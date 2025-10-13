Pražané spílají Hřibovi. Dlouhé minuty. V kolonách

13.10.2025 18:31 | Kauza

Lidé z Prahy 3 a okolí se dostali do svízelné situace. Kvůli souběžným rekonstrukcím v ulicích Jana Želivského a Seifertova kolabuje už tak přetížená doprava na Žižkově a v blízkém okolí. Objížďky nejsou a nestíhá ani městská hromadná doprava. Každodenní cesty do práce a z práce se protahují o desítky minut.

Pražané spílají Hřibovi. Dlouhé minuty. V kolonách
Foto: Karel Šebesta
Popisek: Dopravní kolaps v ulici Jana Želivského

 Od minulé neděle je doprava v Praze 3 zase o něco složitější. V úseku Nákladové nádraží Žižkov–Želivského jsou vytrhané tramvajové koleje. Pražský dopravní podnik provádí jejich výměnu, která má probíhat až do 15. prosince. Změny se dotýkají tramvajových linek 5, 7, 11, 15, 16, 26 a noční 98, linka 10 po dobu úprav přestává jezdit úplně. V úsecích, kde to je možné, jsou zavedeny náhradní autobusové spoje. Ale ty stojí v kolonách s auty, třeba jako náhradní autobusová linka X11, která sváží lidi na krátké trase Basilejské náměstí–Želivského. Autobus nemá jinou možnost trasy než ucpanou silnici. Ta byla kvůli úpravám kolejového svršku také zúžena. 

Ulicí Jana Želivského proudí automobilová a tramvajová doprava z Prahy 2, 3, 9 a 10. Podle živých dopravních informací je v úseku od křižovatky Ohrada za křižovatku Želivského průměrná rychlost jízdy asi 7 kilometrů v hodině místo obvyklých 46 km/h. To už není o moc rychlejší než jít úsek pěšky. Měření proběhlo v půl jedné odpoledne, kdy jsou silnice volnější. Řidiči v tomto úseku o délce něco málo přes jeden a půl kilometru stráví bezmála osmnáct minut, většinu z toho prostojí v koloně. Zácpy se tvoří i v okolních dopravních tepnách Hartigova nebo Malešická. 

Situace je nepříjemná pro všechny obyvatele Prahy, kteří touto oblastí cestují do škol a za prací. Žádná alternativní trasa v blízkosti není, protože ulice Jana Želivského protíná obrovský areál Olšanských hřbitovů a na jedné straně k ní přiléhá i brownfield Nákladového nádraží Žižkov. Nejbližší objízdná trasa je přes přetíženou Jičínskou ulici, která trpí také současnou uzavírkou v Seifertově ulici, důležité dopravní tepně Žižkova. Autobusy, které jezdí přes Žižkov a Malešice na Vinohrady, nabírají zpoždění okolo 20 minut, jak se redaktor ParlamentníchListů.cz přesvědčil při jízdě autobusem v 8 ráno i při pohledu na tabuli dopravního podniku v půl desáté dopoledne. Je jedno, jakou linku autobusu nebo tramvaje cestující zvolí. Pokud potřebují projet těmito místy, musejí se připravit na dlouhé čekání v kolonách.

„Tohle omezení je nepříjemné, ale osobně nevidím nějaké jiné rychlé dopravní řešení, co by dopravu zvládlo lépe. Doufám, že si to v dalších dnech sedne, až si řidiči zvyknou a nebudou zaskočeni. Budeme to s Odborem dopravy a MHMP dál sledovat a zamyslíme se nad korekcemi,“ uklidnil občany Prahy 3 místostarosta Ondřej Rut (Zelení), v jehož kompetenci je doprava v městské části.

Práce na vozovce. Foto: PL

Jeho vyjádření se u obyvatel nesetkalo s velkým pochopením. „To jako opravdu chcete říct, že zamýšlet se budete až teď, když je už omezení v plném proudu?“ zeptala se paní Petra Mensdorffová.

„Ta ulice J. Želivského je snad zakletá, rozkopaná během několika let už poněkolikáté,“ napsal Jan Vytiska. 

„Hlavně nechápu, proč to neudělali v létě, kdy jsou lidi na dovolené a děti u babiček a na táborech? Každý rok to samé až začne škola. Malá teď jezdí do školy se 3 přestupy, hodinu místo 10 minut, přímou tramvají. Šílené,“ napsala paní Alisa.

Občané, kteří si stěžují, že ulice Jana Želivského je v posledních letech neustále rozkopaná, mají pravdu. Vozovku v ulici zrekonstruovali v roce 2020 od Basilejského náměstí směrem na Ohradu. V roce 2022 byla ulice opět částečně uzavřena kvůli rekonstrukci Basilejského náměstí. V roce 2023 došlo k velké uzavírce kvůli rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynovodu. Během ní musel být vybourán nový asfalt a po rekonstrukci byl položen znovu. Nehospodárný přístup se stal terčem kritiky nespokojených občanů. A až opravy skončí, oblast Prahy 3 čeká další velké dopravní omezení. V roce 2026 dojde k uzavření stanice metra Flora na 10 měsíců kvůli velké rekonstrukci.

Dopravu v hlavním městě má v gesci náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

 

autor: Jan Novotný

