích informací se měl Turek v minulosti vyjadřovat neuctivě, neslušně až hrubě. „Filip Turek přiznává, že si ne vždy v životě potrpěl na jemné diplomatické obraty. Možná i proto ho nemusejí mít všichni rádi,“ doplnil Bohuš. Následně klade otázku: „Jenže je vše opravdu takové, jak prezentuje Česká televize? A zkoumala veřejnoprávní televize všechny okolnosti, než z toho udělala kauzu?“
Vrací se k tomu, jak byla kauza prezentována v pořadu Události, komentáře České televize. „Hned v první větě vidíme, jak Česká televize nastavuje rámec celé kauzy třeba tím, že začíná slovy: ‚Andrej Babiš chce mluvit o aktuální aféře Filipa Turka.‘ Vidíte, už v úvodu se divákům podsouvá, jak mají příběh vnímat – aféra Filipa Turka. Divákům je nastaven rámec celé situace. Pozornost je okamžitě přenesena na konflikt, a ne na fakta,“ poukazuje Petr Bohuš.
Česká televize si podle Bohuše vybrala snad nejcitlivější otázku z údajných výroků Filipa Turka a snažila se ji divákům připomenout. A to údajný výrok týkající se Natálky – dívky, která byla před šestnácti lety napadena žháři a utrpěla těžké popáleniny. „Případ Natálky nemůže nechat nikoho chladným, ale opravdu Česká televize ověřila, že informace z Deníku N jsou přesné, spolehlivé a ověřené? Neměli bychom se spíše ptát, zda někdo nemohl tuto citlivou událost využít k politickému tlaku nebo k ovlivnění veřejného mínění – například proto, aby zasáhl do sestavování vlády? Česká televize místo pokládání těchto otázek prezentuje tragický případ Natálky,“ upozorňuje Bohuš.
Opakovaně připomíná, že v tuto chvíli s jistotou nevíme, zda jsou výroky Filipa Turka pravdivé. I to, že sám politik Turek je důrazně odmítá. „Místo toho, abychom ověřili pravdivost Turkových výroků a informací Deníku N, dostává divák hotový dojem, aniž má možnost vidět fakta,“ pozastavuje se Petr Bohuš.
K tomu, že podle Deníku N měl Filip Turek opakovaně zveřejňovat rasistické, homofobní nebo sexistické výroky, a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Mussoliniho, Bohuš poznamenal: „Posloucháme jen další výroky a těžko říct, co si o nich myslet. Zatím nemáme jistotu, zda jsou pravdivé, či ne, a proto je důležité zachovat odstup a zaměřit se na ověřená fakta.“
Autorka článku z Deníku N Zdislava Pokorná v reportáži uvedla, že vycházela z důvěryhodných zdrojů a že informace důkladně ověřovala. Petr Bohuš však upozorňuje na jistou obezřetnost: „A zatím stále nevíme, zda těmto tvrzením máme věřit. Neznáme přesné zdroje informací. Nevíme, zda si je Deník N ověřil podle základních pravidel novinářské etiky, tedy z více na sobě nezávislých a ověřených zdrojů. Nejde o anonymní typy informací od lidí, jejichž motivaci neznáme?“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.