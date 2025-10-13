Pražané spílají Hřibovi. Dlouhé minuty. V kolonách

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Ulicí Jana Želivského proudí automobilová a tramvajová doprava z Prahy 2, 3, 9 a 10. Podle živých dopravních informací je v úseku od křižovatky Ohrada za křižovatku Želivského průměrná rychlost jízdy asi 7 kilometrů v hodině místo obvyklých 46 km/h. To už není o moc rychlejší než jít úsek pěšky. Měření proběhlo v půl jedné odpoledne, kdy jsou silnice volnější. Řidiči v tomto úseku o délce něco málo přes jeden a půl kilometru stráví bezmála osmnáct minut, většinu z toho prostojí v koloně. Zácpy se tvoří i v okolních dopravních tepnách Hartigova nebo Malešická.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Situace je nepříjemná pro všechny obyvatele Prahy, kteří touto oblastí cestují do škol a za prací. Žádná alternativní trasa v blízkosti není, protože ulice Jana Želivského protíná obrovský areál Olšanských hřbitovů a na jedné straně k ní přiléhá i brownfield Nákladového nádraží Žižkov. Nejbližší objízdná trasa je přes přetíženou Jičínskou ulici, která trpí také současnou uzavírkou v Seifertově ulici, důležité dopravní tepně Žižkova. Autobusy, které jezdí přes Žižkov a Malešice na Vinohrady, nabírají zpoždění okolo 20 minut, jak se redaktor ParlamentníchListů.cz přesvědčil při jízdě autobusem v 8 ráno i při pohledu na tabuli dopravního podniku v půl desáté dopoledne. Je jedno, jakou linku autobusu nebo tramvaje cestující zvolí. Pokud potřebují projet těmito místy, musejí se připravit na dlouhé čekání v kolonách.
„Tohle omezení je nepříjemné, ale osobně nevidím nějaké jiné rychlé dopravní řešení, co by dopravu zvládlo lépe. Doufám, že si to v dalších dnech sedne, až si řidiči zvyknou a nebudou zaskočeni. Budeme to s Odborem dopravy a MHMP dál sledovat a zamyslíme se nad korekcemi,“ uklidnil občany Prahy 3 místostarosta Ondřej Rut (Zelení), v jehož kompetenci je doprava v městské části.
Práce na vozovce. Foto: PL
Jeho vyjádření se u obyvatel nesetkalo s velkým pochopením. „To jako opravdu chcete říct, že zamýšlet se budete až teď, když je už omezení v plném proudu?“ zeptala se paní Petra Mensdorffová.
„Ta ulice J. Želivského je snad zakletá, rozkopaná během několika let už poněkolikáté,“ napsal Jan Vytiska.
„Hlavně nechápu, proč to neudělali v létě, kdy jsou lidi na dovolené a děti u babiček a na táborech? Každý rok to samé až začne škola. Malá teď jezdí do školy se 3 přestupy, hodinu místo 10 minut, přímou tramvají. Šílené,“ napsala paní Alisa.
Občané, kteří si stěžují, že ulice Jana Želivského je v posledních letech neustále rozkopaná, mají pravdu. Vozovku v ulici zrekonstruovali v roce 2020 od Basilejského náměstí směrem na Ohradu. V roce 2022 byla ulice opět částečně uzavřena kvůli rekonstrukci Basilejského náměstí. V roce 2023 došlo k velké uzavírce kvůli rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu. Během ní musel být vybourán nový asfalt a po rekonstrukci byl položen znovu. Nehospodárný přístup se stal terčem kritiky nespokojených občanů. A až opravy skončí, oblast Prahy 3 čeká další velké dopravní omezení. V roce 2026 dojde k uzavření stanice metra Flora na 10 měsíců kvůli velké rekonstrukci.
Dopravu v hlavním městě má v gesci náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný